Здоровье

Лишний вес в голове

Мозг с помощью иммунной системы сжигает висцеральный жир! Результаты этого научного открытия опубликованы в журнале Nature
Опубликовано: 18 октября 2021 г.

Учёные из Португалии обнаружили механизм, с помощью которого наш мозг контролирует количество висцерального жира в организме. Висцеральный жир окружает такие жизненно важные органы, как печень, поджелудочная железа, кишечник, почки и сердце. Именно этот жир опасен, поскольку его избыток стимулирует синтез иммунных воспалительных субстанций в организме. Спровоцированное ими хроническое воспаление, в свою очередь, приводит к поражению сосудов атеросклеротическими бляшками, сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическим нарушениям и сахарному диабету. Кроме того, жировая ткань является самостоятельным эндокринным органом, который синтезирует множество гормоноподобных веществ. Поэтому избыток жировых клеток нарушает гормональный фон и провоцирует эндокринные заболевания.

В частности, повышенный уровень гормона резистина (адипоцитокин) приводит к аутоиммунным болезням, остеопорозу, хронической болезни почек и онкологическим процессам. 

В организме человека присутствуют клетки–прародительницы, мезенхимальные стволовые клетки, которые еще не решили «кем им стать». Такие клетки присутствуют в том числе в висцеральной жировой ткани и выполняют роль передатчиков нервного сигнала от центральной нервной системы к соседним иммунным клеткам - лимфоидным клеткам второго типа, которые в свою очередь регулируют объём жира. Это обнаружилось, когда исследователи удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей, после чего иммунные сжигатели жира перестали работать. На следующем этапе учёные отследили с помощью светящегося ретровируса из какого именно участка центральной нервной системы поступают сигналы. Главными начальниками оказались ствол головного мозга, миндалины, гипоталамус и средний мозг. При чем гипоталамус – основное ответственное лицо этого процесса.

Это первое исследование, в котором был обнаружен нейроиммунный механизм жирового обмена. Исследователи считают, что это открытие может в корне изменить подходы к лечению висцерального ожирения. Следующая цель - поиск внешних факторов, которые заставляют гипоталамус подавать сигналы о сжигании жира.

Факты в тему:

  • Точно определить наличие и количество висцерального жира можно с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии брюшной полости. 
  • Чтобы снизить количество жира, необходимо высыпаться. В одном из исследований было обнаружено, что люди, которые спали менее 6 часов, за 6 лет набрали почти на 30% больше абдоминального жира, чем те, которые позволяли себе поспать подольше.
  • Из-за гормональных особенностей у мужчин жир откладывается больше в животе, а у женщин на ягодицах и бёдрах.
Опубликовано: 18 октября 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Lisik [2 дня назад]
Коронавирус сейчас у всех на слуху, пару раз даже слышала, что детки все еж болеют. Но вообще я...
SvettaMama [12 дней назад]
ОРЗ – это плохо, еще хуже коронавирус, про который нам не устают повторять, так почему забывают...
gipsychristine@rambler.ru [85 дней назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 2, подъезд 3
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 