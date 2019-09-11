Мама, папа, я – походная семья!

Беременность, маленькие дети – не повод ограничивать свои интересы и отказываться от любимого увлечения. Наоборот, дети в полной мере разделят его, и тогда оно станет общим для всей семьи.

Походный дух

Мое увлечение походами началось в институте. За компанию с подругами я записалась в альпклуб, и на протяжении семи лет по три раза в год ездила в походы: весной и осенью на неделю в Крым, а летом – на месяц в горы. Я дошла до второго разряда, а потом стала задумываться о семье и детях. А дети и альпинизм – понятия несовместимые.

Мой будущий муж тоже увлекался спортивным туризмом, но в другой стихии – сплавлялся по рекам на байдарках. Я тоже пробовала, но мне это не понравилось. И все же нас объединял общий интерес к природе и походам. Мы часто выбирались в лес с палаткой или ездили на велосипедах. Но тут я забеременела.

Дети природы

Муж стал собираться в поход с друзьями, без меня. Опасно же на пятом месяце. Я понимала, что с ума сойду одна дома, да и душа рвалась на природу, на воздух. Помню, именно тогда мы впервые поругались. Мы и боялись, и в то же время считали, что семья должна быть всегда вместе. Решили так: что врач скажет. Беременность протекала легко, поэтому врач, снабдив меня советами и рецептами «на всякий случай», разрешила идти в поход. Всё прошло благополучно.

Наш первый ребенок родился в ноябре, и уже в июле с 7-месяцным сыном мы поехали на Селигер. Десять километров шли до нужного места: муж с рюкзаком, а я с сыном за плечами. Две недели жили в палатке, наслаждаясь свободой и природой. Ребенок купался в озере, ел свежие ягоды, грыз шишки – никто ему ничего не запрещал. Я считаю, что ребенок, особенно маленький, должен иметь возможность все потрогать и познать. Он должен бросать камни в воду, громко кричать, зарываться с головой в песок, слышать звуки ветра, воды, прибоя, пение птиц. Засыпать, проводив солнце за горизонт, просыпаться от солнечных лучей под шум насекомых. Сидеть вечером у костра, наблюдая, как ветер раздувает огонь. Ночью смотреть на лунную дорожку или наблюдать, как падают звезды. Таким образом, ребенок познает главные образы: солнце, огонь, воду, ветер. И каждое из этих понятий в будущем будет представляться ему огромным набором ощущений и картинок.

Конечно, мы старались позаботиться о комфорте и безопасности сына: взяли с собой детское питание, подгузники на сон, походную аптечку. В случае необходимости мы могли быстро добраться до «цивилизации», чтобы обратиться за помощью. К счастью, этого не понадобилось, и все прошло хорошо.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Следующий поход в Крым, на море, состоялся уже через год, когда сыну было 1,5 года, а я была на восьмом месяце беременности. В этот раз врач не рекомендовала ехать, но я уже опытная мама и знала: так будет лучше для меня и моей семьи. Сидя в доме, я бы только и думала: когда это закончится, а так – могла наслаждаться морем и солнцем.

Мы жили в палатке на берегу три недели. Не просто сидели на месте, а ходили на экскурсии, изучали растения и водоросли, смотрели на дельфинов, поднимались на окрестные горки. Наш сын всегда шел сам – и это в полтора года! Я была поражена его выносливости.

Думаю, не нужно объяснять, что походы положительно сказываются на физической форме и здоровье, как взрослых, так и детей. А тренироваться в красивых местах – еще лучше! Подобный жизненный опыт положительно влияет и на психику детей: у них не бывает иррациональных страхов – они не боятся темноты, им не снятся кошмары.

Всегда вместе

Мы ходили в поход каждый год и после рождения дочки. Когда ей было четыре года, поехали на Плато Лагонаки на Кавказе, и десять дней шли через горы. Спустились в районе Дагомыса, под Сочи. Маршрут оказался непростым, а дочка совсем не шла сама, поэтому большую часть муж нес ее на себе. Потом мы съездили на Урал в парк Таганай, где совершили переход из Европы в Азию. Несмотря на то, что была плохая погода, постоянно шли дожди, нам было хорошо – мы были объединены общим делом. Такие «серьезные» походы дополнялись обязательной вылазкой на море в Крым в сентябре, совмещенной с прогулками по горам. Я подсчитала, что за все время наших семейных походов мы провели на природе около 20 месяцев – почти 2 года!

Были сложные моменты. Когда мы, рассчитывая на хорошую погоду, мерзли без теплой одежды. Когда в первый день путешествия у мужа на вокзале украли все деньги. Или когда мы попали в страшный шторм на берегу моря, и нашу палатку чуть не затопило. Дети на экстремальные ситуации реагировали нормально, потому что видели, как реагируем мы. Если родители знают, что делать, дети будут спокойны и уверены, что все хорошо.

Походная жизнь

В наших выездах действует жёсткая дисциплина, есть четкие правила поведения, которые нельзя нарушать, поэтому никакого нытья, все помогают друг другу. Например, если отходишь от палатки – доложись. Если плохо себя чувствуешь – скажи. Если устал – отдохни. Идти нужно осторожно и в пределах видимости друг друга. Ставить и собирать палатки нужно вместе и быстро, выходить – в заранее определенное время. Семейные походы помогают привить детям основные нравственные ценности: делать что-то вместе, помогать более слабому, любить животных, природу и других людей. Они знакомят с мужской и женской ролью – и все это без нравоучений запретов. И, конечно, они становятся более эрудированными, у них появляются полезные навыки.

Когда вся семья совместно преодолевает трудности, возникает общее понимание, взаимное уважение, доверие. И это доверие к родителям сохраняется навсегда. Благодаря походам, мы практически не столкнулись с проблемой «отцов и детей».

Особую актуальность тема семейных походов приобретает сейчас, в век гаджетов. Родители теряют связь с детьми, а связь нужна и детям, и родителям. Дети считают, что их мамы и папы ничего не понимают в современной жизни – и это правда, если учесть, что многих подростков интересуют только компьютерные игры. Походы отрывают хотя бы ненадолго от интернета, появляется альтернатива.

Общие увлечения – общие впечатления

Иногда мне приходит мысль: а не слетать ли мне куда-нибудь на самолете, не съездить ли на машине одной. А потом думаю: какой смысл? По-моему, смысл путешествий в том, чтобы впечатления были общие.

В этом году мы пойдем на вторую горную категорию – с четырьмя перевалами, полностью автономно, без возможности купить что-то во время пути. Мои дети готовы – им ничего не нужно объяснять, и я могу на них положиться.

Я рада, что дети разделяют наше увлечение. Мой 19-летний сын состоит в альпклубе МАИ. Дочка в детстве не хотела ездить в горы, а в 17 лет без гор – никуда! Она ходит в престижную школу, и видит детей, которые отдыхают во Франции или Италии. Но благодаря нашим походам, она не комплексует. Своим одноклассникам она может сказать: зато я уже покорила не одну вершину. Я взяла с них обещание, чтобы они оставили две недели в году на наши совместные походы. И надеюсь, что когда у них будут свои семьи, их спутников жизни мы вовлечем в нашу команду.

Опубликовано: 11 сентября 2019 г.