Многие гормоны влияют на массу тела

Наш гость: Галина Мельниченко, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», директор Института клинической эндокринологии

Какую роль в нашем организме играют гормоны, можно ли из-за них поправиться, есть ли риски у гормонозаместительной терапии и как жить с диабетом?

Галина Афанасьевна, много лет назад вы были автором журнала «Здоровье». О чем бы вы написали сегодня?

Последние 30 лет эндокринология развивалась у нас и в мире более быстрыми темпами, чем другие области медицины. Эндокринная система – одна из трех (вместе с нервной и иммунной) основных интегративных систем организма, но степень этой интеграции мы раньше даже не осознавали. Еще 10 лет назад оценивали лишь работу классических желез внутренней секреции. А сегодня уже знаем, что даже кость является эндокринным органом, а не только жертвой нехватки гормонов (например, у женщин при постменопаузе), но и мощнейшим продуцентом гормонов, также, как жировая ткань и эндотелий сосудов.

Много лет наш Центр возглавляет академик Дедов, и по его инициативе классические институты нашего центра (институт диабета, клинической эндокринологии, детской эндокринологии) получили новые подразделения – интервенционной кардиологии, нейрохирургии, детской хирургии, радиоизотопных методов диагностики и лечения.

В центре появились отделения, специализирующиеся не только на нейроэндокринных заболеваниях, но и на болезнях костной ткани, а также институт репродуктивной медицины. С развитием концепции персонализации в эндокринологии и совершенствованием методов генетических исследований мы сегодня можем дать счастье рождения здорового ребенка бесплодным парам, в том числе с эндокринной патологией.

То есть эндокринология интегрирована во все области медицины?

Поскольку гормоны воздействуют на все клетки организма, любой специалист должен знать основы эндокринологии. Стоматолог понимает, что пародонтоз может быть первым проявлением сахарного диабета. То же самое осознает офтальмолог, оперирующий катаракту. Если гинеколог лечит бесплодие, то в первую очередь должен исключить эндокринные причины.

Продолжая эту мысль, правда ли, что проблемы с сердцем и давлением могут быть следствием проблем с щитовидной железой?

Давайте вспомним президента США Джорджа Буша-старшего. В самый неподходящий момент истории у него нарушился сердечный ритм и появилась так называемая фибрилляция предсердий (раньше мы называли это состояние мерцательной аритмией). Любой кардиолог мира должен знать: первое действие – смотри гормоны щитовидной железы. Тогда не было современных тестов определения тиреотропного гормона, а были анализы на гормоны Т3, Т4. Через 72 часа врач сказал: Джордж, у вас гиперфункция щитовидной железы, выпейте капсулу радиоактивного йода, ваша железа перестанет возбуждать сердце. И все последующие 30 лет вплоть до своей недавней кончины в 94 года он получал заместительную терапию гормоном тироксином, а угрожающая его жизни аритмия была ликвидирована.

Другой президент США, Дуайт Эйзенхауэр, страдал артериальной гипертонией. Он умер от гипертонического криза, но на вскрытии у него обнаружили – феохромоцитому, опухоль мозгового слоя надпочечников, выделяющую адреналин и норадреналин и тем самым повышающую давление. Современные технологии позволяют диагностировать ее, она прекрасно оперируется.

Другой случай из практики сербских врачей. Женщина жаловалась врачу на перемены во внешности и скачки давления. Врач начал бороться с ее гипертонией, а внешнее увядание списал на возраст. Но муж-ветеринар предположил, что у жены опухоль коры надпочечников. Он сказал: «Ты стала похожа на моих собак с такими опухолями».И оказался прав.

Все приведенные примеры - разнообразие форм артериальной гипертонии, вызываемой опухолями эндокринного происхождения. А ведь достаточно одного правильного обследования больного в дебюте гипертонии – и причина будет найдена, гипертензия устранена. И сегодня, благодаря генетическим исследованиям, мы можем предсказать риск развития болезни у потомства людей с ранее имевшей место эндокринной артериальной гипертензией.

Важно ли самим пациентам уметь разбираться в симптомах эндокринных заболеваний, чтобы вовремя обратиться к врачу?

Когда в СМИ я рассказываю о заболеваниях, у меня появляются сомнения: что, если я кого-то напугаю, люди начнут искать у себя болезни, будут об этом думать. Но, с другой стороны, если даже один больной задумается, придет к нам с подозрением на проблему и диагноз подтвердится, мы вылечим его и, значит, не напрасно об этом говорили.

Виноваты ли гормоны щитовидной железы в том, что человек с лишним весом не может похудеть, даже если сидит на диете?

Наиболее частое заболевание щитовидной железы с гиперфункцией называют болезнью Грейвса Базедова (диффузным токсическим зобом ) – в избытке гормоны железы разрушают сердце, кости, мозг и снижают массу тела. Но есть термин «фет-базедов» («жирный базедов»), потому что эти же гормоны повышают аппетит, и некоторые люди даже при избытке гормонов щитовидной железы едят больше и полнеют. Такой сценарий развития болезни встречается реже, чем классический с потерей массы тела, но еще раз подчеркнем, что гормоны гормонами – а тортики тортиками.

