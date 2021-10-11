Ловушка для родителей

Эмоциональное выгорание родителей – как задачка про бассейн, из которого вытекает больше, чем втекает: отдаем больше, чем получаем. Как восстановить баланс?

ДОБРАЯ ЗЛАЯ МАМА

Родительство полно парадоксов. С одной стороны, многие из нас искренне считают, что дети – лучшее, что случилось в жизни. С другой – так же искренне хотят взять билет на Луну в один конец. Или хотя бы запереться в ванной на часок, чтоб никто не трогал. Чтобы там ни говорили про безоблачное счастье быть родителями, исследования американских психологов показывают, что после эйфории, вызванной рождением ребенка, у отцов и матерей наступает спад и снижается общая удовлетворенность жизнью. Правда, другая группа исследователей выяснила, что люди, у которых есть дети, все-таки счастливее бездетных. Однако счастье начинается тогда, когда дети вырастают и начинают жить отдельно! До этого времени еще нужно дожить, балансируя между огромной любовью и яростью, которую порой вызывает объект любви. Вечный недосып, детские болезни и ссоры, ощущение, что ты себе не принадлежишь изматывают взрослых. Кто-то с этим справляется и находит в себе силы любить, заботиться и воспитывать дальше. А у кого-то баланс уходит в минус – и неплохой в целом человек превращается в раздраженное, крикливое существо, которое все бесит и выводит из себя. Основное желание – дистанцироваться от ребенка со всеми его жалобами, просьбами и фокусами. И чем ответственнее взрослый, чем больше вкладывается в детей, тем выше риск отката. Состояние нервного истощения, когда человек сыт родительством по горло, психологи называют эмоциональным выгоранием. Это ядреная смесь усталости, раздражения, тревоги, чувства вины и сомнений в своей родительской компетенции. Особенно противоречия обострились в последний год, когда из-за пандемии многие вынуждены работать на удаленке и одновременно присматривать за детьми, которые тоже сидят дома.

Ковидные ограничения привели к резкому увеличению стресса, тревожности и депрессии среди родителей, показало исследование, проведенное в Оксфордском университете. Об эмоциональном выгорании сообщили 45% из числа опрошенных.

НЕ ДОВОДИ ДО ПРЕДЕЛА

«Переел» эмоций – это не только про родителей. Впервые об эмоциональном выгорании заговорили, пытаясь понять, что происходит с людьми «хелперских» профессий – социальными работниками, учителями, врачами, психологами – после нескольких лет работы. Оказывается, постоянно имея дело со слабыми, зависимыми, часто несчастливыми людьми, многие хелперы меняются сами – и не в лучшую сторону.

Родители по своей сути – те же помощники. И так же могут перегореть. Особенно если детей несколько или кто-то из них нуждается в особом уходе. Развивается все примерно по одному сценарию. Новоиспеченный родитель полон бодрости и радости, но потихоньку накапливается усталость. В обычных условиях мы с этим справляемся и вовремя подзаряжаем батарейки – в том числе, общаясь с детьми, которые вообще-то умиляют и радуют. Но если появляются другие стрессовые факторы (проблемы в семье, на работе, пандемия, болезнь – да что угодно), батарейки быстрее высаживаются и хуже заряжаются. Отдавать становится нечего, психика переходит в энергосберегающий режим, и это, конечно, сказывается и на матери, и на ребенке.

Исследования показывают, что у матерей с признаками эмоционального выгорания нарушается синхронизация мозга с мозгом ребенка. Этот интересный нейромеханизм обеспечивает настройку мамы с младенцем друг на друга и необходим малышу для нормального развития. Если мать подавлена эмоционально, ребенок недополучит от нее нужных сигналов и будет хуже развиваться.

Помогите хелперу

Показателен пример из жизни работников социальной службы, основанной в одном небольшом американском городке в 70 гг. прошлого века. Здесь работали эмпатичные люди, искренне желающие помогать ближним. Но буквально за несколько лет они изменились до неузнаваемости. От сочувствия к подопечным не осталось и следа, желание помочь сменилось безразличием и хамством. С этой и похожих историй началось изучение феномена эмоционального выгорания.

