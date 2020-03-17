Мария Порошина: «Быть популярной актрисой – это не самоцель»

Актриса рассказала «Здоровью», как совмещает карьеру и воспитание пятерых детей, почему не побоялась рожать после 40 лет и что помогает ей сохранять хорошую форму

«У нас в семье я – всевидящее око»

Мария, вы живете в сложном графике с гастролями и съемками. Как боретесь с усталостью?

Из-за перелетов и ночных переездов не хватает самого главного – сна. Недосып может длиться несколько дней подряд. И вот что интересно: усталость накапливается, очень хочешь спать, но как только появляется возможность уснуть, вдруг не можешь это сделать - здравствуй, бессонница. А мне надо как минимум свежо выглядеть в кадре, быть в тонусе и иметь желание выйти на сцену. Поэтому если только удается где-то прилечь хотя бы на пару часов, я засыпаю. Дополнительно поддерживаю организм витаминами в зимне-весенний период, с собой у меня мелатонин в таблетках и магний для нервной системы.

Многие мамы с одним-то ребенком едва справляются, а как вы с пятью умудряетесь успевать всё?

Я у нас в семье, как всевидящее око – слежу за всеми и сразу. Но работающей маме с пятью детьми просто не обойтись без няни, а в нашем случае даже не одной. Стараюсь грамотно распределять собственные силы и выстраиваю работу так, чтобы появлялись выходные, когда можно выспаться и побыть с детьми. Мы уезжаем за город к друзьям или едем в пансионат. А летом обязательно на море.

Вы у родителей были единственным ребенком, если бы вам тогда сказали, что у вас самой будет пятеро детей, как отреагировали бы?

Я бы не поверила (смеется). Но я всегда мечтала о большой семье, просила маму о сестре или братике. И эти пять человек, которых мне свыше доверили родить и воспитать, такие все разные. Мы, артисты, очень наблюдательные - считываем с людей черты характера и манеру поведения, от нас не ускользают малейшие детали. Но больше всего я люблю наблюдать за своими детьми – как они развиваются и меняются. Забавно видеть, как Андрюша слушает музыку, подпевает, дирижирует ручками. Мне ужасно интересно, каким он вырастет, кем будет.

Многодетные мамы говорят, что сложно только с первым ребенком, а когда рождаются следующие, то уже не замечаешь - растут сами по себе, как цветы…

Действительно, где три ребенка, то дальше уже не важно сколько (смеется). С другой стороны, дети все разные: ты думаешь, что предыдущие были спокойные, значит, и с этим выспишься. Но не тут-то было – он спит по 20 минут, а потом бодрствует.

Знакомо ли вам чувство вины из-за того, что недостаточно уделяете внимания детям?

Конечно, есть такое чувство, но я понимаю, что оно не созидательное. Оно не дает тебе двигаться вперед, а заставляет постоянно сомневаться, расстраиваться, винить себя. И люди вокруг начинают рефлексировать по этому поводу. Поэтому тут выбор очевиден: либо отказывайся от всего и сиди дома, либо договорись с собой. Важно найти некий баланс и придерживаться его.

Есть еще одно чувство – материнский страх. Как с ним справляетесь?

Безусловно, страх есть и порой он доводит до паники. Казалось бы, все хорошо, но вдруг какие-то мысли лезут в голову... Кто-то научился отвлекаться от этих мыслей, переключаться, успокаивать себя. Я молюсь.

Вы уже гуру по всем детским вопросам, не думали вести блог о детях?

Считаю, что не имею права давать советы, боюсь ими навредить. Я могу поделиться своими знаниями и опытом с подругами, но в нашем общении может победить не мое, а чье-то другое мнение. На своей странице в инстаграмме я иногда рассказываю про интересные наблюдения за своими детьми, но не более того. У всех мам свой взгляд на вопросы здоровья, воспитания и режима ребенка.

У вас Полина родилась во времена, когда еще не было мобильных телефонов, а годовалый Андрей наверняка уже сидит с планшетом. Вы замечаете разницу поколений?

