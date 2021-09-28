Мезе - правильное начало застолья

Море, солнце, цитрусовые и средиземноморская кухня с лёгким арабским оттенком – вот, за что мы ценим Турцию.

Разнообразие вкусов

В каждой стране есть свой набор закусок, предваряющих трапезу. В Средиземноморье и в частностив Турции – это традиционное мезе. В любом ресторане и кафе вместе с алкоголем вам подадут корзину мягкого хлеба и не менее пяти пиал с закусками–это овощи, зелень, бобовые, орехи, йогурт и сыр. Каждое мезе имеет набор разных вкусов -острый, пряный, пикантный и сладковатый. Кстати, девушки на диете могут пообедать только лишьмезес бокалом вина и останутся сытыми.«Сначала подают легкие закуски, потом сытные, чередуются разные вкусы и питательные вещества, - говорит Наталия Горн. – Не обязательно съедать все закуски полностью, вы можете попробовать каждую по ложечке».

Самое популярное мезе - пюре из томатов, лука, чеснока, петрушки и перца.Есть несколько закусок из баклажан, самая известная – бабагануш, когда печёная мякоть баклажана смешивается с оливковым маслом, чесноком, кунжутом, соком лимона и копчёной паприкой. Вместо традиционного хумуса вам подадут пасту тахини с чесноком, лимоном и оливковым маслом.Широкая фасоль превращается в густую пастуфава, которую можно подавать холодной или горячей. А перед рыбными блюдами вам предложат самфир - засоленный болотный сорняк, очень питательный и богатый железом. У турков не принято объедаться, их трапезы длятся долго, все едят медленно, после мезе вы уже съедите небольшую порцию основного блюда – рыбу, кебаб или кусочек мяса, а затем время чая и десерта.

Ферментированный напиток для пищеварения

На турецком столе всегда присутствует–шалгам. Этот ферментированный напиток прекрасно оттеняет вкус блюд, нивелирует действие токсинов алкоголя и улучшает пищеварение. Шалгам готовят путем брожения черной моркови,репы, свеклы ибулгура с водойи лимонным соком. На вкус он может быть кисло-сладким, кисло-соленым или кисло-острым, но по факту напоминает рассол. В Адане даже проводят фестиваль в честь этого напитка.

«Помимо того, что ферментированный напиток облегчает пищеварение, утоляет жажду, ускоряет метаболические процессы в организме и расщепляет жиры, сок черной морковиобладает антиоксидантным и противовоспалительным действием», - рассказывает врач Наталия Горн.

В предвкушении яркой сладости

Но не только шалгам – фирменный напиток Турции. Свежие цитрусовые соки здесь можно выпить на каждом шагу – и в этом у нас с турками схожие привычки. Сезон летних фруктов уже закончился, и мы с нетерпением ждём свежий урожай ранних сортов цитрусовых, которые своей яркостью, сочностью и сладостью скрасят промозглую пору межсезонья, приближая ощущение новогодних праздников. Побывав в сельскохозяйственном районе Аданы по приглашению председателя отраслевого Совета ассоциаций экспортеров свежих фруктов и овощей г-на Али Кавака, мы своими глазами увидели, как созревают мандарины и апельсины на деревьях. Ранние и поздние сорта выращивают на отдельных рядах. Первыми к нам попадут мандарины сортаМайер, затем Энтер,Лекерле, Нова- таким образом,турецкие цитрусовые покроютнаш спрос с осени до весны, прибывая каждый раз в свежим виде.

О пользе:

Уже можно начинать потреблять витамин С в свежем виде. Чемпионы по его содержанию– помело, апельсин и грейпфрут. Чтобы получить дневную норму аскорбинки, достаточно выпить 150-200 мл свежевыжатого сока, не больше. Апельсин и мандарин – самые сладкие из цитрусовых: в апельсине – 7-12 г фруктозы, в мандарине – около 6 г. Для стакана сока требуется 2-3 апельсина, а суточная норма сахара по рекомендациям ВОЗ - 25-50 г. И если гликемический индекс апельсина составляет всего 35 единиц, то во фреше уже 65 единиц. Поэтому для соков идеально подходят именно турецкие апельсины – они не приторно-сладкие, их можно комбинировать с менее сладкими фруктами – грейпфрутом или лаймом.

Опубликовано: 28 сентября 2021 г.