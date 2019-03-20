ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ

Cкорость ходьбы может стать новым показателем состояния здоровья, выяснили американские учёные.

Пульс, давление, скорость ходьбы…

Сегодня в арсенале докторов есть несколько базовых показателей, характеризующих здоровье: среднее артериальное давление, средний пульс, индекс массы тела (ИМТ), толщина жировой складки, уровень сахара и холестерина крови. Но исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) обратили внимание на очень простой, не используемый в медицине показатель –среднюю скорость ходьбы. Он как нельзя лучше передаёт состояние здоровья, ведь больной человек, организм которого лишён внутренних резервов, не может себе позволить ходить быстро, часто и помногу. А ещё это универсальный показатель, способный предсказать ожидаемую продолжительность жизни, уверена автор исследования Кристина Дйели-Конрайт.

Нас тормозят болезни

Чаще всего на скорость ходьбы влияют заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем: стенокардия, перенесённые инфаркт и инсульт, атеросклероз нижних конечностей, бронхиальная астма, бронхит курильщика, ХОБЛ, составляющие половину причин смерти. Ещё одна возможная причина – хроническая интоксикация и анемия при онкологических заболеваниях. В каждом случае скорость и продолжительность ходьбы напрямую связаны с прогнозом заболевания, выяснилось в ходе завершившегося в прошлом году исследования.

А ещё замедление скорости ходьбы может оказаться первым симптомом скрытого заболевания, когда его не выдаёт ни боль, ни другие характерные признаки. Жалоб ещё нет, а походка уже становится более медленной. Мысль интересная, а сама методика – перспективная, уверены рецензенты научного журнала JAMA, опубликовавшего результаты исследования. Ведь ежедневно измерять скорость ходьбы очень просто, достаточно скачать на смартфон специальное приложение, а современные модели изначально оснащены программой по контролю за основными показателями здоровья. Если исследование учёных получит признание Всемирной организации здравоохранения, будут разработаны нормы средней скорости ходьбы с учётом пола, возраста и сопутствующих заболеваний. Ориентируясь на них, программа будет обращать внимание владельца или лечащего врача на опасные изменения, составляя месячный отчёт о параметрах физической активности.

Хромота – не считается

Единственным серьезным препятствием на пути внедрения нового показателя в практику может оказаться наличие сопутствующих заболеваний. Ведь если человек страдает патологией опорно-двигательного аппарата, проще говоря хромает, скорость его ходьбы будет невысокой, при этом по остальным показателям он может оказаться здоровым. Грыжи межпозвоночных дисков, последствия переломов нижних конечностей – всё это может исказить «чистоту» показателя. С другой стороны, ученые могут разработать факторы исключения, наличие которых автоматически делает оценку скорости ходьбы для конкретного человека неинформативной. Их можно будет отметить в небольшой анкете непосредственно в программе, и, если искусственный интеллект сочтёт их важными, предложит не использовать этот показатель. Сегодня некоторые доктора уже начали оценивать скорость ходьбы своих пациентов на практике. Так, JAMA сообщает о нескольких кардиохирургических клиниках в США, которые используют этот показатель оценивая риск предстоящей операции на сердце и способность пациента быстро «встать на ноги» после лечения.

Быстро это как?

У наблюдений ученых, как всегда, есть две стороны: c одной быстрая ходьба говорит о больших резервах и тренированности организма, с другой – она сама по себе способствует укреплению здоровья. Доказано, что при быстрой ходьбе с пульсом 70% от максимального для вашего возраста уже через 15 минут начинают «сгорать» жировые отложения. В сети есть немало информации о похудении с помощью быстрой ходьбы, немалое количество последователей и подписчиков у нескольких фитнес-тренеров, ведущих интернет-курс по быстрой ходьбе.

Что же принято считать быстрой ходьбой. Мы со школы знаем, что средняя скорость пешехода составляет 5 километров в час. Быстрая ходьба – ходьба со скоростью около 6 километров в час. При этом максимальную пользу для укрепления сердечно-сосудистой системы приносит интервальный способ ходьбы, когда через каждые 100 метров пешеход то ускоряет свой темп, то вновь сбрасывает скорость. Ну а самым полезным видом ходьбы принято считать Скандинавскую ходьбу, ту самую, что с лыжными палками. Подключение плечевого пояса позволяет увеличить количество задействованных мышц до 90%. А расстояние, которое предстоит преодолеть составляет 4-6 километров, на что уйдёт от 40 минут до часа.

Среднестатистический человек проходит пешком за свою жизнь около 177 тысяч километров.

Д – дряхлость.

В последнее время в научных исследованиях и медицинских практических рекомендациях стало всё чаще появляться слово дряхлость. Этим определением обозначают сильную «изношенность» организма пожилого человека, на грани способности самостоятельно ухаживать за собой. При этом одной, ведущей болезни, оказывающей основное влияние на здоровье, выделить не удаётся. То есть человек вроде не сильно болен, но увы, дряхл. Поэтому дряхлость оценивают как отдельный фактор риска смерти, её учитывают при определении риска оперативного лечения и химиотерапии.