Я вижу, что сегодня детям дано больше прав, они живут во время вседозволенности. Могут «качать права», возмущаться, спорить со взрослыми. И не всегда это хорошо, я считаю.

Второй момент – общение. Раньше дети общались вживую во дворе, а сейчас они в соцсетях, их общение происходит через странный эпистолярный жанр - пишут сокращенно, мысли передают обрывисто, клипово. Разница поколений конкретно в нашей семье не столь существенная, поскольку всех мы воспитываем одинаково, по одним правилам. Им в равной степени дается возможность развиваться и заниматься живописью, музыкой, хореографией, языками. Бывает сложно отвлечь их от телефонов и интернета, поэтому приходится больше разговаривать, убеждать, своим примером показывать, что важно читать и думать.

Если бы была финансовая возможность, решились бы отказаться от работы и посвятить себя дому и детям?

Думаю, да. Я бы с удовольствием была с детьми. А идеальный вариант – быть дома и немного работать для души и для людей. Например, раз в год сниматься в кино и иногда выходить на сцену. Профессию свою я очень люблю, если ты в нее идешь, значит, ты фанат, ты болен сценой. В институте педагог спрашивала нас: неужели вы, артисты, не тщеславны, а идете в профессию только ради того, чтобы сделать что-то хорошее и доброе. Я говорила, что да, хочу что-то изменить в людях, рассказать, показать, заставить их задуматься о чем-то важном. Быть при этом знаменитой и популярной, конечно, приятный бонус, но это не самоцель.

«Очень люблю неправильную еду»

Часто на женских форумах поднимается вопрос – стоит ли рожать после 40 лет. Двоих детей вы родили уже после 40, были у вас сомнения?

Я слышала в свой адрес фразы возмущения и осуждения, мол, она ни о чем не думает, зачем так рисковать… Но женщина должна прислушаться не к мнению со стороны, а к себе: правильное решение ей подскажет собственный инстинкт, интуиция и опыт. Если отец и мать здоровы, если есть любовь и желание родить, то я не вижу препятствий.

Ваш организм по-разному себя вел в беременности?

Да, все они были разными в плане самочувствия. Ты настраиваешься на одно, а получается другое. Первый раз в 22 года у меня были жуткие проблемы и во время беременности, и после родов. А следующую беременность я даже не замечала: ходила в кроссовках, ела ягоды, наблюдала за природой. Потом наступила третья беременность, и я еле сгибалась, кружилась голова.

Многие мои подруги побоялись рожать второго ребенка именно потому, что ждали тех же трудностей, что с первым – тяжелые роды, страшный токсикоз, большая прибавка в весе. Но всего этого может не быть, уж я то знаю. Тут нужна определенная смелость в хорошем смысле слова.

Вам пять раз приходилось возвращаться в свою форму - каждый раз это было сложнее?

По-разному. Тяжелее всего было после третьей беременности, я 1,5 года не могла сбросить лишний вес. Усилием воли, правильным питанием и режимом этого можно добиться, но не получалось. Мне помогла диетолог, которая разработала для меня систему питания. Определенными продуктами выводила лишнюю воду из организма, потом я чередовала безбелковую и белковую диеты, ела маленькими порциями и часто, что-то на время исключала из рациона.

У вас получается быть стойкой и следовать всем правилам?

Очень тяжело, потому что я люблю поесть, причем люблю как раз неправильную еду. Пельмени, например, хотя знаю, что мясо и тесто не сочетаются, сладости обожаю. Всё это мне можно есть, но только в определенное время и в небольшом количестве. А если настроение такое, что нет сил отказаться от куска торта, то следующий день будет разгрузочным - яблоки или кефир, иногда постное мясо с овощами и листовой зеленью или гречка с огурцами. Кстати, есть сайты, где можно заказать десерты на 150-200 калорий, но при этом они тоже вкусные.

Интересно, какое количество еды необходимо ежедневно готовить на такую большую семью?

