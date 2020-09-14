Мария Куликова: «Не откладывайте самое приятное на потом»

Звезда сериала «Склифосовский» рассказала «Здоровью» о своем страхе, отсутствии режима дня, любви к кулинарии и путешествиям

«Изоляция лично мне пошла на пользу»

Мария, вот-вот мы увидим вас в новом сезоне сериала «Склифосовский», а еще в сериале «Теорема Пифагора». В одном вы – хирург, в другом – психолог. Насколько хорошо вы уже знаете профессию врача?

Конечно, на очень поверхностном уровне. Когда я общаюсь с настоящими врачами, то понимаю, какая это серьезная профессия. Играя врача и произнося разные сложные термины, я всё равно не углубляюсь в специфику профессии. Хотя медицина мне очень интересна, я за время съёмок прочитала много литературы, например, о нейрохирургии и кардиохирургии. Эти врачи знают то, о чем мы никогда не узнаем. Я признаюсь в любви этой профессии, очень хотела бы, чтобы мой сын Ваня стал врачом, у него есть интерес к этому.

Ваша родная сестра – врач. Она была на передовой во время эпидемии?

Она работает в поликлинике, была не в красной зоне, но к ней постоянно приходили пациенты с различными симптомами. Она отселилась от своей семьи, чтобы не подвергать их опасности. В этой эпидемии врача стали настоящими героями, думаю, что люди многих профессий не остались в стороне.

Сыграв психолога, можете ли вы утверждать, что современные люди нуждаются в этом специалисте?

Однозначно – да. Но мне кажется, что в природе человека заложен инстинкт самосохранения – собственный внутренний адвокат. И когда мы приходим к психологу, то не до конца раскрываемся незнакомому человеку. Всё равно хочется скрыть что-то, немного выгородить себя, перевернуть ситуацию. А перед психологом важно открыться полностью, до дна.

Как минимум три мои подруги были у психологов и сказали, что это просто космос. Психологи – люди тонкие, они считывают важные вещи и предлагают взглянуть на тупиковую ситуацию с совершенно неожиданной стороны. Пару лет назад в качестве подарка двум близким людям я оплатила курс у психолога. В тот момент им это было нужнее, чем какие-то вещи. Я увидела, как они после общения со специалистом ожили, расцвели, начали адекватно воспринимать жизнь, несмотря на сложности. Я бы и сама сходила к психологу поговорить о моем страхе за своих близких, который меня буквально изводит до тошноты. Страх этот порой, как волна кипятка, обдаёт меня – вдруг что-то случится. Возможно, именно психолог объяснит мне мои страхи и научит с ними справляться.

Во время эпидемии ваш страх усилился?

Произошло как раз наоборот. До изоляции был очень сложный график, я была замотанная и уставшая, у меня началась невралгия - стал дергаться глаз, я ничего не могла с этим поделать. А потом случился этот карантин, я осталась дома, и глаз перестал дёргаться, более того, прекратились и панические атаки, несмотря на происходящее вокруг. У меня было ощущение, что я в домике, все близкие рядом, каждую минуту я могу их обнять, что-то им приготовить, порадовать. Я успокоилась, стала высыпаться, набралась сил. Эта вынужденная изоляция оказалась лично для меня необходимой и полезной. Я отдохнула, восстановилась физически и эмоционально. Многие знакомые звонили, паниковали, переживали, а у меня была внутренняя уверенность, что все будет хорошо. Я впервые была спокойна и не переживала из-за работы – а вдруг работы не будет. И вот ее не стало – ни съемок, ни спектаклей, никакого живого дохода. Видимо, надо было пройти через это, чтобы научиться справляться с обстоятельствами, научиться быть сильной.

«Вовремя начала выходить из обжорства»

Про психологов понятно, а с диетологами приходилось иметь дело?

Единственный случай, когда мне действительно пришлось худеть, был еще во времена учёбы. Причем мне об этом напрямую сказал мастер курса. В те сложные студенческие времена не было возможности нормально питаться, я ела что попало, когда придётся и откровенно располнела. Диетологов тогда не было, все просто голодали, чтобы похудеть. После проб и ошибок стали складываться какие-то схемы питания, которые работают и сейчас. В нужный момент я просто беру себя в руки, убираю из рациона соль и сахар, ем всё отварное или запечённое без масла, побольше овощей и воды. И через две недели уже порхаешь. Самый сложный день – первый. Накануне я думаю: завтра сяду на диету, поэтому сегодня можно разгуляться. Но я уже завязала и с этим, объедаться перед диетой нельзя. А когда уже скинешь лишние кило, начинаешь нравиться себе, то совсем не хочется гамбургеры есть.

Но в путешествиях я себя никогда не ограничиваю, местная кухня – это святое, всё хочется попробовать. Как ни странно, я при этом не поправляюсь - то ли потому что много двигаюсь, то ли еда местная вкусная и полезная. Подобную вольность я позволяю себе в праздники и дни рождения. Знаете, такие маячки в голове стоят, когда всё можно.