ПОЧЕМУ ВЫШИБЛО ПРОБКИ

Далеко не всегда в обществе серьезно относятся к проблеме выгорания. И отказывают родителям в праве чувствовать то, что они чувствуют. Конечно, гораздо проще списать все трудности на их лень и бесхребетность. Еще и попенять, что наши мамы и бабушки обходились без автоматических стиральных машин и памперсов – и ничего, не жаловались. Тут заметим, что в те времена нормальным считалось сдать ребенка в садик на пятидневку, отпускать гулять одного, едва научился ходить, отдавать бабушкам на воспитание, пока родители работают. Накричать на ребенка или отшлепать, чтобы сбросить негатив, тоже не считалось предосудительным (хотя так, конечно, поступали далеко не все). А об интенсивном материнстве – когда мать должна везде все успевать, воспитывать ребенка, зарабатывать деньги, никого не грузить своими проблемами и справляться с трудностями самостоятельно – никто еще и понятия не имел. Именно особенности нашего общества и типичные социальные установки часто провоцируют эмоциональное выгорание родителя.

Основные факторы риска: Отсутствие поддержки от окружающих;

Недосып;

Социальная изоляция;

Маленький ребенок;

Неполная семья;

Минимум один ребенок в семье с «трудным» темпераментом, медицинскими, эмоциональными или поведенческими проблемами;

Экономические и другие проблемы в семье;

Перфекционизм и стремление быть идеальным родителем.

НЕ МАТЬ ГОДА

Что мы можем сделать, если заметили у себя признаки эмоционального выгорания? Осознать свою проблему и понять, что она не уникальна. Вы не плохой родитель, который не справляется – во многих семьях те же проблемы. Которые нужно решать.

Следующий шаг – обеспечить себе поддержку окружающих, общаться и выходить в люди. Мы по природе своей социальные существа и не можем без урона для психики просидеть все детство ребенка в четырех стенах, посвящая время уборке, чтению Барто и лепке из пластилина. Включенные отцы и бабушки, помощь няни, общение с друзьями и собственные интересы, на которые выделяется хотя бы пара часов в неделю – не блажь, а суровая необходимость.

Важно научиться быть скрягой – копить ресурс и разумно расходовать силы. Через какие дыры из вашего бассейна утекает вода? Токсичные люди в окружении, детские установки, когда ты всем должна, инста-мамочки, у которых все прекрасно напоказ, лента новостей, от которой веет безнадежностью? Не пора ли от них избавиться, какой от них прок? Важно знать и то, что вас мотивирует и наполняет энергией. По-хорошему, составить список вещей, которые радуют, и каждый день выполнять хотя бы пару пунктов, чтобы оставаться в тонусе. В серьезных случаях не лишней будет помощь психолога и психоневролога, иногда может потребоваться медикаментозная поддержка – и это нормально.

И главное – не стоит пытаться быть идеальным родителем, идеал недостижим по определению, это путь разочарований и энергетических потерь. Оптимальный вариант, считают психологи – стать «достаточно хорошим родителем», который любит и заботится о детях, но не проводит в режиме «наседка» 24 часа в сутки. Если все хорошо будет у вас, все хорошо будет и у детей.

Заразный стресс

Ученые считают, что эмоции родителей передаются детям. Наблюдение за семьями показало, что младенцы реагируют на ссоры взрослых повышением уровня кортизола. Эксперименты на крысах показали, что если крыса-мать находится в постоянном стрессе, то детеныши ее хуже растут и развиваются, чаще болеют. Обезьяньи детеныши, матерям которых устраивали стресс, меньше играли и вырастая, имели меньший объем мозга в некоторых зонах, в том числе, в гиппокампе. Так же известно, что детские эмоции в свою очередь влияют на настроение родителей. Важно это осознавать, чтобы не бегать, как белка, по кругу и ен подпитывать взаимный стресс.