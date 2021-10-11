Лишний вес в голове

Мозг с помощью иммунной системы сжигает висцеральный жир! Результаты этого научного открытия опубликованы в журнале Nature

Учёные из Португалии обнаружили механизм, с помощью которого наш мозг контролирует количество висцерального жира в организме. Висцеральный жир окружает такие жизненно важные органы, как печень, поджелудочная железа, кишечник, почки и сердце. Именно этот жир опасен, поскольку его избыток стимулирует синтез иммунных воспалительных субстанций в организме. Спровоцированное ими хроническое воспаление, в свою очередь, приводит к поражению сосудов атеросклеротическими бляшками, сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическим нарушениям и сахарному диабету. Кроме того, жировая ткань является самостоятельным эндокринным органом, который синтезирует множество гормоноподобных веществ. Поэтому избыток жировых клеток нарушает гормональный фон и провоцирует эндокринные заболевания.

В частности, повышенный уровень гормона резистина (адипоцитокин) приводит к аутоиммунным болезням, остеопорозу, хронической болезни почек и онкологическим процессам.

В организме человека присутствуют клетки–прародительницы, мезенхимальные стволовые клетки, которые еще не решили «кем им стать». Такие клетки присутствуют в том числе в висцеральной жировой ткани и выполняют роль передатчиков нервного сигнала от центральной нервной системы к соседним иммунным клеткам - лимфоидным клеткам второго типа, которые в свою очередь регулируют объём жира. Это обнаружилось, когда исследователи удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей, после чего иммунные сжигатели жира перестали работать. На следующем этапе учёные отследили с помощью светящегося ретровируса из какого именно участка центральной нервной системы поступают сигналы. Главными начальниками оказались ствол головного мозга, миндалины, гипоталамус и средний мозг. При чем гипоталамус – основное ответственное лицо этого процесса.

Это первое исследование, в котором был обнаружен нейроиммунный механизм жирового обмена. Исследователи считают, что это открытие может в корне изменить подходы к лечению висцерального ожирения. Следующая цель - поиск внешних факторов, которые заставляют гипоталамус подавать сигналы о сжигании жира.

Факты в тему:

Точно определить наличие и количество висцерального жира можно с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии брюшной полости.

Чтобы снизить количество жира, необходимо высыпаться. В одном из исследований было обнаружено, что люди, которые спали менее 6 часов, за 6 лет набрали почти на 30% больше абдоминального жира, чем те, которые позволяли себе поспать подольше.

Из-за гормональных особенностей у мужчин жир откладывается больше в животе, а у женщин на ягодицах и бёдрах.

Опубликовано: 18 октября 2021 г.