А в изоляции устояли перед соблазном вкусно и много есть?

О, это было настоящим испытанием (смеется). Я живу за городом, мы тут готовили на огне, особенно картошечку: запекаешь её в кожуре, потом разрезаешь – туда сливочное масло, зелень и тёртый пармезан. Это так вкусно! Постоянно хотелось чего-то вкусненького, новенького, и начала придумывать различные кулинарные изыски, искать разнообразие. Хитом у меня стал томатный суп с морепродуктами – фантастическая и диетическая вещь. Варю бульон из трёх видов рыбы – немного дорады, трески и семги, а затем добавлю морепродукты, потушенные с настоящими бакинскими томатами и всякой зеленью. Это совсем не бюджетное блюдо, им можно себя иногда баловать. Но я вовремя начала выходить из этого обжорства, интуитивно почувствовала, что вот-вот начнется работа, пробы, съемки.

У вас за городом много возможностей для занятий спортом.

Да, возможностей много, а заниматься на свежем воздухе еще и полезно для лёгких, для сосудов. Но я ничем не занимаюсь (смеется). Все мои друзья такие продвинутые, они предлагают мне разные тренировки, пытаются увлечь. И с каждого понедельника я собираюсь начать заниматься, но этими байками кормлю всех вокруг уже лет десять. На самом деле у меня большая физическая нагрузка на съемочной площадке, порой даже присесть поесть не получается. А чтобы после 12-часовой съемочной смены или в свой выходной поехать в спортзал – для этого надо иметь большую силу воли. Знаю, что у многих актрис она есть, я восхищаюсь ими. Возможно, скоро вольюсь в эту компанию.

Чем же вы занимаетесь в загородном доме?

Кстати говоря, я люблю заняться уборкой дома – это отличная разминка вместо фитнеса, потому что довольно большая площадь, лестница, терраса, дорожки. Мне нравится очищать пространство, появляется приятное чувство обновления.

Очень люблю проводить время на веранде и смотреть на наш прекрасный сад. Мне помогли его высадить профессионалы, поэтому он цветет с весны до осени и радует каждый день: дождь проливной идёт – хорошо, солнце светит – прекрасно!

Вам важно соблюдать режим дня?

Нет, у меня всё хаотично. Я прислушиваюсь к себе и делаю то, что требует организм. Могу сама встать в 7 утра, хотя будильник заведён на 9. А иногда, наоборот, не могу поднять голову с подушки до 12 часов дня. Или на отдыхе сплю долго, а потом начинает мучить совесть – что ж я на море спать что ли приехала, самое интересное просплю. Но потом я отучила себя переживать по этому поводу – если я сплю, значит, моему организму это надо. Не хочу загонять себя в чьи-то «правильные» рамки, все мы не похожи друг на друга.

Неизменным у меня остается только одно – по утрам я пью кофе, причём люблю такую горечь, чтобы аж челюсть сводило, меня такой кофе очень бодрит и позволяет быстро проснуться. А дальше мой день идёт всегда по-разному, то мне не хочется завтракать совсем, то хочется по дороге купить какой-нибудь ужасный бургер, то у меня начинаются изысканные завтраки, например, омлет с авокадо, сёмгой и сыром.

Какие у вас есть хорошие привычки?

Я пью много воды, потому что моему организму это необходимо. После рождения Вани я за 4 месяца привела себя в форму и весила, как в 11 классе. У меня была фантастическая кожа, хорошее самочувствие. Я поняла, что это всё благодаря тому, что я пью много воды. С тех пор я и сейчас всюду хожу с водой, на съемках передо мной сразу ставят две бутылки воды, а в холодильнике еще холодная. Мне нравится газированная вода, почему-то считается, что она вредная, а от других врачей я слышала, что, наоборот, такая вода быстрее всасывается в кровь и насыщает ее кислородом.

«Надо жить здесь и сейчас»

Сейчас Ваня пошел в третий класс, а второй заканчивал, как и все, дистанционно. Как вы оценили опыт такого образования? Я против дистанционного обучения. Живое общение ребят и личный контакт педагога с детьми – эти вещи незаменимы. Ваня влюблен в свою учительницу, и общаться с ней по zoom вместе с другими ребятами ему было сложно. Он что-то говорит, его не слышат, он замыкается, отвлекается.

Это какой-то хаос - перебои со связью, ожидание всех учеников, несколько человек говорят одновременно, дурачатся, делают фото. А у кого-то нет связи, получается, что нет связи – нет образования? А представьте, если в квартире трое детей – каждому нужен компьютер, чтобы заниматься, а в это время еще родители дома сидят дома работают удаленно. Мне сложно это даже представить! Занятия по скайпу могут быть факультативными - с репетитором дополнительно, но учиться надо в школе.

Как-то еще изоляция повлияла на ваши взгляды?

