Мир изменился, когда на него надели корону.

Коронавирус это не обычный грипп. И умирают от него больше, во всяком случае, на конкретный момент в конкретных местах. Возможно потом, на дистанции длиною в год, относительно всей популяции это число размоется и покажется нам не таким страшным, но сейчас в Китае и ряде стран Европы произошёл настоящий взрыв, который на время вывел из строя систему здравоохранения и привел к лишним жертвам. Меня как врача раздражает, что знакомые, которые сегодня так любят сравнивать Covid-19 с гриппом и говорить о большей опасности последнего, раньше как один активно выступали против вакцинации от гриппа. Если знали, что он так опасен, почему не прививались?
- Строгие меры и карантин не смогут остановить эпидемию, но помогут избежать вспышки, сгладят кривую роста и сделают нагрузку на систему здравоохранения более ровной.
- Естественный вирус или синтетический мы разберёмся потом, сейчас главное сосредоточиться на профилактике и лечении. Большинство специалистов склоняются к естественной мутации, хотя в последние дни всплыла любопытная информация из прошлого.
- У большинства людей инфекции протекает в лёгкой форме, 90% достаточно быстро выздоравливают. Поэтому подлинное число заражённых у нас может быть выше официальных цифр, эпидемиологи считают, что реальную цифру следует умножать на 3 или 5. Это люди, не обратившиеся к врачу и не прошедшие тестирование.
- Мобильный телефон по-прежнему остаётся одним из самых опасных распространителей вируса. Мы трогаем его много раз в день, и каждый раз перед этим трогаем что-то другое. Обрабатывайте телефон спиртом или антисептиком, это важно.
- Молодые тоже болеют, но тяжёлое течение встречается гораздо реже, чем у пожилых. Многих пугает количество умерших молодых врачей и медсестёр в Италии или Иране, но эти люди длительно находились в условиях максимальной концентрации вируса. Молодым особенно важно, чтобы количество аппаратов ИВЛ было достаточным.
- Ограничительные меры, вводимые властями, если и запаздывают, то несущественно и в целом соответствуют эпидемиологической обстановке. Десятки и сотни умерших от коронавирусной пневмонии в нашей стране не более, чем фейк.
- Исчезновение обоняния и вкуса – первый симптом Covid-19, об этом свидетельствуют всё больше переболевших.
- Пневмония начинается внезапно и быстро, потому нет лучше метода диагностики опасных осложнений, чем рентген лёгких. Тест делают несколько суток, снимок проявляют несколько минут.
- Оставьте теории мирового заговора политикам. Эпидемия близко, она на пороге, сейчас решается самое важное – по какому сценарию пойдёт дальше развитие событий в Москве и в России вцелом. Если хотите внести свою лепту в борьбу с ней - просто останьтесь дома.
- Распространение коронавируса начнет снижаться в апреле-мае, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на онлайн -конференции.
Опубликовано: 24 марта 2020 г.
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