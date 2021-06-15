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Лето в городе

Второе лето подряд отпуск за границей приходится отложить до лучших времен. Но даже не уезжая далеко от своего города, можно найти полезные и увлекательные занятия, которые набирают популярность и совмещают в себе отдых, спорт и экологию
Опубликовано: 15 июня 2021 г.

SUP–поход по воде

 «Я просто хотела сделать красивые фото на SUP для инстаграма, а спустя полгода уже готовилась к экстремальному водному походу»

Кто? Анжела Замятина, 35 лет, бухгалтер

Что? Я никогда не занималась водными видами спорта – максимум купание в теплых водах Средиземного моря. А теперь у меня есть гидрокостюм и членский билет в клубе сапсёрфинга. Даже если следующим летом откроют Турцию, вряд ли я туда поеду.

Как? В 2020 году мы внезапно оказались запертыми в городе из-за эпидемии. Провести всё лето на даче – так себе перспектива. «Ты же живёшь в городе на Волге, зачем тебе море», – говорили мне подруги. Действительно, длинная береговая линия, несколько песчаных пляжей, мелководье Муравьиных островов, заливы и заводи, озёра… Всё это я вдруг открыла для себя в 35 лет. Начав изучение местных красот, я впервые увидела SUP – надувную доску для сёрфинга. Ребята стоя плыли по течению на таких досках, управляя веслом. Как красиво, хочу себе такое фото в инстаграм – подумала я! Взяла SUP в аренду на городском пляже, получила инструкции. Вышла на воду, встала на доску и кувыркнулась с головой. Но уже с десятой попытки я, как заправский сёрфер, шла по воде. В первый день смогла проплыть пару километров и едва вспомнила в конце, что вообще-то пришла ради красивых фото. Следующим утром я с трудом сползла с кровати - в теле болели все до единой мышцы. Спустя пару дней я снова стояла на доске. А этим летом планирую сходить с водным клубом в свой первый поход на сапах. Это будет около 20 км по Волге.

Бонус! Я стою на доске, перекатываясь через волны, вокруг небо и чайки, мы подходим к песчаной отмели острова и сходим на пикник – об этой картинке я мечтала всю зиму. Этим увлечением я заразила и свою семью. После прошлого лета на SUP я увидела, как выглядит мое поджарое загорелое тело с упругими мышцами, натренированными греблей и удержанием равновесия.

Электросамокат – транспорт & развлечение

 «Это совсем не бесполезная вещь. Чтобы стоять, держать равновесие и маневрировать, работают мышцы спины, живота, ног и рук»

Кто? Юрий Васюков, 35 лет, менеджер по закупкам

Что? Я работаю в семи километрах от дома. Раньше ездил на работу на автомобиле, но пробки и вечный поиск парковочных мест каждый день портили настроение. Теперь электросамокат – мой верный друг, транспорт и удовольствие.     

Как? Стеснялся ли я первый раз ехать на самокате на работу? Да. Пузатый дяденька в деловом костюме на самокате. Но когда я перечисляю все не вполне очевидные плюсы, которые я приобрел, то никто уже не смеется. Во-первых, у меня малогабаритный транспорт, с которым я могу зайти хоть куда, даже в свою квартиру. Во-вторых, я экономлю драгоценное время на дорогу, мой транспорт манёвренный и быстрый. Добавьте к этому безопасность по сравнению с другими транспортными средствами. В-третьих, я не трачу деньги на его обслуживание и бензин, и что важно – не наношу вред экологии. В-четвёртых, электросамокат – это тоже определенная физическая нагрузка. Чтобы долго стоять, держать равновесие и маневрировать, активируются мышцы спины, живота, верхних и нижних конечностей. В то же время здесь не надо крутить педали, а значит, я не приеду на работу, истекая потом. Плюс я еду на свежем воздухе вместо душного автобуса, переполненного людьми. На самокате я могу «гулять» по набережной и в парках. А еще легко подвезу хрупкую девушку.

Бонус! Моя физическая форма определенно улучшилась - я похудел на 5 кг, когда распрощался с автомобилем. Моя машина больше не портит вид под окнами дома и не одаривает меня выхлопными газами. А еще я могу взять с собой электросамокат и отправиться на экскурсии в соседние города – передвигаясь на нем, больше увидишь.

Плоггинг – бег ради экологии

«Это моя планета и это город, в котором я живу, а потому делаю  его чистым и красивым».

Кто? Екатерина Зоркина, 32 года, фотограф.

Что? Я – волонтер паркрана. Не любите модные словечки? Мы любим бег и любим учить бегу. Движение parkrun существует в 96 городах России, а в этом году мы решили разнообразить его акциями по плоггингу. Опять модное слово? Plogging – шведское эко-движение, при котором бег сочетается со сбором мусора (plocka - «поднимать», jogging - «бег трусцой»).

Как? Большинство людей бегают в парках и пригородных лесах. Когда ты бежишь вдоль ярко-зелёной лужайки, взгляд всегда режет валяющийся пакет из-под чипсов или жестяная банка. Кто-то убеждает себя, что «пчела видит вокруг только цветы», кто-то морщится и отводит глаза, кто-то говорит, что на есть дворники и главное – самому не мусорить. Европейцы решили этот вопрос так: если это твоя планета, ты наводишь на ней порядок. Поэтому одно воскресенье каждого месяца вместо обычного бега по парку мы проводим акцию plogging. Задача участников - пробежать 10 км и собрать небольшой пакет мусора. Это воодушевляет - ты чувствуешь себя лучше, значимее, полезнее. Подобные акции проводят также велосипедисты, мы присоединяемся и к ним, убираем лес и парки.

Бонус! В первый раз наклониться и поднять пластиковую бутылку мне было психологически сложно - как на меня посмотрят люди? Теперь даже гуляя с ребенком по парку, я совершенно спокойно  подбираю чужую обёртку от мороженого и отношу к ближайшей урне. Зачем надеяться, что до лужайки дойдет дворник, и дойдет ли?

Комментарий эксперта:

Эксперт: Маргарита Сухова, клинический психолог

- Практика отдыхать недалеко от дома появилась еще до эпидемии. Для этого теперь есть термин staycation (stay - оставаться, vacation - отпуск) - способ провести отпуск, сменив привычный образ жизни без обязательного перелёта. Люди с удивлением обнаруживают, что в родном городе или области есть множество мест, где они не были. Можно ожидать, что загородный отдых, кемпинг, поездки на природу и городские прогулки будут оцениваться, как полноценный отдых.

И второй момент - забота об экологии сейчас не просто тренд. Для молодого образованного поколения это часть мышления и образа жизни. Человек, уже не задумываясь, делает выбор в сторону более экологичного варианта: электросамокат вместо машины, сбор мусора во время прогулки или тренировки, байдарка или SUP вместо катера. И этот выбор приносит моментальную личную пользу. Например, поднимая с земли мусор, мы делаем присед – так, кардионагрузка при беге совмещается с силовыми упражнениями. Вы сделали планету чуть чище, а своё тело – здоровым и красивым. Экология планета и души – за этим будущее.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.

Комментарии

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