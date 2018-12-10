Межреберная невралгия

Если вдруг появились сильные боли в грудной клетке, это инфаркт? Не обязательно, возможно, это межрёберная невралгия.

Межрёберные нервы – это своего рода «щупальцы» спинного мозга. 12 пар нервов, ровно по количеству ребёр, выходят из позвонков и следуют в сторону грудины. При этом они остаются полноценным продолжением спинного мозга, а это значит, что любая проблема будь то травма, отёк или воспаление, вызовет сильнейшую боль, которую, нередко, принимают за сердечный приступ. Поэтому, главные задачи при появлении межрёберной невралгии – вовремя отличить её от стенокардии или инфаркта, и как можно быстрее начать правильное лечение, ибо хотя невралгия и не так опасна, зато болит, что называется, «за двоих».

Самая частая причина межрёберной невралгии – остеохондроз грудного отдела позвоночника. Эту проблему называют расплатой за прямохождение, ведь с годами под действием силы тяжести давление на межпозвоночные диски приводит к их огрубению, хрящевая ткань заменяется костной, появляются костные разрастания – остеофиты. Чаще всего они сдавливают нерв в месте его отхождения, но вот боль совсем не обязательно появится именно в этом месте. Она может проявить себя по всей длине нерва, или даже ближе в передней поверхности грудной клетки, например, в районе соска.Ещё хуже если причиной сдавления стал не просто остеохондроз, а следующая стадия деградации межпозвоночного диска – протрузия или грыжа. В этом случае фрагмент диска словно выпячивается за пределы позвоночного столба. Если грыжевое выпячивание проникает внутрь, сдавливается сам спинной мозг, если же наружу, то нередко давление идёт на начальные отделы межрёберного нерва.

Ещё одной частой причиной межрёберной невралгии является общее или местное переохлаждение. Как известно, у многих иммунная система достаточно капризна, достаточно полежать какое-то время на холодном, или посидеть на сквозняке. Не удивляйтесь, если на следующее утро вам будет трудно сделать вдох или повернуться. Межрёберный нерв воспаляется, равно как воспаляется любой другой переохладившийся орган.

Стресс – ещё одна причина межрёберной невралгии. Учёные считают, что причина воспаления кроется всё в том же снижении иммунитета, происходящем под действием длительных или кратковременных, но сильных переживаний. Наверняка вы замечали, что когда мы подавлены и нас что-то сильно волнует, начинают «вылезать» разные болячки: это может быть герпес, атопический дерматит или болезнь совсем другого плана, например запор или диарея. Иногда таким ответом на переживания становится межрёберная невралгия.

Мышечный спазм также может оказаться причиной межрёберной невралгии. Обычно, это происходит у спортсменов, а причиной спазма служит перетренированность или спортивная травма. Хотя, у совсем неспортивных людей подобное тоже случается – достаточно перетрудиться на дачном участке или не рассчитать свои силы на первом занятии в фитнес-клубе после долгого перерыва. В этом случае сначала боли появляются по ходу мышцы, и лишь затем присоединяется невралгическая боль, которая сильнее и не усиливается при движении поражённой мышцы.

Иногда межрёберные нервы поражаются при развитии опоясывающего лишая или герпеса. Это заболевание вызывает один из вирусов герпетического семейства, а именно вирус ветряной оспы. Печально, но после выздоровления, которое занимает 3-4 недели длительное время могут беспокоить симптомы «постгерпетической невралгии» в том числе межрёберной.

Обычно первые признаки межрёберной невралгии пугают – во-первых, болит сильно, во-вторых, болит в груди, а это всегда настораживает в отношении сердца. При этом у невралгической боли и стенокардии или инфаркта существует довольно много различий. Сердечны боли давящие, они возникают за грудиной после физической нагрузки или переживаний, продолжаются несколько минут и быстро проходят после отдыха, не связаны с дыханием и изменением положения тела.

Лечим!

Межрёберная невралгия, словно зубная боль – с ней к врачу бегут быстро. К несчастью, заболевание нередко протекает довольно упорно и требует курсового лечения с применением различных средств.

Первое, что назначают врачи – максимальный покой для поражённой области. В идеале следует уйти на больничный, так как сидеть за компьютером в это время вредно, на позвоночник идёт нагрузка, и ущемление межрёберного нерва прогрессирует.

Поражённую область нужно держать в тепле и беречь от сквозняков – вот где пригодятся любимые бабушкины платки из собачьей шерсти. Унять воспаление помогут нестероидные противовоспалительные средства, которые можно принимать в виде таблеток, капсул или ректальных свечек, а можно дополнить курс лечения и местными формами препаратов, аккуратно втирая мази или гели в поражённую область.

Следующий компонент лечения – миорелаксанты. Как уже говорилось ранее, мышечный спазм может сам стать причиной невралгии, а может оказаться вторичным, своего рода защитным механизмом, тем не менее лишь добавляющим болевых ощущений.

В случае, когда боли слишком сильные, или пациенту требуется придти в норму как можно быстрее (впереди командировка, доклад на конференции, а может и свадьба) можно прибегнуть к скорой помощи любой невралгии – блокаде. С помощью обычного шприца в нерв и окружающие его ткани вводится раствор анестетика – чаще всего новокаина или лидокаина. Такое воздействие снимает боль полностью и даёт возможность человеку вести обычную жизнь в течение нескольких дней, а за это время успевают подействовать таблетки. Дополнительно, для ускорения восстановления нервной ткани, применяются инъекции витаминов из группы В.

Важна профилактика !

Единожды возникший приступ межрёберной невралгии может вернуться, особенно, если основная причина болезни в остеохондрозе позвоночника или грыже межпозвоночного диска. Поэтому важно держать ситуация под контролем и проводить профилактику рецидива. При наличии проблем с грудным отделом позвоночника врачи советуют плавание. Лечебная физкультура для укрепления мышц спины и грудной клетки также приносит хороший эффект. Развитый мышечный корсет лучше фиксирует позвоночник, к тому же снижается вероятность спазма мышц из-за их нетренированности. Неплохой эффект дают сеансы иглорефлексотерапии. Физиотерапия показана в восстановительном периоде, применяют электрофорез, лазер, магнитотерапию. Массаж в руках опытного массажиста, специализирующегося на этой проблеме, также позволит лучше сформировать мышечный корсет и избежать возвращения заболевания.

Как определить ,что болит?

Стенокардия Межрёберная невралгия Боль возникает после физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Боль возникает в покое,но вызвать её может резкое изменение положения тела. После прекращения нагрузки боль проходит в течение 3-5 минут. Боль продолжается часами, физнагрузка, наоборот, может её снять Боль локализуется за грудиной, давящая, жгучая, распирающая. «Болевой точки» нет. Боль имеет чётко выраженную «болевую точку». Боль никак не меняется при глубоком вдохе. При глубоком вдохе боль становится сильнее.

Опубликовано: 18 февраля 2021 г.