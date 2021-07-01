Лариса Долина: «Расслабляться я не умею и не хочу»

Популярная певица в эксклюзивном интервью «Здоровью» рассказала о своём преображении, силе воли и новом самоощущении

«Я умею радоваться простым вещам»

Лариса Александровна, все только и говорят о вашем преображении, хотелось бы от вас лично услышать историю этих перемен, ведь для многих женщин вы являетесь примером.

В прошлом году летом я очень хорошо отдохнула в Сочи - ни в чем себе не отказывала, у нас были потрясающие застолья. А вернувшись, я посмотрела на себя в зеркало, и мне стало стыдно за себя. Оказалось, я поправилась еще на 8 килограммов. Носить на себе такой вес уже физически было очень тяжело. Мне порекомендовали клинику по коррекции обмена веществ, а это именно то, что мне было нужно, потому что всю жизнь из-за нарушения обмена веществ я не могла избавиться от лишних килограммов, даже прибегая к диетам - худела, потом набирала снова. В клинике мне предложили сдать анализ крови, по которому составили два списка продуктов – в «зелёном» то, что можно, а в «красном», что нельзя, потому что плохо усваивается организмом. Я начала питаться по этим спискам, и вес стал уходить по 500 грамм, по килограмму. В итоге, за 10 месяцев я скинула 22 килограмма. Дальше худеть мне уже не надо, я буду стараться удерживать этот комфортный вес.

Что в списке запрещённых продуктов вас удивило и огорчило?

Оказалось, мне категорически нельзя любые фрукты и ягоды – то, что я всегда очень любила. Также нельзя молочные и кисломолочные продукты, чай, яйца, морковь, брокколи, хлеб. Но при этом много чего можно - все сорта мяса, кроме говядины, много видов рыбы, овощей, белое вино, кофе, который я восемь лет не пила, а теперь наслаждаюсь им каждый день. При этом я принимаю все необходимые витамины и микроэлементы.

Моя дочь Лина помогает мне придерживаться нового рациона, она готовит блюда с продуктами из «зелёного» списка, причем готовит правильно, так вкусно и разнообразно каждый день, что за неделю ничего не повторяется. Я хочу сказать, что эти списки продуктов – не диета, прежде всего, они нужны для того, чтобы нормализовать работу кишечника, а уже следствием этого является похудение.

Как выглядит ваш режим питания?

Я решила соблюдать интервальное голодание, но не 8/16, как это принято, а длинное - 6/18. Я завтракаю между 8 и 9 часами утра, потом обедаю в 15 часов и далее пью только воду. Поначалу было страшно тяжело. Есть хотелось так, что не передать словами. Хотя я уже много лет не ем после 18 часов, но интервал увеличился еще на 3 часа! Мне понадобилось примерно 20 дней, чтобы мой организм полностью перестроился. Всё это очень индивидуально, не каждый сможет выдержать такой режим, не у всех есть такая мощная сила воли, как у меня. Так я питаюсь почти год, мне вполне комфортно. Я могу съесть на завтрак кусочек курицы с салатом – довольно сытно и питательно. В обед будет уже что-то другое – рыба или мясо. Этот режим питания уже не просто диета, а мой образ жизни.

Но ваша профессия предполагает вечерние банкеты и фуршеты, вы сидите со всеми за одним столом…

И ничего не ем! Поверьте мне – я сижу со всеми за столом и ничего не ем (смеется).

А чем вы себя радуете, если вам нельзя сладкое и фрукты?

То, что я ем – это вкусно, я получаю от еды удовольствие. А отсутствие в рационе того, что я всегда любила, не может меня расстроить до слёз. Я умею радоваться очень многим простым вещам - отвлекаюсь на книгу, фильм, общение. Но иногда я себя поощряю. Если у меня был тяжёлый рабочий день, то вечером я могу съесть кусочек мяса или салат. Это происходит крайне редко, пару раз в месяц. Если я хорошо поработала, потратила калории – имею право изменить своим же правилам. И на утро у меня от этого вечернего вознаграждения нет ни одного лишнего грамма.

