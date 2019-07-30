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Лето в офисе

Летом совсем не хочется работать, но приходится. Как же сохранить свою работоспособность?
Опубликовано: 21 августа 2019 г.

Офис на улице

Смена обстановки и свежий воздух придают сил и включают креативное мышление. Я беру ноутбук и иду работать в парк рядом с офисом: сижу на лавочке в тени дерева или на большой подушке у пруда. Работаю, смотрю в даль, делаю глоток кофе, разминаюсь, снова работаю. А еще меняю не только обстановку, но и способ работы – пишу не на компьютере, а в блокноте от руки.

Александр, менеджер

День начинается с обеда

Лето – время, чтобы нарушать привычный рабочий сценарий. Даже самый строгий начальник разрешит раз в неделю прийти на работу к обеду. А первую половину дня можно потратить в кайф – поспать, пробежаться, покататься на роликах или велосипеде, сходить на массаж или встретиться с подругой в кафе. А потом продуктивно поработать и по-честному немного задержаться.   

Ольга, редактор

Обеденный перерыв

Когда за офисным окном видишь, как люди катаются и гуляют по набережной, хочется волком выть. Но ведь можно положенный обеденный перерыв потратить с пользой: съесть обед за 15 минут, а остальные 45 минут гулять или кататься на самокате, есть мороженое и просто принимать солнечные ванны.

Светлана, секретарь    

Лето - в тарелке

Когда за окном солнце, зеленая трава и цветы, в офисе - пасмурно и серо. Идея пришла ко мне спонтанно: я зашла в магазин за водой, а вышла с пакетом фруктов, овощей и зелени. Теперь все лето мы с коллегами режем салаты, делаем смузи и утром наполняем вазу фруктами. Совсем немного надо для хорошего настроения – ярких красок, летних ароматов и полезного перекуса.

Софья, переводчик        

Лови моменты

Когда еще жить вне работы, как не летом? Начиная с вечера пятницы и все выходные я ловлю впечатления – пикники, поездки за город и на пляж, концерты, ночные прогулки. Только отдохнув как следует, насытившись природой, общением с друзьями и вкусной едой, можно пять дней продержаться на работе, строя планы на новые выходные. 

Николай, предприниматель

Веселье с коллегами

Все обычно с завистью смотрят на коллег, которые возвращаются или уезжают в отпуска. С теми, кто в офисе, мы придумываем развлечения – послеобеденный турнир в нарды и шашки, чаепитие во дворе офиса, игра в настольный теннис, которому нашлось место в холле. И, конечно, выездные пикники. При таком раскладе на работу идешь с энтузиазмом.

Инна, администратор

Опубликовано: 21 августа 2019 г.

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