Как мозг функционирует – это основной глобальный вопрос, которым заняты ученые всего мира.

Наш гость: Михаил Пирадов, академик РАН, ученый, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Научного центра неврологии.

Раньше про неврологов сами врачи говорили – «всё знают, но ничего не могут». Эти времена ушли в прошлое: в области неврологии произошла настоящая революция, которая привела к большим успехам в том числе в лечении сложных заболеваний.

Что вы думаете о доказательной медицине, о которой сейчас много говорят. Не важнее ли опыт и интуиция врача?

Доказательная медицина основана на двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. Когда в 1989 году эти исследования появились, многие на них мололись – это была очередная мода. Да, существуют некоторые стандарты, по которым нужно лечить то или иное заболевание. И это правильно в большинстве случаев, но не во всех!

Многие забыли простую вещь: что хорошо для 85-90% людей, то не работает у 50% других.

Например, известно, что у каждого четвертого человека аспирин не разжижает кровь. Существует резистентность к аспирину. Получается, что врачи и пациенты, будучи уверенными, что занимаются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, не достигают результата. Вот, почему необходим клинический опыт врача: если он видит, что стандартные схемы лечения не работают, человеку не становится лучше, он должен не просто продолжать следовать тем же методам, а постараться на основании своего опыта внести нечто иное. Огромное количество случаев выпадают за рамки стандартизированных протоколов и рекомендаций.

Кроме этого, сейчас появился искусственный интеллект, большие данные и их компьютерная обработка– на этом фоне доказательная медицина поблекла. Обычно двойные слепые исследования делаются на людях в количестве от 200 до 30 000 человек. А big data – это сотни тысяч человек, уже иной уровень точности. Например, диагноз рак молочной железы у женщины искусственный интеллект на основе сбора больших данных (big data) ставит на 7% точнее консилиума врачей. Многие вещи, которые ранее были доказаны, вскоре будут пересмотрены. И это будет только развиваться.

Ко многому в медицине приходят эмпирическим путем. Таково, например, использование рефлексотерапии. Вы верите в её эффективность?

Да, я верю в ее эффективность, но не при всех состояниях и далеко не во всех случаях. Я не раз видел, как с помощью рефлексотерапии снимаются болевые синдромы, симптомы бронхиальной астмы.

Но самый важный вопрос – кто её делает. Как и ультразвук – чисто операторская методика, тут важно, насколько правильно ты поставишь датчик и под каким углом, в зависимости от этого ты выявишь сужение сосудов или не выявишь. Так и в этом случае результат зависит от квалификации специалиста.

Многие стараются сохранить молодость разными способами. Но от чего зависит продолжительность жизни?

Считается, что максимальный биологический возраст человека – 120 лет, долгожителями называют тех, кто достигает 90 лет.

Человек от чего-то должен умирать, организм наш изнашивается. А что именно износится прежде – это кому как повезет. Мы научились бороться со многими болезнями, благодаря чему продолжительность жизни увеличилась - огромное число людей перешагивают 70-80-летний рубеж, они ведут активный образ жизни, легко манипулируют гаджетами. Я вижу и 90-летних людей, которые выходят на трибуну и говорят умные вещи. Да и выглядят они иначе, нежели их ровесники предыдущих поколений, общество трансформируется. Помните, как в начале ХХ века герой романа Горького «Мать» описывал свою маму: седая, сгорбленная женщина с впалыми щеками и морщинами, избороздившими ее лицо, с пальцами, скрюченными от тяжелой работы... А ведь ей было всего 40 лет! И что сегодня представляет собой женщина в этом возрасте? Это молодая дама в самом расцвете сил.

Но благодаря увеличению продолжительности жизни мы теперь чаще сталкиваемся с возрастными заболеваниями, связанными с ухудшением когнитивных функций. Согласно статистике, до 30% людей после 85 лет будут иметь болезнь Альцгеймера.

Поэтому всех нас интересует - научимся ли мы противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона, чтобы жить долго в здравом уме и памяти?

В лечении болезни Паркинсона есть определенные успехи. Во-первых, фармакология становится лучше и имеет меньше побочных явлений. Во-вторых, идут эксперименты с применением индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Они модифицируются и становятся нейронами, их имплантируют в пораженные участки мозга для восстановления атрофированных участков. Скоро метод будет применяться на людях и приобретет массовый характер.