Некоторым женщинам очень идут округлые формы и вам они шли.

Одно дело, когда ты в жизни ходишь с пышными формами, и тебе говорят комплименты. Но камера увеличивает тебя в пять раз - я заложник своей профессии. Поэтому хочешь или нет, но худеть надо, тем более, если вес мешает тебе физически. У меня была тяжесть во всём теле, а сейчас я чувствую лёгкость, могу больше работать, потому что появилось больше сил и энергии. Я регулярно сдаю биохимический анализ крови, и врачи говорят, что у меня показатели, как у 35-летней женщины. Сейчас я ухаживаю за кожей, привожу ее в порядок после похудения, использую хорошую косметику для лица и тела, хожу на массажи и аппаратные процедуры.

Какими-то физическими нагрузками вы поддерживаете достигнутый результат?

Дважды в неделю встаю на беговую дорожку, прохожу быстрым шагом 10 км. Хочу возобновить занятия пилатесом, который я раньше практиковала, он хорошо помогает держать себя в форме.

«Не переношу одиночество»

Существует стереотип, что оперные певицы и певцы с сильным голосом поют весом. Отразилось ли похудение на вашем голосе?

Вспомните Марию Каллас – она была худощавой и пела как богиня. То, что вся сила голоса в весе – это некое оправдание своей полноты. Основа пения - правильное дыхание.

Правда ли что голос меняется в течение жизни и что именно может на него влиять?

Многое - гормональные изменения, материнство, возраст. Голос, как и организм, может стареть, но у всех это происходит по-разному. У меня, к счастью, голос как звучал 30 лет назад, так и звучит сегодня – без надрыва, без утяжелённого вибрато, как это обычно бывает. Вот такая у меня физиология. Я за голосом слежу, очень им дорожу, разговариваю с ним, берегу, как могу, и он меня радует своим звучанием.

Что вы для этого делаете?

Какой бы стаж у вокалиста не был, необходимо каждый день тренировать связки, держать их в тонусе – распеваться, делать дыхательные упражнения. И чем старше становишься, тем тщательнее нужно тренироваться.

Перед репетицией и перед концертом мне надо немного помолчать – такие правила. Нельзя есть семечки, орехи, виноград, пить сухие вина. Нельзя кричать и форсировать звук, потому что можно сорвать голос. Все эти навыки приходят с опытом, строго соблюдаю правила и учу этому своих студентов.

Сейчас любой мальчик и девочка без голоса или с голосом, но без вокального образования может стать популярнее профессиональных певцов, которые долго выстраивали карьеру. Что вы думаете об этом?

Подобное происходит во всем мире. К этому надо относиться философски. У этих ребят многомиллионная аудитория, но через три-пять лет они могут быть уже неинтересны своим поклонникам – у них поменяются ценности и музыкальные вкусы. Поэтому молодым исполнителям надо развиваться и помнить, что на смену им могут прийти другие молодые ребята.

Есть ряд представителей этой прогрессивной молодежи, с которыми совсем не стыдно выходить на одну сцену, например, Artik&Asti, Zivert, Егор Крид. Все эти ребята очень музыкальные, а главное - поющие, что для меня важно.

У вас тоже подрастает молодая певица – внучка Саша.

Да, она занимается музыкой, мы ее развиваем и образовываем. Пока не могу сказать, что Саша певица, хотя за последний год у нее изменилось качество пения в лучшую сторону, будем работать. К сожалению, не каждого человека можно научить петь: если нет голоса, то ему неоткуда взяться. Сегодня все почему-то хотят петь, раньше говорили – хочу в телевизор, а теперь говорят – хочу в YouTube. Но чтобы выйти на сцену, нужно не только желание, но и умение. Я сама до сих пор учусь, навёрстываю то, что раньше не успела, учусь новому. Развиваться надо в любых жанрах – слушать классическую музыку, оперу, ходить на балет. Всё это повышает культурный уровень, развивает вкус. Мне нравится, что сегодня классическую музыку используют современные исполнители, пишут аранжировки, соединяя разные стили – так молодые люди заинтересуются и захотят послушать эту музыку в оригинале.

