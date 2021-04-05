Любить или воспитывать?

Для чего нужно перестать наказывать ребенка и почему отсутствие наказания – еще не вседозволенность

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

Что не так с наказаниями? На первый взгляд, все логично: вел себя плохо – получил «отрицательную обратную связь». Но с детьми, особенно маленькими, эта логика не работает. Реальные деточки и в самом деле не похожи на ангелков с пасхальных открыток и делают порой дикие вещи. Но, как ни парадоксально, часто им попадает вообще ни за что.

Вот он ревет посреди магазина, а ему – замолчи немедленно, иначе накажу! А за что наказывать-то? За эмоции, которые он чувствует, но контролировать пока не может? Или вот еще типичное. Трехлетке говорят: не лезь в шкаф, а он – глядя в глаза! – лезет и, конечно, что-нибудь роняет. Но это не его вредность, а биологическая программа установления границ в действии. И наказывать вы будете ее, а не ребенка.

Что бы ни думали родители, дети лет до 6 вообще не умеют сознательно вредничать и манипулировать, ставить себя на место других людей и испытывать эмпатию, просчитывать последствия своих поступков. Это «доморальные существа», если ориентироваться на известную теорию морального развития, разработанную американским психологом Лоренцем Кольбергом. Да и потом у них в голове все работает не как у взрослых. Префронтальная кора, отвечающая за разумное поведение, полностью дозревает лишь к 21 году! Это не означает, что до тех пор дети вообще ничего не понимают. Конечно, понимают, и чем дальше, тем больше. Просто нет смысла спрашивать с них, как со взрослых, и требовать безупречного поведения. Они к этому пока просто не готовы. Зато готовы учиться, глядя на нас, общаясь с нами. И вот в чем проблема: наказания научат ребенка чему угодно, но только не различению плохого и хорошего.

ПО ПОПЕ ПРИЛЕТЕЛО

В первую очередь это касается физических наказаний. До сих пор многие считают их нормальной практикой. Мол, жестко, зато работает, нас самих так воспитывали – и ничего. На самом деле, очень даже «чего». Хотя бы потому, что битые дети часто вырастают бьющими родителями. Это было нормой лет сто назад, но представления о родительстве, к счастью, эволюционируют. Появляется все больше данных о разрушительном влиянии физических наказаний на ребенка. Оказывается, в долгосрочной перспективе это повышенный риск депрессии, тревожных расстройств, проблем с алкоголем и наркотиками. Плюс повышенная агрессивность к окружающим – к родителям в том числе. Ресурсы психики, конечно, у всех детей разные. Один вопреки рукоприкладству умудряется вырасти в целом благополучным человеком. А другому будет достаточно пары эпизодов, чтобы потом годы работать на психотерапевта.

И при таком букете негативных последствий физические наказания еще и неэффективны! Ученые в Южном методистском университете в Далласе (США) провели показательное исследование. Родителей, которые, по их собственному признанию, «иногда практиковали» шлепки и оплеухи, носили звукозаписывающие устройства. Что же выяснилось? Во-первых, наказывали они детей на порядок чаще, чем сообщали (и сами, вероятно, так полагали). Во-вторых, с момента, когда ребенок делал что-то не то, и до первой оплеухи проходило в среднем 30 секунд. То есть родители даже не пытались решить проблему иначе. В-третьих, уже через 10 минут после «внушения» ребенок снова косячил. То есть слезы, нервы у всех – а толку никакого.

Еще одно недавнее исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что аналогичным образом влияет на ребенка любое наказание, связанное с унижением и агрессией – в том числе, и вербальной. Крики, ругань, обвинения, манипуляции, шантаж, запугивание, стояние в углу не имеют ничего общего с воспитанием нормального, здорового человека. Да и родителей, постоянно наказывающих ребенка, счастливыми не назовешь. Ведь мало кто обижает детей из садистских побуждений. Большинство просто не знает, что можно по-другому.