Что касается болезни Альцгеймера, то пока не созданы препараты с доказанной эффективностью, но ученые работают над этим.

Какими профилактическими методами можно избежать этого?

Мозгу необходима регулярная активность. Считается, что есть так называемая РНК памяти - особая молекула, которая неким образом связана с долголетием. Заметьте, что многие ученые и театральные артисты живут долго и при этом остаются в строю до самой смерти во многом благодаря тому, что они постоянно вынуждены запоминать большие объемы информации. Поэтому традиционные методы – учить иностранные языки и стихотворения. Кроме этого, если человек правша, можно дома иногда всё делать левой рукой - это мощнейшая встряска для мозга.

Мы воспринимаем мир на 90% с помощью зрения, поэтому в качестве тренировки можно походить дома с завязанными глазами. Обостряется сенсорное восприятие и работа органов чувств – это тоже хорошо стимулирует мозг.

А компьютерные игры тренируют мозг?

Считается, что они увеличивают скорость реакции – этому способствуют очень популярные аркадные игры. Но длительное увлечение играми плохо действует в другом: когда человек близко перед глазами держит смартфон или планшет с мелкими предметами, это может привести к микрокровоизлиянию в стекловидное тело глазного яблока. Не стоит забывать и о компьютерной зависимости. Если играть не очень самозабвенно, то можно во всё играть. Вы заметили, что сейчас с улиц исчезли дети старше 5 лет? Они сидят по домам и играют в игры.

Тренируют ли они так мозг?

Нет, конечно. В наших школах внедрен программируемый контроль знаний: вместо того, чтобы подумать и дать правильный ответ, ребенок угадывает один из четырех готовых ответов. Это неправильно. В США еще при прошлом президенте тесты запретили, потому что такой подход отупляет детей, они перестают думать и анализировать. У меня вопрос к нашему образованию – зачем мы пытаемся копировать то, что не довело до добра другие страны.

Вы как-то сказали, что в неврологии происходит настоящая революция.

Действительно, раньше заболевания нервной системы плохо лечились или вообще не лечились. Сейчас мы делаем в этом успехи. Современные методы нейровизуализации позволяют увидеть мозг глубже, чем мы могли сделать это раньше. Благодаря компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии удается диагностировать те или иные отклонения на ранних этапах и раньше принимать профилактические меры. Каждый год мы создаем новые технологии неинвазивного исследования структур мозга. Один из новых методов - магнитно-резонансная трактография, изучение проводящих путей головного мозга. Если сказать проще: одни пути идут от головы к ногам и рукам, другие - в обратную сторону. Появилась воксельная морфометрия — оценка тонких изменений объемов мозга и отдельных его участков, что дает возможность заметить прогрессирование нейродегенеративных процессов за 10–20 лет до их клинических проявлений. Перспективнейшая функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) даёт возможность установить, какие участки мозга больше всего взаимодействуют между собой, когда человек находится в состоянии полного покоя. То есть можно увидеть не пострадавшие зоны, которые берут на себя функцию поврежденных.

Огромные достижения есть в области рассеянного склероза. Если людям с диагнозом правильно подобрана терапия и они соблюдают рекомендованный образ жизни, то могут жить долгие десятилетия.

Смертность в нашей стране на 50% обусловлена сосудистыми заболеваниями сердца или мозга. Но за счет контроля гипертонии и атеросклероза мы видим улучшение ситуации. Люди следят за артериальном давлением, принимают препараты, улучшающие текучие свойства крови, плюс препараты, регулирующие уровень холестерина в крови.

С инсультами тоже стали бороться эффективнее. Благодаря чему?

Раньше люди ходили с давлением 180-200, они принимали таблетку и ждали, пока снова не почувствуют себя плохо. Сейчас благодаря просветительской работе многие стали контролировать давление, следить за уровнем сахара в крови и регулярно принимать препараты. Если чувствуют неприятные симптомы, сразу идут к врачу. Врачи смотрят состояние артерий, оценивают состояние сердца, потому что часто при мерцательной аритмии тромбы летят в головной мозг. Все эти моменты играют роль в профилактике и снижении смертности от инсультов.

Есть ли прогресс в восстановлении неврологических функций?

Да, в этой области наблюдается настоящий бум и связан он с научно-техническим прогрессом. Если раньше основным методом лечения были лечебная физкультура и массаж (они и сейчас полезны), то сегодня созданы устройства, которые заменяют трех-четырех инструкторов ЛФК.

