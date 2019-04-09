Это страшный сон всех женщин и многих мужчин, которым важно хорошо выглядеть. Почему они возникают?

Увы, накоплению лишней жидкости в нижнем веке и тканях под ним способствуют многие факторы. Это и расположенные рядом слёзные железы и протоки, из которых при определенных условиях, жидкость может диффундировать в окружающие ткани, и мешкообразная форма, готовая «принять» отёк, и своего рода анатомическое плато под глазами, задерживающее распространение отёка по лицу. И даже структура ткани в этом месте, характеризующаяся минимальным содержанием коллагеновых волокон. Наконец, постоянное растяжение кожи и подкожной клетчатки мимическими мышцами.

Особенности лица

У некоторых людей структура лица такова, что окружающим постоянно мерещатся мешки или круги под глазами. Чаще всего это связано с глубокими глазницами, чуть реже - с крупными от рождения веками, а при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, - с двумя этими факторами. Стоит свету упасть на такое лицо под определенным углом, как окружающие начинают сердобольно покачивать головой и интересоваться, сколько бессонных ночей за плечами.

Но бывают и объективные причины – у полных избыток жировой ткани нередко откладывается под глазами, а у пожилых мешки появляются из-за дряблости кожи и снижения тонуса круговой мышцы глаза.

Что делать? Многие умудряются визуально убирать мешки с помощью правильно подобранного макияжа – тональный крем, пудра, хайлайтер. Неплохой результат дает консультация визажиста и косметолога. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к пластическому хирургу, варианты лечения в этом случае – коррекция формы скул, круговая подтяжка, другие современные методы.

Переутомление

Известно, что мешки под глазами появляются от переутомления. Причин у «мешков усталости» много. Это и кофе, способствующее выходу жидкости в межклеточное пространство (не зря после чашки кофе нам хочется пить), и раздражение глаза сигаретным дымом (и то, и другое нередко сопровождает наши недосыпы), и вынужденное положение за столом с наклонённой вперёд головой, из-за чего ухудшается отток венозной крови и лимфы, особенно у тех, кто страдает шейным остеохондрозом.

Что делать? Если вам предстоит долгий перелёт или дедлайн на работе, помните – чем больше будет кофе, сигарет и алкоголя, тем хуже будет выглядеть на утро ваше лицо. Говорят, что снять мешки после переутомления помогает прикладывание колечек огурца, но научных исследований на эту тему никто не проводил.

Избыточное потребление жидкости

Иногда можно банально переборщить с водой, которой можно «перепить» в жаркую погоду, или поев слишком много солёного. Особенно выражены мешки под глазами будут, если произошло это вечером. Застою жидкости на лице в этом случае будет способствовать длительное горизонтальное положение во время сна и более вялая работа почек в ночное время. Вопреки распространённому мнению, появление отёков после нарушения питьевого режима, как правило, не связано с плохой работой выделительной системы, скорее это физиологический процесс.

Что делать? Если не хотите проснуться с мешками под глазами, не ешьте во второй половине дня много солёного и постарайтесь не пить за 2 часа до сна.

Перераспределение жидкости

Накопление жидкости в области нижних век в результате её перераспределения, чаще всего возникает на фоне похмельного синдрома после обильных возлияний. В этом случае продукты распада этанола провоцируют выход жидкости из клеток в межклеточное пространство. Убрать её оттуда нашему организму труднее, чем из клеток, кроме того возникает относительная нехватка жидкости в сосудистом русле – нас мучает жажда и мы пьём ещё больше. Понять организм можно – он старается пополнить объем циркулирующей крови, а заодно «промыть» органы и ткани от накопившихся там токсичных веществ. Увы, с побочным эффектом в виде преходящих отёков, которые заметнее всего на лице.

Что делать? Лучше - не злоупотреблять. Но если не получилось, некоторые наркологи рекомендуют прибегнуть к дедушкиному способу и выпить огуречный рассол. Соль повышает онкотическое давление крови, и жидкость из межклеточного пространства устремляется обратно.

Патология почек

Отёки на лице не зря часто называют почечными. В отличие от сердечных, которые появляются на голенях, излюбленным местом почечных можно назвать щёки, скулы и нижнюю половину глазниц. Кроме мешков под глазами характерным признаком почечных отёков является появление на лице глубоких вмятин от подушки после пробуждения, изменение цвета мочи, уменьшение её суточного количества.

Что делать? Если заметили, что с утра стали появляться отёки на лице и мешки под глазами, обратитесь к терапевту. Вероятно, потребуется сдать общий анализ мочи, анализ крови на креатинин, пройти УЗИ почек.

Нарушение венозного оттока

При некоторых заболеваниях может нарушиться отток крови или лимфы от верхней половины тела, в частности от лица. В результате кровь застаивается в венах и лимфатических сосудах, возникают отеки. Причиной этого чаще всего является внешнее сдавление крупных вен и лимфатических протоков опухолями или кистами.

Что делать? Кроме мешков под глазами, о нарушении венозного или лимфатического оттока от головы свидетельствует набухание шейных вен, симметричное покраснение глаз. Чтобы развеять подозрения потребуется пройти КТ органов грудной клетки и средостения.

Аллергия

Аллергическая реакция нередко проявляется появлением мешков под глазами. Две наиболее частые причины – сезонный поллиноз, когда провоцирующая аллергию пыльца попадает не только в нос, но и на склеру, и контактная аллергия при использовании косметических средств. В этом случае можно вычислить аллерген, связав появление мешков с началом использования нового крема, теней или туши для ресниц. Чуть реже отек тканей под глазами может появиться и вследствие другой аллергии, например на пыль, шерсть домашних животных или табачный дым.

Что делать? Нередко вычислить аллерген удаётся самостоятельно. Если нет – обратитесь к аллергологу, он поможет определить провокатора, и подберёт курс лечения.

Причин у «мешков усталости» много: кофе, сигаретный дым и вынужденное положение за столом с наклонённой вперёд головой.