В странах, где физические наказания полностью запрещены и дома, и в школе (около 30 государств, в основном в Европе), заметно реже случаются безумные и беспощадные подростковые драки, показало недавнее исследование опубликованное в BMJ Open. То есть запрет на насилие по отношению к детям в целом делает жизнь в обществе лучше и спокойнее.

Не отшлепал, а напал

Родителям, практикующим физические наказания, свойственно использовать нейтральные по эмоциональной окраске слова, чтобы скрыть от себя самих суть происходящего. Психологи из Южного университета в Далласе предложили называть вещи своими именами: не «ремнем по попе прилетело», а «я побил ребенка», не «отшлепал», а «напал». Многих родителей, принимавших участие в исследованиях, это отрезвило, и они начали интересоваться альтернативными способами воспитания.

КАЖДОМУ СВОИ ГРАБЛИ

Что же делать? Например, использовать то же правило, что действует во взрослом мире – всякое действие имеет свои последствия. Все мы знаем: если наступить на грабли, прилетит ручкой по лбу. С детьми это тоже работает – просто дайте им возможность учиться на своих ошибках. Психологи называют этот способ «методом естественных последствий». Вот как это выглядит на практике. Отказался ребенок надевать сапоги в дождь – промочил ноги. Звали обедать, но не захотел оторваться от игры? Жаль, милый, ты останешься голодным. Снова потерял смартфон? Будешь пока ходить с кнопочным телефоном, потому что на новый нет денег. Это экономит годы жизни, которые могли быть потрачены на чтение нотаций и препирательства.

Разумеется, у метода есть свои правила и ограничения. Когда последствия наступят (логика жизни всегда возьмет свое), родитель не должен злорадствовать – я же говорил!.. Напротив, надо пожалеть, если ребенок нуждается в утешении, и помочь исправить ошибку, если он сам не справляется. Родитель всегда предупреждает о возможных последствиях и не дает чаду заниматься самодеятельностью в опасных условиях. Учитывает, что ребенок еще не может просчитать отдаленные последствия своих действий (ел много сладкого – получил кариес). Кроме того, эксперименты не должны затрагивать других людей или животных. Разрешить тыкать палкой в других детей, чтобы посмотреть, как они отреагируют – плохая мысль.

Конечно, метод естественных последствий не универсален. Если ребенок бежит на проезжую часть, вы не будете ждать, а просто схватите его за руку. Устроил истерику в магазине – вынесете подышать и успокоиться на воздух. Рвет книгу – объясните, что не так, и книгу заберете. Иногда ребенок может остаться без книжки на ночь, потому что прокопался с уборкой игрушек. Или ему придется посидеть на скамеечке, чтобы успокоиться после драки с братом или сестрой.

В целом жизнь человека, у которого есть дети, полна небанальных и часто сложных ситуаций, которые надо уметь творчески разруливать. Пытаться регулировать все это разнообразие наказаниями – значит обеднять жизнь себе и ребенку. Вот и психологи из Мичиганского университета, комментируя упомянутое выше исследование, делают вывод, что любовь и забота родителей, похоже, имеют большее влияние на детей, чем наказания. Ведь в каждом ребенке изначально есть потребность быть любимым и понятым своими значимыми взрослыми, находиться в безопасности, нравиться и быть услышанным, узнавать правила и границы, расти и реализовываться. Это еще раз подтверждает, что для родителя естественно быть садовником, а не надсмотрщиком. И это прекрасная новость.

Чем метод естественных последствий отличается от наказаний?

Наказание означает «плату за грехи», а метод естественных последствий учит понимать, что у всякого действия есть последствия.

Мы предупреждаем о последствиях, но не приказываем и не заставляем. Ребенок учится делать выбор и принимать решения.

Наказание вызывает у ребенка чувство беспомощности, а метод естественных последствий позволяет ему самому контролировать ситуацию.

Большой плюс – взрослым не надо нудить, заставлять и помыкать. Это ли не счастье.

Опубликовано: 13 апреля 2021 г.