Матовость вместо блеска

После долгой зимы даже нормальная кожа приобретает черты чувствительной, появляется жирный блеск. Как придать лицу матовость?

ОТКУДА БЛЕСК?

«Проблема лишнего блеска стоит особенно остро именно весной, - говорит косметолог Оксана Долгих. – При этом излишний блеск кожи появляется и у 25 девушек , и у 50-ти летних дам . Причины его возникновения могут быть разными. Самый банальный пример – это обладательницы жирной и проблемной кожи, которые, желая привести лицо в порядок, иссушили ее косметикой содержащей щелочь и спирт. Но добились противоположного эффекта - кожа стала тоньше, начала чаще шелушиться и буквально лосниться на солнце». Бывают случаи, когда дамы после 40, не утруждавшие себя регулярным уходом, обнаруживают, что любой крем провоцирует покраснения, поэтому начинают пользоваться стойкими тональными основами и пудрами. В результате избыток себума вперемешку с отмершими клетками на поверхности кожи провоцирует закупорку пор. А блеск возникает уже как следствие. Кроме этого, с чрезмерно лоснящейся кожей могут столкнуться и те, кто вообще никогда не страдал дерматологическими проблемами. Например, из-за неправильного питания, обилия жирной и сладкой пищи или систематического стресса.

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Бороться с жирным блеском нужно комплексно. Для этого:

Правильно увлажняйте кожу. Обладательницы жирной кожи часто игнорируют этап увлажнения, чтобы лишний раз не обременять кожу и не давать ей лишнего повода для блеска. Однако правильно подобранное средство для ежедневного ухода не станет источником дополнительных проблем — наоборот, оно поможет решить уже существующие. Лучше всего подойдут кремы и эмульсии с легкой текстурой – они быстро впитываются, не оставляя жирной пленки. Идеально, если в составе средства будут себорегулирующие компоненты – термальная вода, перлит, цинк. Крем будет работать активнее, если прежде нанести увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или витамином B5.

Обладательницы жирной кожи часто игнорируют этап увлажнения, чтобы лишний раз не обременять кожу и не давать ей лишнего повода для блеска. Однако правильно подобранное средство для ежедневного ухода не станет источником дополнительных проблем — наоборот, оно поможет решить уже существующие. Лучше всего подойдут кремы и эмульсии с легкой текстурой – они быстро впитываются, не оставляя жирной пленки. Идеально, если в составе средства будут себорегулирующие компоненты – термальная вода, перлит, цинк. Крем будет работать активнее, если прежде нанести увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или витамином B5. Используйте средство для умывания с кислотами. Речь идет о легких пенках или гелях с салициловой или гликолевой кислотами. Они деликатно очистят кожу, заодно оказывая противовоспалительное действие.

Речь идет о легких пенках или гелях с салициловой или гликолевой кислотами. Они деликатно очистят кожу, заодно оказывая противовоспалительное действие. Попробуйте щадящий эксфолиант. Например, хорошо подойдут легкие отшелушивающие кремы. Ищите в составе бромелайн, ферменты из стебля ананаса и витамин С.

Например, хорошо подойдут легкие отшелушивающие кремы. Ищите в составе бромелайн, ферменты из стебля ананаса и витамин С. Делайте маски на основе глины. Это не значит, что маска должна быть полностью, например, из белой глины. Лучше всего, если это будут многосоставные средства с такими ингредиентами как каолин или рассул. Это природные глины, обладающие абсорбирующими свойствами. Такие маски впитывают избытки кожного сала, «вытягивая» черные точки и подсушивая прыщики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД Если самостоятельные усилия не улучшили ситуацию, запишитесь в салон на процедуру газожидкостного пилинга. Массаж охлажденным потоком кислорода очищает поры, улучшает цвет лица и ретуширует мелкие морщинки. Курс процедур сделает кожу значительно ровнее и матовей.

МЕТОД КАМУФЛЯЖА

Чтобы макияж продержался целый день, сначала подготовьте лицо.

После умывания, нанесите ваш дневной крем, дайте ему впитаться.

Через 20 минут нанесите матирующую сыворотку или лосьон для сужения пор на Т-зону. Особенно хорошо работают средства с экстрактом бамбука и фруктовых кислот в составе.

Если вам нужен макияж с сильной покрывающей способностью, выбирайте кремы- основы, которые содержат натуральные матирующие компоненты (например, пудру льняного семени, кукурузный крахмал), не пересушивающие кожу.

Выбирайте минеральную крем-пудру или стойкий тональный крем. Их можно найти в профессиональных брендах косметики с пометкой «24H Mat».

Опубликовано: 3 июня 2019 г.