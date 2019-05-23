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Матовость вместо блеска

После долгой зимы даже нормальная кожа приобретает черты чувствительной, появляется жирный блеск. Как придать лицу матовость?
Опубликовано: 3 июня 2019 г.

ОТКУДА БЛЕСК?

«Проблема лишнего блеска стоит особенно остро именно весной, - говорит косметолог Оксана Долгих. – При этом излишний блеск кожи появляется и у 25 девушек , и у  50-ти летних дам . Причины его возникновения могут быть разными. Самый банальный пример – это обладательницы жирной и проблемной кожи, которые, желая привести лицо в порядок, иссушили ее косметикой содержащей щелочь и спирт. Но добились противоположного эффекта  - кожа стала тоньше, начала чаще шелушиться и буквально лосниться на солнце».  Бывают случаи, когда дамы после 40, не утруждавшие себя  регулярным уходом, обнаруживают, что любой крем провоцирует покраснения, поэтому начинают пользоваться стойкими тональными основами и пудрами. В результате избыток себума вперемешку с отмершими клетками на поверхности кожи провоцирует закупорку пор. А блеск возникает уже как следствие. Кроме этого, с чрезмерно лоснящейся кожей могут столкнуться и те, кто вообще никогда не страдал дерматологическими проблемами. Например, из-за неправильного питания, обилия жирной и сладкой пищи или систематического стресса.

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Бороться с жирным блеском нужно комплексно. Для этого:

  • Правильно увлажняйте кожу. Обладательницы жирной кожи часто игнорируют этап увлажнения, чтобы лишний раз не обременять кожу и не давать ей лишнего повода для блеска. Однако правильно подобранное средство для ежедневного ухода не станет источником дополнительных проблем — наоборот, оно поможет решить уже существующие. Лучше всего подойдут кремы и эмульсии с легкой текстурой – они быстро впитываются, не оставляя жирной пленки. Идеально, если в составе средства будут себорегулирующие компоненты – термальная вода, перлит, цинк. Крем будет работать активнее, если прежде нанести увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или витамином B5.
  • Используйте средство для умывания с кислотами. Речь идет о легких пенках или гелях с салициловой или гликолевой кислотами. Они деликатно очистят кожу, заодно оказывая противовоспалительное действие.
  • Попробуйте щадящий эксфолиант. Например, хорошо подойдут легкие отшелушивающие кремы. Ищите в составе бромелайн, ферменты из стебля ананаса и витамин С.
  • Делайте маски на основе глины. Это не значит, что маска должна быть полностью, например, из белой глины. Лучше всего, если это будут многосоставные средства с такими ингредиентами как каолин или рассул. Это природные глины, обладающие абсорбирующими свойствами. Такие маски впитывают избытки кожного сала, «вытягивая» черные точки и подсушивая прыщики.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

 Если самостоятельные усилия не улучшили ситуацию, запишитесь в салон на процедуру газожидкостного пилинга. Массаж охлажденным потоком кислорода очищает поры, улучшает цвет лица и ретуширует мелкие морщинки. Курс процедур сделает кожу значительно ровнее и матовей.

МЕТОД КАМУФЛЯЖА

Чтобы макияж продержался целый день, сначала подготовьте лицо.

  • После умывания, нанесите ваш дневной крем, дайте ему впитаться.
  • Через 20 минут нанесите матирующую сыворотку или лосьон для сужения пор на Т-зону. Особенно хорошо работают средства с экстрактом бамбука и фруктовых кислот в составе.
  • Если вам нужен макияж с сильной покрывающей способностью, выбирайте кремы- основы, которые содержат натуральные матирующие компоненты (например, пудру льняного семени, кукурузный крахмал), не пересушивающие кожу.
  • Выбирайте минеральную крем-пудру или стойкий тональный крем. Их можно найти в профессиональных брендах косметики с пометкой «24H Mat».

 

Опубликовано: 3 июня 2019 г.

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