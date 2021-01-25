Ленивые тренировки

Насколько безопасен и эффективен EMS-спорт

Желающие похудеть и придать тонус своим мышцам приходят центры спортивных EMS-тренировок, надевают костюм с проводками и лежат, пока электронные импульсы делают свое дело, то есть заставляют мышцы сокращаться. Для большего эффекта многие используют электростимуляцию во время выполнения несложных упражнений.

Электроимпульсы производятся электрическим прибором и передаются по электродам, которые располагаются на коже поверх целевой мышцы. У EMS есть специально разработанные протоколы для восстановления после травм и тренировок, а иак же роста силовых показателей. Рассмотрим все минусы и плюсы таких тренировок.

За

В ходе EMS-тренировок электрические импульсы заставляют работать около 600 мышц, вовлекая в процесс глубокие мышечные слои. Во время обычной тренировки задействовано не более 100 мышц. При этом практически отсутствует нагрузка на суставы, что позволяет эффективно использовать тренировки в реабилитации после травм и в послеоперационном периоде, например, после протезирования суставов.

Против

В процессе реабилитации EMS-тренировки очевидно обладают рядом преимуществ. Но на постоянной основе для психики такие занятия становятся тяжелым испытанием. Мозг воспринимает происходящее как угрозу из-за того, что меняется привычный физиологичный ход вещей: электрический сигнал к мышцам поступает не от центральной нервной системы, а извне. При этом внешние электрические импульсы заставляют сокращаться изолированные, в основном, крупные группы мышц. В то время, как в процессе физиологичного двигательного акта участвуют разнонаправленные мышечные группы (процесс межмышечной координации), и с начала включается мелкие, затем крупные двигательные единицы. «Что происходит?», - недоумевает наш мозг и начинает паниковать.

За

EMS-тренировки значительно экономят время. Это весомое преимущество для тех, у кого интенсивный график. Если обычный поход в тренажерный зал занимает 1,5 – 2 часа, то «электрическое» занятие длится около 20-30 минут. При этом нет необходимости изучать и отрабатывать технику, эффективность зависит в основном от опыта и квалификации тренера, его знаний в области анатомии и физиологии мышц. То есть EMS упражнения позволяют значительно экономить время и быстрее получить спортивные результаты.

Против

А вот к самим спортивным результатам есть вопросы. Европейские исследования в области спортивной медицины доказали, что увеличение силовых показателей и набор мышечной массы значительно выше при высокоинтенсивных тренировках в спортивном зале с обычным оборудованием, чем при EMS тренировках. Если ваша цель - выраженный мышечный рельеф, а не просто мышечный тонус, все-таки придется вернуться к классической штанге и гирям.

За

После 30 лет запасы нашей мышечной ткани начинают уменьшаться. Это называется мышечной атрофией или саркопенией. После 65 скорость потери мышечной массы значительно возрастает. Истощение мышечных запасов ведет к ограничению физической активности, необходимой для полноценной работы других органов и систем нашего организма, увеличивает риск травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом высокоинтенсивные силовые тренировки, которые могут увеличить мышцы, с возрастом становятся затруднительными. Специалисты в области геронтологии (науке о пожилом возрасте) и спортивной медицины видят выход в использовании EMS тренировок для пожилых людей.

Против

Категорическим противопоказанием для спортивных тренировок с использованием электрических импульсов, являются заболевания сердечно-сосудистой системы, включая нарушения проводимости и ритма сердца, наличие электрокардиостимулятора (искусственный имплантированный водитель ритма), ранее выполнявшиеся кардиохирургические операции, гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление). А ведь именно болезни сердца и сосудов занимают первое место среди заболеваний пожилого возраста. Для возрастных спортсменов обязательно необходима консультация кардиолога и обследование кардиологического профиля перед EMS-тренировками.

За

Завершаются EMS-тренировки лимфодренажным массажем. Эта еще одна функция, которая запрограммирована в специальном костюме для тренировок. Лимфодренажный массаж позволяет улучшить тонус кожи, лимфооток, уменьшить проявления целлюлита и отеки. В целом, спортивные тренировки с электростимуляцией благодаря улучшению кровоснабжения и лимфодренажной функции считаются хорошим средством для профилактики целлюлита.

Против

Избежать встречи с целлюлитом EMS-тренировки помогают, но устранить уже имеющиеся изменения в клетках подкожной жировой клетчатки не смогут, так же, как и уменьшить их количество. Проще говоря, сбросить вес с помощью таких занятий вряд ли получится. Дело в том, что для биохимических процессов похудения необходима высокая частота сердечных сокращений, которая может быть достигнута только при аэробных упражнениях (кардиотренировки), и не достижима при EMS упражнениях.

Выводы Здоровья:

EMS-тренировки являются отличным дополнением к основным занятиям в тренажерном зале для достижения серьезных спортивных результатов или красивого мышечного рельефа. Они помогают восстановить и сохранить форму при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, после вынужденного длительного постельного режима. Но стать полноценной альтернативой силовым или кардиотренировкам у них вряд ли получится.

Врачи Древнего Рима и Древнего Египта использовали в медицинских целях электричество рыб. Для этого, к примеру, скатов и электрических сомов держали в аквариумах. А пациенты гладили рыб во время сеансов, получая разряды тока.

Космическая медицина.

Отсутствие гравитации во время космических полетов приводит к атрофии мышечной ткани у космонавтов. Поэтому впоследствии им необходим длительный процесс реабилитации. Методика электромиостимуляции позволяет эффективно помочь космонавтам, и она успешно применялась еще в Советском Союзе.

Костюм для EMS тренировок:

- весит 3-5 килограмм;

- изготовлен из тканей, которые отводят воду;

- пропитан антибактериальным составом.

Как выглядит EMS-тренировка:

1 – разминка - 5 минут;

2 – силовая нагрузка: 4 секунды работа, 4 секунды отдых – 15-20 минут;

3 – лимфодренажный массаж – 5-10 минут.

Опубликовано: 11 февраля 2021 г.