Воздействуя на мозг методом навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), то есть электромагнитным полем, мы достигли заметных успехов в восстановлении двигательных функций при инсульте и снижении тонуса мышц при рассеянном склерозе. Очень эффективен метод ТМС для лечения депрессий.

Сейчас, даже если начать заниматься с человеком спустя год, можно с помощью роботизированных и компьютерных установок добиться значительных результатов.

Какие устройства наиболее эффективны?

Те, что созданы в виде игр. Они помогают преодолеть монотонность тренировок по разработке и улучшению функций руки или ноги. Например, на экране падают капли, человек вставляет руку в установку и должен собрать капли в чашку. Многие установки используют виртуальную реальность, а есть совсем фантастическая технология «мозг-компьютер-интерфейс», когда человек силой мысли может управлять предметами. Он может мысленно заставить инвалидную коляску ехать вперед, назад, выписывать круги, при этом не двигая даже пальцем.

В каких случаях они могут быть особенно полезны?

Приведу в пример травму ныряльщика, когда при травме шейных отделов позвоночника, руки и ноги парализованы, а интеллект сохранён. Человек может говорить, пить, есть, а ниже уровня шеи у него ничего не работает. Этих ребят сажают в коляску, на голову надевают специальную шапочку, которая снимает биотоки мозга. Человек дает приказ «еду вперед», биотоки мозга попадают в компьютер, а там происходит самое сложное – вычленение из разных шумов некой команды, которая является доминирующей. От компьютера команда с помощью телеметрии идет к колесам коляски.

Насколько далеко в этой технологии мы можем продвинуться?

Помните, в научно-фантастических фильмах люди общались телепатически - к этому всё идет. Всего пять лет назад мир был другим. Человечество всегда мечтало воплотить мысль в действие, сегодня это сделано. Можно мысленно включить телевизор или лампу, открыть дверь, зашторить окна. Потом силой мысли можно будет управлять беспилотными самолетами и танками на поле боя. Будут воевать не люди, а машины.

Но пока наша первостепенная задача - сделать так, чтобы мысленные команды лучше распознавались. Сейчас, чтобы добиться этого, нужна тренировка - сила мысли должна быть очень ясной, сконцентрированной.

В сериалах очень любят показывать героев в состоянии комы. Что сегодня известно о ней?

По данным статистики, примерно 1-3% людей, поступающих в приемное отделение скоропомощных больниц, находятся в состоянии комы. Она наступает в следствии инсульта, автоаварий, тяжелых отравлений. Но любая кома заканчивается через 2-4 недели. Человек если не умирает, то выходит в ясное состояние, либо в состояние минимального сознания, либо в вегетативное состояние. Достаточно неплохо восстанавливаются травмы, лучше, чем сосудистые поражения. Неплохо восстанавливаются люди после метаболических ком (при тяжелых заболеваниях почек, печени, щитовидной железы и т.п.). В состоянии минимального сознания люди могут находиться постоянно, а можно попробовать перевести их в ясное сознание, мы нескольким людям помогли это сделать. Выбраться из вегетативного состояния пока, увы, невозможно.

Всё, что показывают в сериалах – полная ерунда. Когда человек лежит семь лет неподвижно, а потом открывает глаза и уже через 20 минут мчится за рулем автомобиля – такое возможно только в кино.

Каковы дальнейшие задачи стоят перед вами в изучении головного мозга?

Понять, как мозг функционирует – это основной глобальный вопрос, которым заняты ученые всего мира. У червяка нервная система состоит из 302 нейронов, чтобы изучить все связи этих нейронов, потребовалось 15 лет. А у человека в мозге 86 миллиардов нейронов - у всех они разные, у мужчин и женщин мозг отличается, даже вес мозга у всех разный – у Анатолия Франса весил один килограмм, а у Тургенева – два килограмма.

Сильная субстанция всегда изучает слабую. Человек может изучить муху или крысу. Но нам этого мало, мы пытаемся изучить себя.

Всего пять лет назад мир был другим. Человечество всегда мечтало воплотить мысль в действие, сегодня это возможно. Если человек реальный долгожитель, то есть перешел 90-летний рубеж без медицинских вмешательств, то его органы работают, как у 60-летнего. Это закономерность.

Опубликовано: 25 февраля 2020 г.