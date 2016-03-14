Маска для лица: проверенные рецепты

Если есть время, желание и подходящие продукты, маску для лица можно сделать самостоятельно. Читательницы «Здоровья» поделились проверенными рецептами.

Взбивать и смешивать

Когда есть свободное время, я делаю для своей сухой кожи яично-лимонную маску. Белок взбиваю в пену, добавляю несколько капель лимонного сока, смешиваю и наношу на лицо первый слой. Когда он подсохнет – второй. Держу маску 10 минут, потом смываю теплой водой. Кожа как новенькая!

Лидия Курносова, 40 лет

По огурцу

Я люблю огуречную маску, но никакого смысла не вижу в обкладывании лица просто нарезанными кружочками. Поэтому огурец натираю на мелкой терке, смешиваю с голубой или белой глиной, наношу состав на лицо на 15 минут, потом смываю водой. Рецепт больше подходит для жирной кожи – убирает воспаления, блеск, увлажняет.

Кира Нахабина, 27 лет

С запасом

Я не просто пользуюсь самодельной питательной маской, я готовлю ее про запас. В 100 г сливок нужно растворить 1 ч. л. желатина. Подогреть на медленном огне, но не кипятить, добавить по 1 ч. л. глицерина (если есть) и жидкого меда. Еще теплую массу нанести на лицо, через 20 минут смыть водой. Маску можно хранить в холодильнике несколько дней. Отлично помогает, когда нужно подготовиться к ответственному мероприятию. Достала, подогрела – и готово!

Татьяна Кузоватова, 43 года

Десерт-уход

Смешиваю 1 ч. л. светлого меда и 1 ч. л. жирной сметаны. Маску оставляю на лице примерно на 20 минут. Затем смываю теплой водой, – результат всегда отличный.

Елена Борисова, 31 год

Пирожное «Картошка»

Когда варю картофель, оставляю себе одну крупную картофелину «для красоты». Ее нужно размять до состояния пюре, добавляя постепенно сметану и лимонный сок. Прямо тепленькую – на лицо, подождать минут 15 и смыть. Питает прекрасно!

Евгения Дмитриева, 30 лет

Кашей не испортишь

Нужно взять геркулес самого мелкого помола – примерно 3 ст. л. Добавить теплого молока, чуть-чуть меда, чтобы получилась кашица консистенции сметаны. Все это нанести аккуратно на лицо примерно на 15 минут – по ощущениям. И полежать в тишине и покое. Потом смыть водой и использовать свой обычный крем.

Александра Виноградова, 29 лет

Компрессионный момент

Лучшая маска – из оливкового масла. Не обращаю внимания на отжим и все остальные премудрости, главное, чтобы продукт был качественным – из Италии или Испании. Пропитываю марлю, иногда даже вырезаю из нее маску с отверстиями для рта и глаз. Отжимаю, чтобы не капало, и кладу на лицо. Полчасика с таким компрессом – и я красотка! Делать нужно раз в неделю.

Анастасия Савельева, 43 года

Кисло-молочно

У меня маленький ребенок, который только начал есть прикорм, так что творожок остается почти каждый день. Собираю нужное количество, добавляю мед или сок лимона, можно, кстати, яичный желток или оливковое масло. Все это на кожу лица и декольте. Отбеливает, питает, подсушивает прыщики. Вот только сын, когда увидел меня с белым лицом, расплакался.

Кристина Захарова, 27 лет

Опубликовано: 22 апреля 2020 г.