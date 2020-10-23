Меню,которое поможет ускорить ваш метаболизм!

Прием пищи в неурочный час может нарушить метаболизм и способствовать набору веса !

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Первый и важнейший пункт для настройки дневного метаболизма. Идеальный завтрак должен содержать порцию протеинов. Подойдут яйца в мешочке, несколько слайсов копченого лосося, кусочек фермерской ветчины или злаковый хлебец с порцией хумуса.

Сытный обед

Один из хороших примеров - 150-200 грамм нежирного мяса или стейка рыбы, немного пасты, риса или бобовых, овощи гриль или порция овощей, сбрызнутых оливковым или рапсовым маслом

Ранний и легкий ужин

Этот прием пищи должен перевариться и усвоиться до вашего отхода ко сну. Для такой трапезы отлично подойдут блюда из курицы или утки с порцией гарнира из круп и овощи, запечённые в духовке. Чтобы подстегнуть работу метаболизма ужинать лучше всего около 19:00.

Меню Метаболизм BOOST на неделю

Каждый день выбирайте один из завтраков на свой вкус: – чай или кофе без сахара - 1 кусочек хлеба на закваске - 1 кусочек (50 г) копченого лосося, 1 вареное яйцо или 1 кусочек (50 г) фермерской ветчины - 100 г нежирного белого творога типа мацони или 1 соевый йогурт – чай или кофе без сахара - порция овсяной каши - 1 греческий йогурт - 20 г семян чиа, залитых теплой водой - 5 орехов - 100 г любых красных ягод – чай или кофе без сахара - порция отваренной гречки с кокосовым молоком -1 банан -1 яйцо в мешочке

Понедельник

Обед

Нарезанный дольками огурец, сбрызнутый оливковым маслом и бальзамическим уксусом

150 г белого мяса курицы

250 г овощного рагу

150 г киноа, залитых теплой водой

чай или кофе

Ужин

2 перца, фаршированных булгуром и гречкой с прованскими травами

2 яйца

50 г зернового хлеба

Вторник

Обед

Суп Гаспачо

200 г стейка белой рыбы

250 г отваренной фасоли

150 г риса басмати

чай или кофе

Ужин

¼ дыни

2 кусочка фермерского окорока + 150 г отваренного батата

Среда

Обед

Запечённые в духовке грибы с луком и зеленью

150 г стейка красного мяса

2 свежих томата

150 г булгура

чай или кофе

Ужин

Порция красной чечевицы с припущенными томатами и луком

100 г отваренной гречки

Четверг

Обед

Нарезанная морковь, сбрызнутая оливковым маслом и бальзамическим уксусом

200 г отваренной трески

250 г пюре из нута

чай или кофе

Ужин

250 г вяленой скумбрии

салат из 2 томатов, лука и специй, заправленный оливковым маслом и горчицей

50 г злакового хлеба

Пятница

Обед

200 г эскалопа из теленка

250 г тушеных кабачков

150 г пасты из цельнозерновой муки

чай или кофе

Ужин

кускус с овощами

150 г отваренного нута

1 кусочек фермерского окорока

Суббота

Обед

Салат из томатов и зелени, заправленный рапсовым маслом

200 г кролика, запеченного в духовке с розмарином

150 г киноа, залитого теплой водой

чай или кофе

Ужин

10 сардин в оливковом маслом

1 злаковый хлеб

любой овощной салат

Воскресенье

Обед

Овощной суп

200 г семги

салат со сладком перцем и шпинатом

150 г бурого риса

чай или кофе

Ужин

2 яйца в мешочке с морской солью

рататуй

150 г булгура

Опубликовано: 23 октября 2020 г.