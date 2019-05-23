Лёгкость бытия

Только избавившись от всего лишнего, можно обрести свободу. Читатели советуют, как навести порядок в доме, в голове и в своём окружении.

Не оставлять на потом

Примерно пару раз в месяц я с листочком иду по квартире и записываю все мелочи, что копились и ждали своего часа: утилизировать батарейки, сдать журналы в макулатуру, выкинуть вещи с антресолей и т.д. Но это еще не всё: возле каждого пункта важно ставить срок исполнения. Дедлайн – великая вещь, учит самоорганизации и самодисциплине.

Жанна, риелтор

Распрощаться с «токсичными людьми»

С появлением соцсетейу «друзей» у нас заметно прибавилось. Однажды я задумалась: зачем мне все эти малознакомые люди, что меня с ними связывает и к чему мне их мнение. Без малейшего сожаления раз в год я провожу «чистку» списков друзей: кто неинтересен, кто молчит или слишком навязчив. Гораздо легче жить без этой вынужденной дружбы.

Лариса, актриса

Формула «4Д»: все дела по полочкам

Умение навести порядок в повседневных делах – целая наука. У американских авторов проекта «Цельная жизнь» я научилась разделять их по формуле «4Д». «Давай!» - дела, которые не терпят промедления. «Долой!» - если нет результата от дела, то смело отметаю. «Делегировать!» - дела, которые без потерь можно поручить другим. «До лучших времён!» - дела, которые можно отложить.

Алина, дизайнер



Фильтровать информацию

Мозг закипает от количества лишней информации! На работе и дома лежат книги и буклеты, на компьютер скачены сотни фильмов и папок с фото, в телефоне и сети сохранены ссылки на интересные сайты и статьи… Я выделаю один час в месяц, чтобы всё почистить и систематизировать. Кстати, порой нахожу что-то нужное, но затерявшееся.

Юлия, модель

Выкинуть ненужное

«Пусть лежит, пригодится» - сколько раз я говорила это, запихивая что-нибудь в шкафы. Ничего не пригодилось! Теперь раз в сезон провожу ревизию. Выкидываю ненужное из шкафчика в ванной и в аптечке, провожу сортировку в кухонных ящиках и в своей косметичке. Сложнее всего попрощаться с сувенирами и памятными подарками. Но для одних есть коробка, а другие пусть остаются на фото.

Ольга, менеджер

Отдать ненужное

Покупая новую вещь, я выкидываю из шкафа аналогичную старую. Но если она в приличном состоянии, стараюсь её пристроить – кому-то она точно пригодятся. И, конечно, мы с сыном всегда раздариваем его игрушки.

Людмила, турагент

Навести порядок в холодильнике

Полупустой чистый холодильник – это большое достижение. Когда я навожу в нем порядок, то ем заметно меньше и худею. Избавившись от мусорной калорийной еды, покупаю только полезное.

Елена, художник

Опубликовано: 7 июня 2019 г.