При гипотиреозе, напротив, низкая концентрация гормонов щитовидной железы вызывает прибавку массы тела. Но это прибавка не так значительна, как прибавка, вызываемая годами несбалансированного питания с низкой физической активностью.

Есть болезни, вызванные избытком гормонов коры надпочечника, они влияют на перераспределение жира – округляются щеки и живот, а конечности остаются тонкими.

Как в случае с гипертонией, так и с ожирением в его начальной стадии мы исключаем эндокринные причины (тот же гипотиреоз или гиперкортицизм), узнаём, не связано ли ожирение с гипофункцией половых желез. У врачей есть четкие алгоритмы, как исключать эндокринную патологию при ожирении. Но, к сожалению, пациенты зачастую лихорадочно исследуют в ближайшей лаборатории нравящиеся им гормоны, даже не подозревая, что в условиях уже наступившего ожирения будут изменены показатели многих гормонов... Изменены вторично, как следствие ожирения – но не как его причина.

«Сидеть на диете» человеку с ожирением вряд ли удастся – при слове диета обычно возникает компенсаторная глухота (как говорит профессор А.М.Мкртумян). Лучше всего - научиться разумно питаться и модифицировать образ жизни.

О гормональном дисбалансе говорят, когда женщина не может забеременеть, хотя по гинекологии у нее всё в порядке.

Примерно 20-30% всех случаев бесплодия – эндокринное бесплодие. Оно разнообразно, и в подавляющем большинстве все проблемы решаемы.

Например, есть синдром поликистозных яичников - многоликое заболевание, которое можно вылечить разными методами. Другой пример - гиперпролактинемическое бесплодие, ранее мы даже не подозревали, что частота его так высока.

Мы в принципе не знали, что у человека есть пролактин. Когда в 1975 году я начинала работать в институте, в архиве было всего 15 историй болезни, где хоть как-то поднимался этот вопрос. Пятьдесят лет назад за рубежом в маленьком научном журнале была опубликована статья о способности алкалоида спорыньи уменьшать продукцию пролактина. По сути была открыта новая эра в нейроэндокринологии.

Когда мы получили препарат на основе алкалоида спорыньи(это случилось на 10 лет раньше, чем у американцев), и наши первые женщины забеременели, мы поверить в это не могли! Когда гормон пролактин повышен, мы его снижаем, и женщина беременеет. Сегодня мои ученики обследуют внуков этих женщин, родившихся без всякой помощи эндокринологов – хотя когда-то без нашего участия их родители не могли появиться на свет.

Что вы скажете о гормонозаместительной терапии в период менопаузы? Не повышается ли риск онкологических заболевании?

У одних менопауза начинается в 40 лет, у других - в 55. Время несправедливо: оставшуюся долгую жизнь мы как-то должны жить без необходимых нам гормонов. К неприятным симптомам менопаузы прибавляются более серьезные проблемы: переломы костей, ишемическая болезнь сердца. То есть гормонозаместительная терапия (ГЗТ) нужна. Вопрос: увеличим ли мы риск появления опухолей и каких? В разные периоды истории на этот вопрос, в зависимости от методов обследования и препаратов, давались разные ответы. На современном уровне наиболее известно американское исследование WНI, которое внесло немалую сумятицу в мозги врачей и женщин.

В этом исследовании женщинам в постменопаузе (55-80 лет) проводили ГЗТ в виде двух ветвей: эстрогены с прогестинами или эстрогены, если нет матки. Исследование было грандиозным, но неудачным, потому что выбранный возраст был слишком велик для начала ЗГТ. Оно подтвердило, с одной стороны, уменьшение числа раков кишечника и переломов костей в этой группе, но, с другой стороны, увеличение числа женщин с венозными тромбозами, инфарктами и с раком молочной железы (последнее – только в той группе, где была комбинированная терапия эстрогенами и прогестинами).

Сейчас мы говорим, что оптимальное время для ЗГТ - период «терапевтического окна»: ранняя перименопауза или менопаузальный переход. И как раз на протяжении этого периода системная гормонозаместительная терапия очень важна, она спасает от нежелательных клинических проявлений («приливы», приступы жара, потливости, покраснения лица). Во многом использование ЗГТ в этом раннем периоде будет способствовать сохранению нормального функционирования органов малого таза, профилактике развития поражений костной ткани, и даже отсрочит наступление поражений сердца Но решение о том, использовать ЗГТ или нет, надо индивидуально, посоветовавшись с врачом, и после тщательного обследования.

У мужчин с возрастом падает тестостерон. Можно ли им, как женщинам, принимать терапию.

Заместительная терапия андрогенами проводится по показаниям. Если у мужчины ожирение, алкоголизм, инфаркт или инсульт, то зачем ему получать тестостерон? Или бизнесмен, политик начинает принимать тестостерон, как анаболик и стимулятор мышечной силы и активности.

