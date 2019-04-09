Лён – русское чудо

Об уникальных свойствах льна люди знали давно.

Наш суперфуд

Северные народы получали из семян льна муку и масло, а жители древней Месопотамии делали из них лекарство от заболеваний кишечника и желудка.

Приятно, что лён – продукт отечественный: растет в Тверской, Смоленской и других областях. Его выращивают не только для производства тканей, но и БАДов, продуктов питания.

Сегодня семена входят в ТОП-5 суперфудов у приверженцев здорового образа жизни, вегетаринцев и спортсменов . Лен ценят за содержание ненасыщенных жирных омега-кислот. Кроме того семена богаты природным антиоксидантом - витамином Е . В них также содержатся витамины А, В1, В2, В6, С и D, калий, кальций, натрий, магний и фосфор, органические протеины, активные растительные ферменты.

Семена льна улучшают состояние сердца и сосудов, выводят «плохой» холестерин. В них до 38% клетчатки, которая улучшает микрофлору кишечника.

Включив в рацион блюда с семенами льна и льняным маслом, вы заметите, как улучшилось самочувствие, состояние волос и кожи.

Семена льна

Семена не имеют ярко выраженного вкуса, но хорошо сочетаются с самыми разными продуктами. Их замешивают в тесто, добавляют в каши, салаты, смузи и гранолу. Желательно тщательнее пережевывать семена, чтобы извлечь полезные вещества, поскольку наш желудок не сделает этого: гладкие семечки покинут организм непереваренными.

Перемелите ложку семян в кофемолке и добавьте в утреннюю овсянку или кефир – получите настоящую «таблетку», заряженную антибактериальными свойствами и помогающую работе кишечника.

Измельченные семена льна смешивайте с традиционными крупами в соотношении 1 к 1.

Храните семена в прохладном затемненном месте: солнечный свет окисляет содержащиеся в них масла, и продукт быстро становится прогорклым и непригодным к употреблению.

Льняной урбеч – альтернатива варенью, меду и даже сгущенному молоку. Это густая маслянистая паста из растертых семян льна, которую можно намазывать на хлебцы, добавлять в каши и творог, использовать в качестве топинга к сырникам и оладьям, подавать к фруктам и сырам.

Льняная мука

Льняная мука – находка для всех, кто следит за фигурой, поскольку в 100 граммах всего 270 ккал. Блюда на ее основе улучшают обмен веществ и заставляют кишечник работать, как часы. Разумнее покупать готовую муку, ведь из нее промышленным образом уже удалили масло, повысив срок годности продукта и снизив калорийность. И все равно хранить бумажный пакет с мукой лучше в холодильнике.

Если перемалываете льняные семена в муку самостоятельно, сразу используйте всю порцию, чтобы не потерять важные для красоты и здоровья аминокислоты, цинк, калий и магний.

Льняная мука отлично заменяет яйца и масло в выпечке (на ней быстрее появляется румяная корочка). Такую муку можно использовать при приготовлении котлет, супов, запеканок. Смешивайте её с пшеничной хлебопекарной (в равных пропорциях или по рецепту) – благодаря этому выпечка приобретет приятный коричневый оттенок и полнее раскроет вкус. Льняная мука увеличит срок свежести и мягкости хлеба.

Льняное масло

Купить льняное масло можно как в аптеке, так в обычном супермаркете. Его используют как наружно (для заживления мелких порезов, в качестве масок для волос и кожи), так и для еды. Стоит оно дешевле тыквенного и оливкового, но содержит огромное количество жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9, а по полезным свойствам сравнимо с качественным рыбьим жиром.

Масло употребляют внутрь для повышения иммунитета. Содержащийся в масле витамин В4 (холин) помогает лучше справляться со стрессовыми ситуациями, а растительный гормон лигнан работает как

профилактическое средство против инфарктов, инсультов и ишемии. Жирные кислоты улучшают подвижность и эластичность суставов, связок и хрящей, ускоряют процесс восстановления поврежденных тканей.

Льняное масло нормализует работу кишечника и ускоряет метаболизм, поэтому 1-2 чайные ложки масла в составе утреннего кисломолочного коктейля помогает желающим похудеть. Перебарщивать все же с маслом не стоит – в 100 гр около 900 ккал.

У льняного масла специфический вкус, но оно прекрасно сочетается со свежими овощами, кашами, картофелем и рыбными блюдами.

А вот жарить на нем нельзя – высокая температура уничтожит все полезные свойства.

Вскрытую бутылочку с льняным маслом храните в темном прохладном месте не дольше одного месяца.

Кому нельзя? При всех плюсах льняные продукты имеют ряд противопоказаний: заболевания желчевыводящих путей

заболевания печени

желудочно-кишечные заболевания в период обострения При избыточном употреблении возможны аллергические реакции и диарея.

Рецепты

Льняная каша с бананом

3 порции, в одной – 400 ккал

Потребуется:

5 ст. л. семян льна

5 ст.л. овсяных хлопьев

1 банан

50 г клубники или черники

0,5 стакана теплой воды

Что делать:

Размолоть семена льна в кофемолке или с помощью погружного блендера. Залить льняную муку и овсяные хлопья горячей водой и дать настояться, по желанию можно довести до кипения. Добавить банан и ягоды.

Кисломолочный коктейль со льном

2 порции, в каждой – 210 ккал

На две порции потребуется:

500 мл кефира

1 ст. ложка молотых семян льна

1 ст. ложка отрубей

1 ст. ложка изюма

5 шт. чернослива

0,5 ч. ложки молотого имбиря

1 ч. ложка корицы

1 ч. ложка меда

Что делать:

Смешать все ингредиенты, взбить погружным блендером. Подавать коктейль охлажденным.

Хлебные льняные палочки

В одной палочке – 120 ккал

Потребуется:

130 г льняной муки

260 г пшеничной муки

15 г сахара

7 г соли

0,5 ч. ложки соды

50 г кунжута

250 мл воды

Что делать:

Смешать муку, сахар, соль и соду. Постепенно добавляя воду, замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1 час. Разогреть духовку до 200 градусов. Разделить тесто на 12 частей, скатать каждую часть «колбаской», обвалять в кунжуте. Выпекать примерно 20 минут.

Опубликовано: 18 апреля 2019 г.