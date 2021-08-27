Мамские клубы для детей

Есть творческие и увлечённые мамы, которые находят время придумывать развивающие занятия для своих детей, а заодно и для других деток тоже. Из таких задумок получаются удивительные истории

Банда решателей

«Интереснее всего – наблюдать за тем, как меняются дети в процессе занятий».

Кто? Людмила Чиркова, 35 лет, журналист, мама троих детей.

Что? Я придумала «Банду решателей» - клуб для дошкольников и младших школьников, где игровые занятия построены на основе ТРИЗ-педагогики. ТРИЗ - это теория решения изобретательских задач, от простого к сложному. С помощью игр мы учимся нестандартно и креативно мыслить, прокачиваем критическое и ассоциативное мышление.

Как? У старшей дочери в школе был ТРИЗ. Я сама этим увлеклась, прошла обучение во время карантина, сдала экзамены и получила сертификат ТРИЗ-педагога. Со своими тремя детьми я всегда занималась разными играми, поэтому мои дети стали первыми участниками «Банды решателей», куда я позвала детей своих друзей. Начиналось всё с креатив-боёв, когда ребята в командах решали изобретательские и исследовательские открытые задачи (ОЗ), где нет единого решения или ответа. Например, сколько можете придумать способов использования карандаша? Мы с детьми за 5 минут можем накидать идей сорок. Половину идей можно запатентовать. А какие музыкальные инструменты они создавали! Потом я разработала свой курс литературного ТРИЗа: мы читаем книги и на основе них решаем ОЗ, которые я составляю сама. Например, по книгам Нины Дашевской - кто живет в театре, какие предметы в доме могут петь и т.д. Находясь в системе школьного образования, дети мыслят стандартно, приходится буквально преодолевать их сопротивление и психологическую инерцию. Зато как интересно наблюдать за тем, как меняются дети в процессе занятий.

Бонус! Каждое занятие лично для меня - подзарядка батареек. Я больше люблю детей, чем взрослых. Я дарю детям новые знания и учу смотреть на мир под другим углом, а они напоминают мне самой, что фантазировать можно и нужно всегда, независимо от того, сколько тебе лет. Подготовка к занятиям – это процесс и саморазвития тоже, я прокачиваю свой культурный уровень, расширяю свой кругозор. А еще большой плюс в том, что я могу делать то, что мне нравится, общаясь одновременно и со своими детьми.

Школа сказочников

«Баловство и валяние дурака, направленные в правильное русло, приносят невероятные плоды в развитии».

Кто? Александра Пичул, 40 лет кинопродюсер, PR-специалист, мама троих детей.

Что? Я организовала Школу Сказочников для детей от 4 до 8 лет. Наши камерные уроки посвящены знакомству с современной детской литературой – мы читаем вслух, обсуждаем поведение героев, затрагивая общечеловеческие темы, сочиняем и разыгрываем свои истории.

Как? Эта задумка появилась благодаря стечению обстоятельств. Когда подрастал младший сын, я читала ему и постепенно знакомилась с современной детской литературой. Оказалось, что помимо Барто и Маршака существует множество интересных, красивых и мудрых детских книг. Я начала рассказывать о книгах у себя в блоге, но этого было мало - мне хотелось читать их не только своим детям, но и чужим, делиться восторгами от прочитанного с их родителями. Параллельно мой муж, сценарист Дмитрий Борисенко, проводил в разных детских клубах мастер-классы по развитию фантазии и придумыванию историй. Мы решили объединить свои усилия - так родился наш проект. Каждое занятие посвящено определённой теме, например, любовь, предательство, страх, семья. Мы обсуждаем тему, рассказываем по ней случаи из жизни и читаем книжку. Потом каждый ребенок придумывает себе персонажа, в которого ему хочется поиграть, и мы сочиняем историю, которая могла бы объединить этих разных героев. Моя задача – научить детей говорить и слушать, развить их воображение, укрепить веру в себя и свои силы, увлечь сюжетно-ролевыми играми.

Бонус! Работа с детьми вдохновляет, окрыляет и многому учит.

