МАСКА С ПОМЕТКОЙ «БИО»

Сегодня выбор органических товаров огромен. Как не потеряться в море предложений, выбрав натуральную косметику, которая действительно эффективна?

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

На средства с натуральными и химическими составами наша кожа реагирует по-разному. Компоненты, полученные из химических элементов лабораторным путем, часто дают быстрый эффект, но через какое-то время можно заметить, что кожа будто привыкает и перестает их воспринимать. С органической косметикой такой эффект исключен: несмотря на то, что качественные изменения кожи происходят чуть медленнее, результат сохраняется надолго. Причина? Натуральные ингредиенты отлично воспринимаются, потому как физиологически понятны организму. Еще одна важная ремарка : чтобы получить заметный результат, органическими средствами нужно пользоваться регулярно.

БЕЗ СИНТЕТИКИ

В чем еще плюсы органики? «Во-первых, такая косметика не содержит спиртов, ацетонов, растворителей, ГМО, а вместо синтетических консервантов в составе натуральные пищевые аналоги. Кроме того, в списке ингредиентов вы не найдете продуктов нефтепереработки, - говорит итальянский дерматолог Марко Маттио. – К сожалению, в неорганической косметике часто можно встретить довольно агрессивные молекулы, которые могут накапливаться в коже. Сейчас среди врачей-дерматологов разворачивается большая дискуссия о том, причислять ли некоторые к потенциальным канцерогенам». Во всяком случае, абсолютно ясно, что, накапливаясь, такие элементы разрушают защитный липидный слой кожи, раздражая эпидермис. Зная это, производители услужливо предлагают купить новый продукт c несбыточным обещанием избавить кожу от всех проблем. На самом же деле, полочка в ванной комнате пополняется еще одним тюбиком со спорным составом.На какой продукт обратить внимание, выбирая свой первый органический уход? “Я советую присмотреться к маскам. Если у вас уже есть гель для умывания и крем, которые вы пока не хотите менять, добавьте в свой уход маску для лица, чтобы протестировать эффект природных экстрактов, - советует косметолог Эмили Боровитски. – Во-первых, это экономически разумно: вы приобретаете один продукт, который, на самом деле, многофункционален. Маску можно использовать как интенсивно питательный крем, если нанести ее на ночь. Как экспресс-средство, используя маску на 20 минут перед нанесением макияжа. А если вы собираетесь в отпуск, то не забудьте взять немного эфирного масла пачули. Добавив одну каплю в состав вашей маски, вы быстро восстановите кожу после интенсивной инсоляции”.

ВЫБЕРИ СВОЮ МАСКУ: С НИИМОМ ТИП ПРОБЛЕМЫ: для комбинированной и жирной кожи с излишним блеском ДЕЙСТВИЕ: Масло получают из плодов дерева ним, вечнозеленого дерева, произрастающего в Индии и Бангладеше. Этот ингредиент обладает сильнейшими антисептическими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Маска с нимом нормализует работу сальных желез, выравнивает кожный рельеф и борется с несовершенствами. C МАСЛОМ САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА ТИП ПРОБЛЕМЫ: пигментные пятна ДЕЙСТВИЕ: Улучшает кровообращение, повышает тонус и эластичность кожи. Эфирное масло сандала хорошо осветляет, делая кожу мягкой и упругой. С АПЕЛЬСИНОМ ТИП ПРОБЛЕМЫ: тусклый цвет лица, мелкие морщинки на лбу ДЕЙСТВИЕ: Главный ингредиент такой маски - эфирное масло апельсина или порошок из апельсиновых корок. Апельсин - один из самых известных антиоксидантов, обладающий тонизирующим свойством. Маска с этим цитрусовым возвращает здоровый цвет лица, визуально делая кожу подтянутой и отдохнувшей. С РОЗОЙ ТИП ПРОБЛЕМЫ: сухая кожа, сильные заломы и морщины ДЕЙСТВИЕ: Эфирное розовое масло получают с помощью паровой перегонки цветков шиповника разных сортов — вечнозелёного, дамасского, столистного и мускусного. При регулярном использовании разглаживает мимические и возрастные морщинки, зрительно сужая капилляры. С АЛОЭ ТИП ПРОБЛЕМЫ: Шелушения, прыщики, покраснения ДЕЙСТВИЕ: Алое быстро увлажняет, уменьшая любые покраснения и раздражения. Подходит для кожи, склонной к аллергическим реакциям и как sos-средство после солнечных ожогов.

ЗНАК КАЧЕСТВА В чем отличие органической косметики от крема из масс-маркета? К органической косметике относят те продукты, состав которых состоит на 95% из натуральных ингредиентов растительного происхождения. Остальными 5% могут быть сахариды, липопротеины, жиры и воск. Кроме того, те 95% процентов выращивались на чистых от удобрений землях и без стимуляторов роста и пестицидов. Производится органическая косметика с соблюдением технологий, последствия которых максимально безвредны для окружающей среды. Готовый продукт не проходит тестирование на животных. О том, что качество гарантировано, можно узнать по этикетке. Ищите надписи, подтверждающие качество «органик»: Ecocert и Cosmebio ( Франция), Neuform и BDIH (Германия), BFA (Австралия), ICEA (Италия), USDA (США).