Я не думала, что подобное может произойти в мире, казалось, что уж правительства стран этого не допустят, не может такого быть, чтобы все вдруг сидели дома, не летали самолеты, закрылись школы. Но теперь понимаю - всё в жизни может измениться в одну секунду. И есть вещи, которые могут оказаться сильнее нас, людей. Поэтому нельзя ничего загадывать и планировать на годы вперед. Нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться тем, что есть, не откладывая самое приятное на потом. Но при этом необходимо иметь финансовую подушку безопасности.

Вы всегда излучаете оптимизм – это ваше привычное внутреннее состояние или приходится над собой работать?

В общении с людьми я не имею права быть в скверном настроении, не хочу портить настроение окружающим, потому что эта энергия вернётся мне мгновенно. Но по жизни я человек очень оптимистичный и позитивный, хотя бывают периоды, когда я даю себе возможность, что называется, отстрадать, погрустить, поплакать. А 100-процентный оптимизм изо дня в день в какой-то момент может бахнуть чем-то более серьезным, той же депрессией. Потому что человек не может всегда быть на одной волне, так не бывает.

Судя по соцсетям, где все публикуют только радостные моменты, создается впечатление, что все успешные, богатые и счастливые…

Я много на эту тему думала. Многие пишут осуждающие комментарии – вот, накрасилась, нарядилась, фотосессию устроила... А почему нет, что в этом плохого? Человек хочет быть красивым, хочет радоваться. Те, кто злорадствует, тоже выходя на улицу, в ресторан или кафе, приводят себя в порядок, наряжаются, делают селфи. Все мы хотим быть лучше и краше, а не хуже. И странно было бы рассказывать всем, что я страдаю или мне плохо – зачем это другим? Каждый делает то, что он хочет, а у остальных есть выбор – наблюдать за этим или нет.

«Новые впечатления – это лучший подарок»

Вы фанат путешествий, но практически на полгода лишились этого – как пережили?

Да, очень не хватало путешествий, я же заранее на год вперед всё распланировала, уже были куплены билеты. Какие-то из них я смогла сдать, другие перенесла на поздний срок. А круиз мы обменяли на поездку в Сочи и вылетели туда в июне, как только стало возможно. Это такие волшебные ощущения: сбор чемоданов, вызова такси, регистрация в аэропорту. Несмотря на то, что мы были в масках, надо было держать дистанцию, у меня в душе всё ликовало и сердце колотилось, как у ребенка, который идет на новогоднюю ёлку. Как говорит Ваня – было феерично и эпично.

А в самом Сочи было так много людей, мне даже показалось, что курорт в какой-то момент задохнулся от наплыва. Конечно, всем хотелось вывести детей на море, потому что никто не знает, что будет дальше. Отели были заполнены под завязку, в рестораны стояли очереди. Но мы не пожалели, что поехали.

У вас в августе был день рождения, любите отмечать?

Уже несколько лет мой день рождения и день рождения сына мы проводим в путешествии. Новые впечатления – это лучший подарок и гораздо приятнее, чем дорогущий ужин в ресторане. Этот свой день рождения я отметила в Минске, ко мне прилетели мои друзья.

С каждым годом вы только хорошеете, что делает вас красивой?

Любовь и душевный покой. Меня долгое время, как и любого эмоционального человека, кидало в разные стороны – все эти переживания, перипетии, развод, строительство дома. Подобные вещи больше выматывают, а не украшают. А сейчас я нахожусь в гармонии с собой и с миром. К 40 годам у меня появилось свое гнездо, которое я с любовью обустраивала. Я очень ценю свой дом, в нем я счастлива с сыном и своими родными людьми.

5 советов Марии Куликовой:

1.Первое, что можно сделать проснувшись – выпить воды и крепкий кофе. Сначала просыпаешься от аромата кофе, а после глотка полон энергии весь день.

2. Если очень хочется поесть перед сном, надо… не есть. Лучше пойти лечь спать. Тогда утром будет легче встать и работать.

3. Чаще путешествуйте – это даст вам знания, впечатления и ощущение движения вперед, хотя вы просто передвигаетесь по суше.

4. Чтобы не зацикливаться на проблеме, надо отстрадать по поводу нее и придумать решение. Но не стоит делать вид, что проблем не существует, это опасно.

5. Не пытайтесь подгонять себя под правила, которые кто-то придумал в отношении питания, спорта, режима дня. Просто слушайте себя и поступайте так, как чувствуете, тогда у вас не будет неврозов.

5 фактов о Марии Куликовой:

1.Родилась в Москве, в семье музыканта и инженера. В 10 лет родители отвели дочку в театральную студию.



2. Окончила театральное училище им. Щукина, служила в Театре сатиры. Главная роль в сериале «Две судьбы» сделала ее звездой.



3. Этой осенью на канале «Россия 1» актриса появится в восьмом сезоне популярного сериала «Склифосовский» вместе с Максимом Авериным, а также в сериале «Теорема Пифагора» с Егором Бероевым.

4.Воспитывает 9-летнего сына Ивана от брака с актером Денисом Матросовым.

5. Обожает покупать продукты и готовить.

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.