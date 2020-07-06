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Марин Вомаршэ: «Мы боимся не вируса, а неопределенности»

Наш гость: Марин Вомаршэ, психотерапевт, специалист в области психологии чрезвычайных случаев
Опубликовано: 9 июля 2020 г.

Впервые за многие десятилетия мы столкнулись с глобальной пандемией инфекции. Я наблюдала, как независимо от социального статуса люди сметали с прилавков товары первой необходимости. И это у меня не вызвало беспокойства, потому что страх за свою жизнь – самая адекватная реакция на угрозу. Подумать о том, чем вы будете питаться завтра и в следующий четверг – нормально. Задуматься о здоровье близких и позвонить врачу – нормально. Непродолжительная паника – тоже нормально. А вот затяжные панические реакции могут быть опасны.

На самом деле, люди боятся не вируса, а страшатся неопределенности. Как ситуация отразиться на экономике? Что дальше будет происходить со страной? Когда снова можно будет путешествовать? Да и чем кормить своих детей, если бизнес разрушится? Не стоит надолго зацикливаться на этих вопросах - пока никто в мире  не может на них ответить с большой уверенностью.

Очень важно соблюдать информационную гигиену. Ориентируйтесь на рекомендации ведущих мировых врачей и заявления президентов. Не увлекайтесь поисками альтернативных советов персонажей с невнятной репутацией и тех, кто не является экспертами в своей области. Однако я бы и не советовала полностью выключать новости и смотреть исключительно что-то приятное. Важно оставаться осведомленным, но не искать с придыханием сюжеты «погорячее».

Чувствуете нехватку общения? Обязательно говорите с людьми. Мессенджеры, интернет, видеосообщения – выбирайте, что удобнее всего.  Расширяйте сеть знакомых за счет социальных сетей. Общайтесь с теми, кто поблизости, но в такой же ситуации, что и вы. А еще лучше – говорите с теми, кто чувствует себя хуже. Помогая другим, мы меньше ощущаем свои собственные тревоги.

Как это ни трудно, нужно постепенно учиться принимать ситуацию. Реалии уже изменились, ничего с этим не поделаешь. Можно поддаваться депрессионным мыслям о том, что ваш отдых был уже запланирован, а будущая зарплата распределена. Но бывает так, что происходят “непредвиденные обстоятельства”. Это как раз тот случай. Проговаривайте эту мысль про себя каждый день, и постепенно она станет привычной. А, значит, не такой беспокоящей.

В ситуации глобальных болезней люди испытывают сильный стресс из-за страха смерти. У некоторых это быстро перерастает в паранойю. Если вам все чаще трудно засыпать ночью от этого страха, старайтесь размышлять исключительно логически. Во-первых, просмотрите самые частые причины смертей в мире. Короновирус не входит в этот список. Люди умирают каждый день, многие – от гриппа, большой процент – из-за несчастных случаях, некоторые даже от простуды или от ангины. Мы никогда не знаем, что точно произойдет завтра. Гораздо практичнее подумать о том, что бы вы хотели сделать, но так и не приступили к этому. Вы сделаете большой шаг, если отведете себе время, чтобы просто подумать и записать свои мысли на этот счет.

Лучшее средство против неопределенности – конкретные действия. Например, если вы много времени проводите дома и работаете удаленно, то составляйте подробное расписание дня. Внесите туда список рабочих задач, перерывы на отдых, просмотр сериалов, завтрак обед и ужин. Оставьте время на то, чтобы не делать вообще ничего. Но все промежутки дня распишите так, чтобы не осталось ни одного неохваченного получаса. Расписание дня удивительно стабилизирует эмоциональное состояние.

Мы переживаем удивительное время. Это длительный период, когда нам приходится  проводить больше времени наедине с собой. И, если раньше от чувства личного одиночества спасал социум, то сегодня это решение малодоступно. Вынужденная или осознанная самоизолированность – прекрасная возможность познакомиться с самим собой, понять, без чего мы действительно мы не можем обойтись, а что – второстепенно. Я уверенна, что этот период может многих оздоровить с психологической точки зрения. А иммунитет от вирусных заболеваний напрямую связан с психологическим здоровьем.

Опубликовано: 9 июля 2020 г.

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