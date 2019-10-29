Лучший выбор

Ученые провели самую масштабную ревизию широко распространенных методов лечения. И результативность около 400 из них оказалась под сомнением

История медицины охватывает более пяти тысячелетий из всей истории человечества. За эти годы нередко одни теории сменяли другие, полностью противоположные, а новые, популярные методы лечения буквально через несколько десятков лет оказывались под запретом как опасные и неэффективные. Вспомним хотя бы известную историю с лоботомией – хирургическим разрушением части мозга, которое на волне популярности использовали для лечения шизофрении даже развитые западные страны. Неужели и сегодня часть применяющихся методов лечения могут оказаться бесполезными или даже опасными?

Цена ошибки

Методы лечения, которые предлагали врачи разных эпох, могли существовать неопределенно долго без подтверждения своей эффективности. Например, широко известное кровопускание просуществовало с античных времён до конца XIX века.

Метод кровопускания стал причиной ухудшения состояния здоровья большого количества пациентов и тем самым нанес серьёзный урон имиджу медицины.

В числе пострадавших от кровопускания оказался даже первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. Попав во время прогулки под дождь со снегом, он простудился. Впоследствии ситуация осложнилась ларингитом и пневмонией. Эскулапы в течение двух суток выпустили около половины всей крови известного пациента, который не перенес искусственной анемии и вскоре скончался. История, безусловно, трагичная. И цена ошибки в данном контексте крайне высока.

Попробуйте доказать

В итоге, чем больше накапливалось новых методов лечения, тем более очевидной становилась потребность в подтверждении их эффективности. Постепенно оформились принципы доказательной медицины. Основоположником этой идеи стал Арчибальд Кокран. Он сформулировал и активно продвигал мысль о том, что каждый новый и старый метод лечения должен пройти в обязательном порядке утвержденную всем медицинским сообществом проверку. Был разработан наиболее эффективный регламент и этические принципы проведения клинических исследований. Врачи во всем мире приняли решение следовать протоколу проведения испытаний, который называется «good clinical practice» - «надлежащая клиническая практика». Исследования, выполненные согласно этому протоколу, позволяют исключить статистические и случайные ошибки. А значит, помогают внедрять только эффективные и безопасные методы лечения. Еще одним инструментом отбора самых лучших практик в медицине стал мета-анализ: ученые собирают и анализируют результаты выполненных ранее клинических исследований какого – либо метода. После математической обработки и сравнения данных от разных исследователей можно судить о том, дает или нет этот подход к лечению положительный результат.

Факт – упрямая вещь

В июне 2019 года стали известны результаты масштабной работы ученых нескольких медицинских университетов США. Они выполнили мета-анализ более 3000 клинический исследований, опубликованных за последние 15 лет. В итоге оказалось, что 396 часто применяемых и известных практик из области физиотерапии, хирургии и реаниматологии, поведенческих методик и используемых лекарств не доказали свою эффективность. Вот только несколько примеров.

Оказалось, что ношение компрессионных чулок не помогает достоверно снизить риск тромбоза глубоких вен у пациентов после перенесенного инсульта. Интересно, что ранее проводились исследования, которые показали, что такой лечебный трикотаж также не спасёт от тромба в венах нижних конечностей у пассажиров во время авиапутешествий. Но в тех же испытаниях показано, что, если вы оденете компрессионное белье перед полетом на самолете, у вас снизиться вероятность отеков ног.

Принято считать, что дети рождаются с недостаточными запасами витамина А, и благополучное развитие новорожденных сильно зависит от поступления этого вещества с грудным молоком. Выраженный дефицит витамина может приводить к серьезным заболеваниям у младенцев, например, к такой патологии как ночная слепота, а также тяжелым осложнениям после обычных детских инфекций. Поэтому во многих странах, особенно странах Африки и Юго-Восточной Азии, детям раннего возраста принято назначать добавки витамина А в ежедневный рацион. Однако такая лекарственная терапия не доказала свою пользу по результатам последнего исследования.

Преувеличенной оказалась и эффективность ежегодной маммографии у женщин старше 40 лет как метода профилактики профилактики рака груди. Часть опухолей имеет слишком маленький размер, другие видно только при ультразвуковом исследовании, некоторые обладают плоской формой и располагаются таким образом, что остаются незамеченными.

Ношение защитных приспособлений для профилактики переломов бедренной кости также не доказало своей стопроцентной результативности.

Мета-анализ подтвердил, что курение во время беременности негативно сказывается на протекание самой беременности и состояние плода. Однако эффективность, так называемой, никотиновой заместительной терапии (применение никотиновых пластырей во время беременности) не подтвердилась.

Оказалась под сомнением и эффективность многих лекарственных препаратов, использующихся в лечении депрессии, старческого слабоумия и бессонницы,.

Ручной массаж - специальная техника ритмичных нажимов на грудную клетку, заставляющая сердце заработать вновь при остановке сердечной деятельности, используемая реаниматологами показал значительно лучшие результаты в сравнении с разработанными механическими аппаратами, которые сейчас активно внедряются в практику. И эти данные чрезвычайно важны для работы реаниматологов во всем мире.

Будущее под знаком качества

Это был лишь небольшой обзор результатов мета-анализа 3000 клинический испытаний. Но даже эта выборка отчетливо показывает вектор развития. Очевидно, что у ученых будет накапливаться все больше и больше результатов клинических исследований всего, что используется в медицине. Поэтому качественный отбор и лучший выбор, вероятно, это то, что нас ждет в самом ближайшем будущем. И это приятный прогноз.

В ходе исследования были проанализированы результаты 3000 клинических испытаний, проведенных за последние 15 лет. Врачи оценивали и сравнивали различные способы лечения из области физиотерапии, хирургии и реаниматологии, поведенческие методики и эффективность лекарств.

Опубликовано: 6 января 2020 г.