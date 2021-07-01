Оказывается, не только зимой, но и летом мы можем страдать от сезонной депрессии - летним аффективным расстройством, плюс к этому добавляется синдром упущенной выгоды, когда нас начинает терзать ощущение, что жизнь проходит мимо

Известно, что осень, зима и ранняя весна - не лучшие помощники в создании хорошего настроения, о чем не понаслышке знают 13% жителей Северной Америки и 16% россиян. Солнечная недостаточность влияет на внутренние биохимические процессы - в организме синтезируется меньше «гормона радости» серотонина, а вот уровень «стрессового» кортизола повышается. К тому же постепенно истощаются запасы витаминов. Весной нервная система проходит еще один тест на прочность из-за частых и резких перепадов температур и атмосферного давления. И вот, наступает лето, тяжелые времена позади, и улыбка не должны покидать лица. Но нет. Нас подстерегает летняя депрессия…

Сезонная хандра

О сезонном аффективном расстройстве (Seasonal Affective Disorder – SAD)

впервые заговорили еще в 80-е годы. Тогда несколько учёных практически одновременно опубликовали данные из своей практики о симптомах депрессии, которые появлялись в зимние месяцы и полностью исчезали в летнее время. Врачи связали это состояние с коротким световым днем. Заболевание было названо сезонным аффективным расстройством и включено в Международную классификацию болезней. В психиатрии под аффективными расстройствами понимают эмоциональные нарушения, а под аффектом – внешнее проявление эмоций и чувств. Все аффективные нарушения можно разделить на две большие группы: биполярные и депрессивные. Для биполярного расстройства характерно чередование симптомов мании и депрессии.

Но позже выяснилось, что существует летняя форма сезонного аффективного расстройства – летняя депрессия (Summer SAD). Учёные связывают этот факт с высокой влажностью и температурами. В журнал Science даже были опубликованы результаты совместного исследования Национального бюро экономических исследований Кембриджа, Принстонского и Калифорнийского университета, которые подтвердили повышение частоты конфликтов и случаев насилия на 4% при выраженном повышении температуры окружающей среды в летнее время года.

Симптомы депрессии

- стабильно и длительно сниженное настроение (гипотимия);

- хроническая усталость, повышенная утомляемость;

- выраженная самокритика, чувство вины, заниженная самооценка;

- негативная оценка окружающей действительности, пациент видит только плохое во всем происходящем;

- повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве;

- ухудшение внимания и памяти;

- нарушения сна, аппетита, либидо;

- заторможенность или, напротив, чрезмерная возбудимость

- отстраненность от происходящего.

Симптомы мании

- гиперактивность;

- раздражительность;

- завышенная самооценка;

- импульсивные поступки, склонность к чрезмерным денежным тратам;

- повышенное либидо и рискованное сексуальное поведение;

- ухудшение внимания и памяти;

- бессонница и низкая потребность во сне и отдыхе;

- усиление зависимостей (алкоголь, наркотики, игромания).

Зимой и летом одним цветом

Некоторые исследователи связывают появление летней депрессии с нарушением баланса нейротрансмиттеров – дофамина и серотонина, а также их участием в процессах терморегуляции. У части пациентов с сезонными депрессиями были выявлены аномалии в генах, ответственных за выработку серотонина и светочувствительность сетчатки. Ряд учёных считает, что провокатором психический нарушений в это время года является аллергия. Действительно, пик обращений за помощью в связи с летней депрессией приходится на конец весны и начало лета – время самого активного цветения.

Если для зимней депрессии более характерны такие проявления, как апатия, вялость и сонливость, то летом в симптомах будут преобладать возбудимость, раздражительность и бессонница. В холодное время года отмечается тенденция к увеличению аппетита, тяга к углеводам и набор лишнего веса. Летом, напротив, будет отмечаться сниженный аппетит и потеря веса. В остальном депрессия зимой и летом видится «одним цветом». Разработан специальный диагностический тест для выявления сезонных аффективных расстройств – опросник оценки сезонного паттерна (SPAQ). С его помощью можно проанализировать своё состояние самостоятельно. Но надо отметить, что депрессивные нарушения отличаются вариативностью и изменчивостью симптомов. Поэтому поставить точный диагноз может только специалист.

Летней депрессией страдает около 1% населения во всём мире. Это не маленькая цифра. Сравнительные исследования показали, что летняя депрессия чаще встречается в Индии и Австралии, а зимняя в Италии.

Вот лето пролетело и ага…

Уровень психического здоровья человека зависит не только от биологических, но и от многочисленных социальных факторов - это утверждение из информационного бюллетеня ВОЗ. Влияние окружающих на наше настроение – неоспоримый факт, учитывая то количество коммуникаций, в которых мы участвуем ежедневно. Летом ситуация обостряется. Жаркая летняя погода, сезон отпусков и красивые картинки в социальных сетях диктуют необходимость радоваться жизни немедленно и в полном объёме. Начинает казаться, что жизнь проходит мимо. Так мы сталкиваемся с FOMO (fear of missing out) синдромом – или синдромом упущенной выгоды. Считается, что он вносит существенный вклад в развитие летнего сезонного аффективного расстройства. Синдром упущенных возможностей усиливает симптомы депрессии и провоцирует зависимость от социальных сетей. Врачи выделяют еще один частый фактор, который провоцирует летние печали – это недовольство своим телом. Этот вопрос становится особенно острым в пляжный сезон.

FOMO(fear of missing out) синдром упущенной выгоды - распространенное явление, с котором сталкиваются около 56% людей.

Негрустин

Существует несколько общих рекомендаций, которые могут помочь, если нервная система даёт сбой. Необходимо отрегулировать суточные ритмы и наладить режим сна и бодрствования. Врач может выписать мелатонин – гормон сна. Солнцезащитные очки и плотные шторы тоже помогают бороться с симптомами летней грусти. Обилие яркого солнечного света днем влияет на биологические ритмы из-за интенсивной выработки эндогенного мелатонина. Спортивные тренировки и медитация помогут усилить синтез серотонина и дофамина, а также повысить устойчивость к стрессу.

Не стоит забывать о полноценном рационе питания и питьевом режиме. Исследования показали, что дополнительный прием омега-3 помогает уменьшить симптомы депрессии.

Общение с близкими и друзьями тоже помогает уменьшить проявления многих психологических заболеваний. Психологи советуют устраивать цифровой детокс и напоминать себе, что жизнь в соцсетях сильно приукрашена, никто не публикует ежедневную рутину. Существуют специальные приложения для телефона, которые позволяют контролировать проведенное время в соцсетях. И, конечно, стоит вовремя обратиться за медицинской помощью в серьезных случаях, когда качество жизни начинает сильно страдать.

Критерии диагностики сезонных аффективных расстройств:

- симптомы депрессии или мании проявляются в определенное время года и численно превосходят над всеми остальными в течение жизни;

- симптомы полностью проходят по окончанию сезона;

- ситуация с сезонными проявлениями сохраняется в течение двух лет и более;

- отсутствуют внесезонные обострения.

Опубликовано: 7 июля 2021 г.