Например, с детьми нельзя быть жёсткой, но и много позволять им тоже нежелательно. Если на занятии с дисциплиной беда, надо понять, что дети хотят сказать тебе своим непослушанием. Мои ученики удивляются, что на наших уроках можно разговаривать, баловаться и валять дурака. Я улыбаюсь про себя, ведь они не подозревают, что даже баловство и валяние дурака, направленное в правильное русло, приносит невероятные плоды в развитии. Какие? Приходите, расскажу!

Сказка в ладошках

«Хочется, чтобы сказки помогали детям фантазировать, сопереживать, мечтать, примерять на себя разные роли».

Кто? Анна Новикова, 39 лет, журналист, мама одной прекрасной девочки.

Что? Сказка в ладошках – мой литературный игровой проект для детей от 2,5 до 7 лет. Наши занятия – это сторителлинг с элементами театра. Малышам я рассказываю сказки с куколками, мы играем в пальчиковые и другие игры на слухо-моторную координацию. С ребятами постарше – экспериментируем с разными способами, средствами и материалами, которые помогают нам оживить книжную историю, превратить её в театр, игру.

Как? Этот проект родился из наших домашних игр с дочкой. Всё началось с материнского фольклора: потешки, прибаутки, пестушки, игры на коленках, с пальчиками. Я влюбилась в их мелодику, в этот волшебный язык. И, конечно, начала покупать книжки со сказками, предвкушая наше первое чтение. Но всё пошло не так. Дочке категорически не нравились книжки. Я понимала, что дело не в самих историях, на которых выросли целые поколения, а в форме - книжка плоская, картинку в руки не возьмешь. Тогда я стала рассказывать эти же самые сказки, но с игрушками, а книгу предлагать потом, когда мы уже вдоволь наиграемся. И тут случились две важные вещи: дочка стала здорово играть и полюбила чтение. Я журналист, и мне было органичнее знакомить дочку с миром через литературу, сказки, образы, фантазирование, творчество. Через то, что я сама люблю, в чем разбираюсь и что легко для меня. Я видела, как много такие игры дают моему ребенку, насколько прекрасный это способ развития. Так вырос большой литературный проект, к которому подключились и другие дети.

Бонус! Родители детей говорят: «Это невероятно, наш ребенок стал играть дома сам, раньше такого не было». Мне хочется, чтобы книги, стихи, сказки помогали детям фантазировать, сопереживать, мечтать, примерять на себя разные роли, режиссировать, размышлять, видеть смысл в словах и быть свободными в выражении своих идей. Я не гонюсь за новыми книгами, скорее, я собиратель историй. Когда нахожу то, что меня трогает, то делюсь этим с детьми. И в этом бесконечном потоке творчества живёт счастье.

Комментарий эксперта

НАТАЛЬЯ НИЧИПОРОВА, психолог, автор «Психолог в эфире»:

- Дети обожают, когда их мама целиком сосредоточена на них. И не просто лениво перебирает игрушки, а активна, включена и азартна. Когда она предлагает занятие-игру и играет на равных с детьми, возникает партнёрство. Это нравится детям всех возрастов. И, конечно, когда дети видят, что их мама нравится другим ребятам, они горядтся ею.. Во время занятия дети вступают в эмоциональный контакт с мамой, увлекаются игровым сюжетом и максимально качественно усваивают новую информацию. В такие игровые занятия можно «вшить массу полезных знаний и навыков. Здесь есть преимущества и для женщин. От постоянного присмотра за детьми мамы устают, простые игры с малышами быстро перестают приносить радость. В этом плане продуманные самой мамой развивающие занятия намного интереснее. Они «концентрированные», достаточно 2 - 3 занятий в неделю. Кроме того, самой женщине есть где применить свои творческие способности и интеллект, они могут выстроить собственную& развивающую модель. В приведённых историях мы видим, как женщины реализуют свои таланты, приобретая по сути новую профессию. Они видят отклик в детских глазах, и это самое ценное ощущение. Таким образом все остаются в выигрыше: дети насыщаются общением, игрой и информацией, а женщина развивается как зрелая личность, раскрывая свой потенциал.