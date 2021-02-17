Мезотерапия: подводные камни инъекций молодости

Мезотерапию часто называют методом, который позволяет обрести стройность, вернуть свежесть коже и визуально скинуть десяток лет. Так ли это на самом деле?

Оставаться всегда молодой – это ли не самое заветное желание каждой женщины. Обнаружив в зеркале обострившиеся морщинки и потускневшую кожу, мы с ужасом бежим к косметологу. И он предлагает быстрый и, по его словам, эффективный способ омоложения.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ :

Тийна Орасмяэ, косметолог, директор учебного центра повышения квалификации косметологов Academie Meder (Франция), эксперт по косметической безопасности при Европарламенте

Ольга Панова, доктор медицинских наук, профессор

АТАКА ИЗНУТРИ

Главный принцип классической мезотерапии остается неизменным уже полвека: «Мало, редко, точно».

Мало: при каждой инъекции вводят всего 0,02–0,2 мл препарата, зато число уколов за один сеанс может превышать сотню.

Редко: схемы мезотерапевтических сеансов подбирают индивидуально в зависимости от проблемы и возраста. Классическая – один сеанс в 7–14 дней. Курс делится на два периода: интенсивный – 4–20 сеансов, а затем поддерживающий, с постепенным удлинением интервала между сеансами до 3–6 месяцев.

Точно: препарат вводят прямо в проблемную зону, будь то лицо, на котором нужно разгладить морщины, или область галифе, где необходимо справиться с целлюлитом. Инъекции делают тонкими короткими иглами на строго определенную глубину (от 1,5 до 6 мм), это позволяет доставить активные вещества туда, куда не проникнуть кремам и сывороткам. Отсюда быстрый и ощутимый эффект.

При грамотном подходе мезотерапия способна решить многие эстетические проблемы. «Она дает отличный результат при лечении эритроза, купероза, розацеа, угревой болезни, коррекции постакне, терапии стрий (растяжек) и рубцов, а также при некоторых формах алопеции (очагового облысения)», – перечисляет профессор Ольга Панова.

УКОЛ, ЕЩЕ УКОЛ

Эффект мезотерапии комплексный. Кроме собственно вводимых веществ, важно воздействие игл на кожу, рефлексогенный эффект. При уколе раздражаются болевые рецепторы, что, с одной стороны, неприятно, но с другой – повышает тонус кожи, активизирует обменные процессы, стимулирует центральную нервную систему. Под воздействием множественных уколов клетки кожи получают импульс к регенерации. Но именно это, по мнению многих экспертов, делает метод рискованным. Многочисленные микротравмы из-за огромного количества инъекций в какой-то момент вместо положительного эффекта начинают давать отрицательный. Кроме того, повышается риск занести инфекцию.

МЕЗОТЕРАПИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ:

– воспалениях и новообразованиях в зоне обкалывания;

– беременности;

– желчнокаменной болезни;

– аллергии на компоненты мезококтейлей (перед процедурой лучше провести аллерготест).

Стерильная процедурная – одно из важных условий для процедуры. На деле же мезотерапию сплошь и рядом предлагают не только серьезные клиники, но и салоны красоты, и небольшие косметические кабинеты. Если инъекции делают в кабинете при парикмахерской, о гарантиях безопасности не может быть и речи.

Есть и более глобальное «но». «Нет ситуаций, в которых мезотерапия была бы предпочтительнее других методик, – говорит эксперт по косметической безопасности при Европарламенте Тийна Орасмяэ. – Всегда есть менее агрессивная и часто более эффективная альтернатива – неинвазивные (буквально – «без вторжения») методы введения активных веществ».

Таких методик сегодня несколько:

1. Косметические средства последнего поколения на основе синтезированных пептидов. Это совершенно новые ингредиенты, состоящие из определенных аминокислот. Они помогают активным ингредиентам проникать в глубокие слои кожи, недоступные обычной косметике. Синтезированные пептиды используют в средствах по уходу за увядающей, травмированной кожей (например, после пилинга), в средствах после загара.

2. Трансдермальные пластыри. На них нанесен специальный гидрогель с активными веществами, которые после аппликации проникают в глубокие слои кожи.

3. Аппаратные методики – фонофорез, ионофорез, гальваника. Полезные вещества попадают в глубь кожи благодаря воздействию ультразвуком или постоянным гальваническим током.

4. Инъекции гелей-филлеров на основе гиалуроновой кислоты. В отличие от предыдущих трех, этот метод инвазивный. Но уколов всего несколько, а главное – их делают не чаще двух раз в год.

«Если бы мезотерапию делали в таком же режиме, не было бы проблем, – говорит Тийна Орасмяэ. – Но сегодня ею зачастую подменяют классический косметический уход. Люди ходят на инъекции чуть ли не еженедельно, и продолжается это годами».

«Действительно, – соглашается профессор Ольга Панова, – современные фото- и лазерные технологии – реальные конкуренты мезотерапии. Новые фотосистемы безболезненно воздействуют на кожу лица, шеи, декольте, дают потрясающий омолаживающий эффект. Фракционные лазерные технологии не травмируют кожу, стимулируют воспроизводство коллагена. Через 2–3 процедуры уже виден результат. К тому же они эффективно устраняют рубцы и растяжки, что мезотерапии не под силу».

В ОДНОМ ШПРИЦЕ

«Мезотерапия – всего лишь метод. Результат процедуры и возможные осложнения зависят от того, что именно вводят пациенту. К сожалению, специалисты по мезотерапии нередко пользуются препаратами, не разрешенными для внутрикожного применения», – говорит Ольга Панова.