А к нам еще часто приходят гости, поэтому не только для семьи, а в принципе готовить приходится буквально тазами, как говорила моя мама (смеется). В ежедневном рационе стараюсь чередовать разные продукты - рыбу, мясо, курицу, всевозможные овощи. Мы любим разные каши, например, нам нравится перловка с луком. Считаю, что в детском рационе должны присутствовать наваристые мясные супы. А еще у нас есть семейная традиция, всех объединяющая за столом, – лепить пельмени из трех видов мяса. Этим «пельмешкам на скорую ручку» меня научила еще прабабушка. Поскольку у меня в основном девчонки, я привлекаю их к приготовлению еды, часто мы вместе печём печенья и разные тортики.

«Обожаем собираться все вместе»

Часто мамы посвящают всё свободное время детям, забывая о себе. Вы находите время для себя, например, проделать ритуалы красоты?

Иногда захожу к косметологу на биоревитализацию, но в основном пользуюсь экспресс-методами, которые тоже не менее эффективны. Моя подруга, профессиональный тренер по фэйс-фитнесу, научила меня основным упражнениям, которые я могу делать в любой момент, даже в дороге. Как-то перед съемками мне каждый день делали 30-минутный лимфодренажный массаж лица – он дает потрясающий эффект, становишься прекрасной буквально на глазах без всякого грима. Даже легкое пощипывание и похлопывание кожи помогает улучшить кровоток и визуально придать лицу подтянутость. А что касается ежедневного ухода, то я протираю кожу тоником, наклеиваю патчи под глаза, наношу маски и сыворотки с разными составами, меняю кремы.

В череде дел и забот успеваете заниматься фитнесом?

Нет возможности ходить в спортзал, но дома стоит беговая дорожка, на которой я не бегаю, а хожу быстрым шагом. Стараюсь ежедневно делать зарядку – практикую ее еще со времен института, где нам преподавали танец. В юности я занималась народными танцами, оттуда взяла балетные упражнения - растяжку, скручивания, планки. Еще одна полезная вещь - специальные резинки для проработки разных мышц.

Летом все спортивные занятия происходят на улице. Я часто представляю, что подрастут мои младшие дети, и все вместе мы будем дружной вереницей катить на велосипедах где-нибудь за городом.

У вас в семье много поводов для праздников, одних только дней рождения сколько. Есть ли у вас традиции празднования?

Праздников и правда много, но мы обожаем собираться вместе просто так. Когда столько людей в доме, то все игры проходят гораздо интереснее. Мы любим настольные игры, особенно диксит, вместе смотрим советское кино, научные и познавательные фильмы, ходим на выставки и в кинотеатр. Так ненавязчиво стараюсь доносить до детей полезную информацию. Для родителей сегодня это непростая задача (смеется).

5 советов Марии Порошиной: 1. Держать себя в форме надо не только для того, чтобы кому-то нравиться, а в первую очередь для здоровья. Когда мы худеем, то и выглядим моложе. 2. Если жить не можете без сладкого, воспользуйтесь рецептами низкокалорийных десертов – это выход для сладкоежек. 3. Внимательно подбирайте ночной крем: слишком жирный сделает утром вашу кожу припухлой и уставшей. 4. Чувство юмора спасает даже в тех ситуациях, которые кажутся невыносимыми: постарайтесь отпустить и улыбнуться. 5. Когда у тебя много детей, порой нужно быть строгой мамой: если кто-то ведёт себя плохо и ему это сходит с рук, тут же начинают другие. Но строгость не означает крик, я не сторонник крика в семье. 5 фактов о Марии Порошиной: 1.Родилась в Москве, в творческой семье. Училась во французской школе, затем в школе-студии МХАТ и в театральном училище им.Щукина. 2. Популярность пришла к ней в 2003 году после сериала «Всегда говори «Всегда». 3. На счету актрисы яркие роли в фильмах «Ночной дозор», «Ёлки», сериалах «Черная кровь», «Берёзка», «Челночницы». 4. Весной выходит третий сезон комедийного сериала «Родители», где Мария играет мать троих сыновей. 5. Сама она воспитывает пятерых детей – 24-летнюю Полину, 14-летнюю Серфиму, 10-летнюю Аграфену, 4-летнюю Глафиру и годовалого Андрея, которого родила в 45 лет.