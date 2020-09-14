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Милла Йовович

Пока в мире бушевал вирус, 44-летняя голливудская звезда с украинскими корнями стала мамой в третий раз. В самоизоляции занималась любимым огородом, учила дочерей русскому языку и активно худела
Опубликовано: 15 сентября 2020 г.

Милла Йовович в цифрах

Возраст: 44 года (родилась 17 декабря 1975 года)

Рост: 175 см

Вес: 59 кг

Ее диета

В первую беременность Милла набрала 32 кило и всего за 5 месяцев похудела по программе диетолога Харви Пастернака «5 факторов»: 3 маленьких основных приема пищи и две закуски. В рационе - клетчатка, насыщенные жиры, белки, сложные углеводы. Плюс круговые тренировки 5 раз в день! После второй беременности в 2016 году Милла худела 10 месяцев, а сейчас ей надо сбросить порядка 20 кг. Летом в жару она предпочитает есть только салаты, супы, рыбу и фрукты. Причем овощи сама выращивает в теплице. В выходные актриса позволяет себе расслабиться – съесть за компанию с дочками чизбургеры и картошку.

Ее форма

Благодаря спорту Милла смогла избавиться от депрессии, мучавшей ее после прервавшейся два года назад беременности. В эту беременность актриса страдала от одышки и отёкших лодыжек, боли в спине и бессонницы, поэтому звезда мечтала о том, что как только родит, займется фитнесом. Много лет она увлекается боевыми искусствами, йогой и медитацией. Ходит в спортзал, публикует в блоге фото и видео со своих тренировок. Вся семья Йовович обожает ходить в походы с палаткой.

Ее красота

В уходе за собой главное – дисциплина, считает Милла. Она пьет много воды и старается высыпаться. Два раза в день очищает лицо, тонизирует и увлажняет кожу. Наносит маску, когда принимает ванну. «Для меня красота – это уверенность в себе, - говорит актриса. - Сильные, уверенные в себе женщины, которым комфортно в собственном теле, вызывают всеобщее восхищение».

Ее жизнь

Милла Йовович - дочь советской актрисы Галины Логиновой и сербского врача. В 1980 году семья переехала из Киева в США. В 13 лет Милла стала моделью, потом пела в группе и снималась в кино. Роль в «Пятом элементе» сделала ее звездой. Уже 16 лет она счастлива с третьим мужем - режиссером Полом Андерсоном, у пары трое дочерей. Младшей Ошин пока 4 месяца, а с двумя старшими Милла учит русский язык, они обожают лепить пельмени и варить борщ.

Опубликовано: 15 сентября 2020 г.

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