Во всем мире (и Россия не исключение) вводить инъекционным способом можно только лекарственные препараты, имеющие государственную регистрацию. Среди мезококтейлей таких мало. Многие препараты, которые колют в салонах красоты (например, популярные витаминные коктейли), – не более чем косметические средства, предназначенные только для наружного применения или в сочетании с физиотерапевтическими процедурами (ультразвуковой фонофорез, ионофорез и т. д.).

Более того, нередко мезотерапевты по собственному усмотрению смешивают в одном шприце 2–6 витаминов или других препаратов из разных флаконов прямо на глазах у клиентки. Даже если это сертифицированные и эффективные препараты, никто не изучал фармакологическую совместимость такой смеси и не предскажет, как на нее отреагирует кожа.

Кстати, часть специалистов считает, что витаминные коктейли вообще бесполезны. Так, широко используемый в мезотерапии витамин В при однократном введении не оказывает никакого действия. Принимаемый в таблетках, он более эффективен.

ПАНАЦЕЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА?

Самый большой интерес у многих женщин вызывает мезотерапия против целлюлита – так называемый инъекционный липолиз. Это весьма агрессивная процедура, направленная на разрушение жировой ткани. Некоторые эксперты даже считают, что это уже не совсем мезотерапия. Тем не менее, метод крайне популярен и крайне противоречив.

Противоречия вызывает фосфатидилхолин – главное действующее вещество препаратов-липолитиков. Во Франции и некоторых других европейских странах он запрещен. Установлено, что фосфатидилхолин дает серьезные осложнения – от некроза и абсцессов до псориаза, микобактериальных инфекций и системной красной волчанки.

В России препараты фосфатидилхолина не запрещены, и клиники активно предлагают программы мезотерапии против целлюлита. Однако даже приверженцы метода признают, что в этом случае особенно важно ювелирно соблюдать протокол применения, не превышать дозировку и сочетать его с лимфодренажными процедурами. Врач принимает на себя ответственность за исход лечения и обязан информировать пациента обо всех минусах метода.

Если в клинике вам рекламируют инъекционный липолиз как простую и беспроблемную процедуру, лучше сразу искать другое место.

Инъекции выполняют в подкожную жировую клетчатку: игла вводится строго на глубину 10–13 мм, в области второго подбородка и «климактерического горбика» – всего на 6 мм. Это самый важный фактор как эффективности, так и безопасности. Если попасть в мышцы или кожу, возможен абсцесс и прочие осложнения.

РАЗРЕШЕНЫЕ МЕЗОКОКТЕЙЛИ:

Сегодня в России официально разрешены к применению в инъекционной мезотерапии:

– комплексные гомеопатические препараты одного-единственного производителя;

– препараты гиалуроновой кислоты IAL-System, IAL-System ACP, Achyal;

– препарат Hyalupro (гиалуроновая кислота, глицин, L-пролин и L-лизин);

– комплексные препараты NCTF-135 и NCTF-135 HA25 (аминокислоты, нуклеиновые кислоты, минералы, коферменты, витамины);

– эмбриобласт (экстракт мезенхимальных тканей овец);

– плацентекс (комплекс нуклеиновых кислот, выделенный из молок рыб).

Лучше всего инъекционный липолиз работает на женщинах с нормальной или слегка избыточной массой тела (ИМТ не более 30), но отнюдь не с ожирением.

Кроме того, есть мнение, что липолитики работают только в области введения. После курса инъекций, скажем, в зоне галифе жир действительно уходит с этого места, но жировые клетки могут сосредоточиться в другом месте. Чаще всего в верхнем отделе спины, под подбородком, иногда на руках.

В общем, результат после курса мезотерапии будет, но, скорее всего, вас разочарует. Целлюлит требует комплексного подхода. Инъекциями с жирорастворяющими препаратами его можно чуть сгладить визуально, и то лишь на начальной стадии. «Чтобы добиться более-менее устойчивого результата, мезотерапия должна сочетаться с диетой, занятиями спортом, лимфодренажными процедурами, детоксикацией организма и массажем», - говорит практикующий дерматокосметолог Ольга Реброва.

ПОЧТИ, НО НЕ МЕЗО-

Кроме классической ручной мезотерапии бывает еще аппаратная (с помощью инжектора): фракционная, кислородная, наномезотерапия, гидромезотерапия... На принципе мезотерапии основано множество методик, которые уже затрудняются классифицировать даже врачи. Вот две самые популярные.

Биоревитализация – способ быстрого возвращения коже эластичности и тонуса с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Основные отличия от мезотерапии – более редкая периодичность (всего 4–6 сеансов, раз в 2–4 недели) и использование только одного препарата – нестабилизированной гиалуроновой кислоты.

Мезодиссолюция – самая молодая инъекционная техника для коррекции жировых отложений, ее еще называют нехирургической липосакцией. По сути схожа с инъекционным липолизом, но активное вещество сильно разведено водой и вводят его чуть глубже.

ВЫВОДЫ ЗДОРОВЬЯ:

1. Мезотерапия поможет при лечении некоторых дерматологических проблем, а также даст быстрый эффект, если нужно улучшить цвет лица, увлажнить пересушенную кожу, подкорректировать овал, убрать темные круги под глазами. Но она не заменяет классический уход у косметолога – массажи, маски, пилинги. Оптимальный курс – 6–7 процедур каждые 7–14 дней. Повторный – не раньше чем через полгода.

2. Мезококтейли должны быть сертифицированы как лекарственные средства. Никакого самодеятельного смешивания препаратов! У клиники или салона красоты должна быть лицензия на медицинскую деятельность, а у специалиста – соответствующие сертификаты государственного образца.

3. Практически всегда есть щадящая и эффективная альтернатива мезотерапии. Спрашивайте о ней своего косметолога и принимайте взвешенное решение.

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.