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Меню,которое поможет ускорить ваш метаболизм!

Прием пищи в неурочный час может нарушить  метаболизм и способствовать набору веса !
Опубликовано: 23 октября 2020 г.

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Правильный завтрак

Первый и важнейший пункт для настройки дневного метаболизма.  Идеальный завтрак должен содержать порцию протеинов. Подойдут яйца в мешочке,  несколько слайсов копченого лосося, кусочек фермерской ветчины или злаковый хлебец с порцией хумуса. 

Сытный обед

Один из хороших примеров  - 150-200 грамм нежирного мяса или стейка рыбы, немного пасты, риса или бобовых, овощи гриль или порция овощей, сбрызнутых оливковым или рапсовым маслом

Ранний и легкий ужин

Этот прием пищи должен перевариться и  усвоиться до вашего отхода ко сну. Для такой трапезы отлично подойдут блюда из курицы или утки с порцией гарнира из круп и овощи, запечённые в духовке. Чтобы подстегнуть работу метаболизма ужинать лучше всего около 19:00.

Меню Метаболизм BOOST на неделю

Каждый день выбирайте один из завтраков на свой вкус:

– чай или кофе без сахара

1 кусочек  хлеба на закваске

- 1 кусочек (50 г) копченого лосося, 1 вареное яйцо или 1 кусочек (50 г) фермерской ветчины

- 100 г нежирного белого творога типа мацони или 1 соевый йогурт

 

– чай или кофе без сахара

- порция овсяной каши

- 1 греческий йогурт

- 20 г семян чиа, залитых теплой водой

- 5 орехов

- 100 г любых красных ягод

 

– чай или кофе без сахара

- порция отваренной гречки с кокосовым молоком

-1 банан

-1 яйцо в мешочке

Понедельник

     Обед

  • Нарезанный дольками огурец, сбрызнутый оливковым маслом и бальзамическим уксусом
  • 150 г белого мяса курицы
  • 250 г овощного рагу
  • 150 г киноа, залитых теплой водой
  • чай или кофе

     Ужин

  • 2 перца, фаршированных булгуром и гречкой с прованскими травами
  • 2 яйца
  • 50 г зернового хлеба

Вторник

    Обед

  • Суп Гаспачо
  • 200 г стейка белой рыбы
  • 250 г отваренной фасоли
  • 150 г риса басмати
  • чай или кофе

    Ужин

  • ¼ дыни
  • 2 кусочка фермерского окорока + 150 г отваренного батата

Среда

    Обед

  • Запечённые в духовке грибы с луком и зеленью
  • 150 г стейка красного мяса
  • 2 свежих томата
  • 150 г булгура
  • чай или кофе

    Ужин

  • Порция красной чечевицы с припущенными томатами и луком
  • 100 г отваренной гречки

Четверг

     Обед

  • Нарезанная морковь, сбрызнутая оливковым маслом и бальзамическим уксусом
  • 200 г отваренной трески
  • 250 г пюре из нута
  • чай или кофе

Ужин

  • 250 г вяленой скумбрии
  • салат из 2 томатов, лука и специй, заправленный оливковым маслом и горчицей
  • 50 г злакового хлеба

Пятница

Обед

  • 200 г эскалопа из теленка
  • 250 г тушеных кабачков
  • 150 г пасты из цельнозерновой муки
  • чай или кофе    

      Ужин

  • кускус с овощами
  • 150 г отваренного нута
  • 1 кусочек фермерского окорока

 

Суббота

Обед

  • Салат из томатов и зелени, заправленный рапсовым маслом
  • 200 г кролика, запеченного в духовке с розмарином
  • 150 г киноа, залитого теплой водой
  • чай или кофе

     Ужин

  • 10 сардин в оливковом маслом
  • 1 злаковый хлеб
  • любой овощной салат

Воскресенье

     Обед

  • Овощной суп
  • 200 г семги
  • салат со сладком перцем и шпинатом
  • 150 г бурого риса
  • чай или кофе

Ужин

  • 2 яйца в мешочке с морской солью
  • рататуй
  • 150 г булгура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 23 октября 2020 г.

Комментарии

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