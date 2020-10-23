Меню,которое поможет ускорить ваш метаболизм!

Правильный завтрак
Первый и важнейший пункт для настройки дневного метаболизма. Идеальный завтрак должен содержать порцию протеинов. Подойдут яйца в мешочке, несколько слайсов копченого лосося, кусочек фермерской ветчины или злаковый хлебец с порцией хумуса.
Сытный обед
Один из хороших примеров - 150-200 грамм нежирного мяса или стейка рыбы, немного пасты, риса или бобовых, овощи гриль или порция овощей, сбрызнутых оливковым или рапсовым маслом
Ранний и легкий ужин
Этот прием пищи должен перевариться и усвоиться до вашего отхода ко сну. Для такой трапезы отлично подойдут блюда из курицы или утки с порцией гарнира из круп и овощи, запечённые в духовке. Чтобы подстегнуть работу метаболизма ужинать лучше всего около 19:00.
Меню Метаболизм BOOST на неделю
Каждый день выбирайте один из завтраков на свой вкус:
– чай или кофе без сахара
- 1 кусочек хлеба на закваске
- 1 кусочек (50 г) копченого лосося, 1 вареное яйцо или 1 кусочек (50 г) фермерской ветчины
- 100 г нежирного белого творога типа мацони или 1 соевый йогурт
– чай или кофе без сахара
- порция овсяной каши
- 1 греческий йогурт
- 20 г семян чиа, залитых теплой водой
- 5 орехов
- 100 г любых красных ягод
– чай или кофе без сахара
- порция отваренной гречки с кокосовым молоком
-1 банан
-1 яйцо в мешочке
Понедельник
Обед
- Нарезанный дольками огурец, сбрызнутый оливковым маслом и бальзамическим уксусом
- 150 г белого мяса курицы
- 250 г овощного рагу
- 150 г киноа, залитых теплой водой
- чай или кофе
Ужин
- 2 перца, фаршированных булгуром и гречкой с прованскими травами
- 2 яйца
- 50 г зернового хлеба
Вторник
Обед
- Суп Гаспачо
- 200 г стейка белой рыбы
- 250 г отваренной фасоли
- 150 г риса басмати
- чай или кофе
Ужин
- ¼ дыни
- 2 кусочка фермерского окорока + 150 г отваренного батата
Среда
Обед
- Запечённые в духовке грибы с луком и зеленью
- 150 г стейка красного мяса
- 2 свежих томата
- 150 г булгура
- чай или кофе
Ужин
- Порция красной чечевицы с припущенными томатами и луком
- 100 г отваренной гречки
Четверг
Обед
- Нарезанная морковь, сбрызнутая оливковым маслом и бальзамическим уксусом
- 200 г отваренной трески
- 250 г пюре из нута
- чай или кофе
Ужин
- 250 г вяленой скумбрии
- салат из 2 томатов, лука и специй, заправленный оливковым маслом и горчицей
- 50 г злакового хлеба
Пятница
Обед
- 200 г эскалопа из теленка
- 250 г тушеных кабачков
- 150 г пасты из цельнозерновой муки
- чай или кофе
Ужин
- кускус с овощами
- 150 г отваренного нута
- 1 кусочек фермерского окорока
Суббота
Обед
- Салат из томатов и зелени, заправленный рапсовым маслом
- 200 г кролика, запеченного в духовке с розмарином
- 150 г киноа, залитого теплой водой
- чай или кофе
Ужин
- 10 сардин в оливковом маслом
- 1 злаковый хлеб
- любой овощной салат
Воскресенье
Обед
- Овощной суп
- 200 г семги
- салат со сладком перцем и шпинатом
- 150 г бурого риса
- чай или кофе
Ужин
- 2 яйца в мешочке с морской солью
- рататуй
- 150 г булгура
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