Использовать заместительную терапию андрогенами у мужчин следует в том случае, если лабораторно доказан дефицит тестостерона и беспокоящие симптомы можно объяснить этим дефицитом.

Точно так же следует учитывать и возможные противопоказания. Заместительная терапия андрогенами существует в различных формах -– инъекции, гели, таблетки. Но сначала необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний, в первую очередь, - рака простаты. Вместе в тем, сегодня практически доказано что, что эта терапия не повышает риска рака простаты.

Раньше витамин D давали только грудным детям для профилактики рахита. А какова его роль для взрослого человека?

Витамин D уже давно рассматривается как гормон, влияющий на различные органы и системы , в том числе не только на костную, но и мышечную ткань. Вряд ли можно уверенно сказать, что существуют конкретные симптомы именно дефицита D, они неспецифичны. Но есть ситуации, при которых врач может предложить соответствующее исследование. Например, если вы планируете беременность, или вам 50 лет и вы находитесь в группе риска по остеопорозу, или вы принимаете лекарства, которые могут негативно сказаться на функции костной ткани, или у вас бронхиальная астма, и вы получаете глюкокортикоиды.

Решена ли сегодня проблема йоддефицита у нас в стране?

Мы и Украина по-прежнему остаемся в списке стран с неликвидированным дефицитом йода. Например, Белоруссия, Казахстан и Армения с этим справились. У нас сохраняется дефицит, поскольку йодированную соль используют только 20-25% населения. Тем временем йоддефицит - причина зобов, умственной отсталости, вплоть до кретинизма, он увеличивает риск выкидышей, формирование узлов в щитовидной железе. И всего этого можно избежать, если готовить пищу на йодированной соли. Но, услышав о йодном дефиците, некторые люди порой бросаются в крайности, забывая о принципиальных различиях между физиологической потребностью в йоде и фармакологическими дозами. Микрограммы – физиологическая потребность, а миллиграммы – патологически высокие дозы. Систематически смазывая кожу йодом, делая йодные сетки, капая йод в молоко вы получаете гигантские дозы. Так можно погубить щитовидную железу - привести ее в состояние блокады.

Сегодня, следуя идеологии правильного питания, многие вообще не солят еду.

Полный отказ от натрия в пище вряд ли можно считать разумным - натрий является тоже жизненно важным элементом, и, чтобы его сохранить, организму придется резко активизировать работу надпочечников. Но вполне можно совместить разумное ограничение соли с концепцией йодирования - соли должно быть немного, но она должна быть йодированной. Простое правило.

Сахарный диабет 2 типа - пандемия 21 века. Влияет ли переизбыток сладкого и алкоголь на повышение риска болезни?

Сахарный диабет 2 типа в 90% случаев ассоциирован с ожирением, а потому все то, что способствует ожирению, способствует и диабету – сахар, алкоголь, жир. От диабетической гангрены умер Жюль Верн, Людовик XIV, Джакомо Пуччини, Клод Моне. То есть совсем не нищие люди, они могли «наесть» себе диабет. Таких больных раньше было мало.

До 70-х годов диагностика диабета строилась на симптоматике и анализе мочи. Потом изменились принципы диагностики и достаточно стало превышения глюкозы в крови до определенного значения, чтобы был установлен факт диабета. Первая классификация появилась в 1979 году, вторая - в 1999 году. При этом вашей бабушке тогда не поставили бы диагноз диабет при той цифре сахара, при которой сегодня поставят ее внуку. Потому что раньше диабет воспринимался исключительно как то, из-за чего «много писаешь с сахаром». Сейчас же понятно, что диабет – это почва, на которой вырастет инфаркт и инсульт. И, по видимому, растут раки. Чем раньше мы это выявим, тем будет лучше. И лечение начинают с тех цифр сахара, при которых никогда не лечили раньше.Самое страшное, что диабет и ожирение сдвинулись в группу детей и подростков.

Правда ли, что диабет можно вылечить с помощью физической активности?.

Физическая активность позволяет компенсировать все диабеты. То есть мы привели сахар к некому умеренно увеличенному уровню и добавляем физическую активность. Если мы побежали при сахаре 20ммоль/л, то добежим до комы.

Мужчина мог находиться в «медовом месяце» диабета 1 типа. Диабет дебютирует, когда погибло примерно 90% бета-клеток, больному дают инсулин и какое-то время работают эти оставшиеся 10% клеток. По всем показателям - диабет исчез. Но это не так, его нельзя побороть с помощью спорта, но можно его хорошо компенсировать. Футболист Пеле – человек с сахарным диабетом 1 типа, который прожил спортивную жизнь, хотя с 14 лет он на инсулине. Среди артистов и спортсменов много людей с диабетом 1 типа, но это не мешает им, они компенсируют диабет. Умея управлять диабетом, человек может заниматься спортом даже профессионально.