При вашей колоссальной загруженности бывают ли ситуации эмоциональной и физической усталости, когда хочется побыть одной?

У меня редко бывают такие ситуации, я не даю себе расслабляться - работа такая, когда ты всё время должна быть в тонусе, а по-другому я просто не умею, не могу, да и не хочу. К тому же я не очень хорошо переношу одиночество. Лишь иногда бывают моменты, когда хочется побыть в тишине - подумать, почитать, поработать над новой программой.

Откуда вы черпаете энергию, что вас заряжает?

Работа и заряжает, я люблю ее во всех проявлениях. У меня есть прекрасные друзья и поклонники, есть дочка и внучка – они меня поддерживают и не просто помогают по жизни, но и позволяют мне чувствовать себя нужной и любимой. Меня наполняет энергией то, что я востребована. Я вообще очень люблю жизнь, мне совсем не важно, какая погода на улице – на мое настроение она не влияет, я оптимистка по жизни и во всех ситуациях всегда вижу что-то хорошее. Правда, иногда из-за этого случались в жизни неприятные вещи, когда я старалась видеть хорошее, а оборачивалось это для меня самой не очень хорошо. Но ничего страшного, это делает меня сильнее.

Вы много ездите с гастролями, успеваете посмотреть достопримечательности и погулять?

Это бывает редко, потому что всё время расписано по минутам. Если ночной или ранний самолет, мне обязательно нужен отдых – я ложусь досыпать в отеле перед концертом. Для голоса и внешнего вида очень важен сон.

И потом, мне сложно ходить по городу, я очень узнаваема. Могу выйти в магазин, чтобы купить то, что не хватает в моём гардеробе для вечернего концерта. Правда последний год – такое время, когда можно спрятаться за маской, надеть кепку и очки. Я именно так и гуляла зимой, когда мы с девочками ездили отдыхать в санаторий. Но можете себе представить, даже в маске пару раз меня узнали на улице по голосу, когда я разговаривала с внучкой!

Вы всегда ярко выглядите, смело экспериментируете – сами придумываете свои образы?

Я прибегаю к помощи стилистов, они подсказывают мне что-то новое. Иногда я сама понимаю, что мне нужно, потому что хорошо знаю себя. Созданный образ задаёт мне соответствующее настроение. Сейчас я могу позволить себе носить мини и шорты, платья с декольте – не вижу в этом ничего зазорного.

Как вы себя ощущаете после преображения?

Потрясающе! Я не чувствую себя на свои годы, мне кажется, что мне 35 лет. Избавившись от лишних килограмм, я буквально летаю, у меня выросли крылья. Я живу в полной гармонии с собой и с миром, свободное время провожу с друзьями и моими девочками – дочкой Линой и внучкой Сашей. Нам комфортно жить вместе и вместе отдыхать.

Кстати, какие у вас планы на это лето?

Лето очень насыщенное в плане работы. Сначала госэкзамены, потом вступительные экзамены. Я буду в жюри двух телешоу, потом институтские концерты, фестиваль Леонида Агутина, фестиваль «Новая волна» в Сочи, перед которым и во время которого планирую там отдохнуть. Впервые за 10 лет из-за пандемии мы с семьей не смогли уехать в Юрмалу, где у нас небольшая квартира у моря. Каждое лето мы живем там, потому что для отдыха мне нужно очень мало – загорать, гулять и купаться в море.

5 фактов

1. Родилась в Баку, росла в Одессе. С детства занималась музыкой и пением.

2. Является педагогом и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства в МГИК.

3. На известной недельной «Кефирной диете Ларисы Долиной» худели не только ее поклонники, но и звёзды эстрады.

4. Участвовала в первом сезоне вокального шоу «Маска» на НТВ под маской «Оленя».

5. Этим летом станет членом жюри в шоу «Большой мюзикл» на канале Культура и в шоу «Битва титанов» на НТВ.

5 советов:

1. К критике незнакомых людей можно относиться положительно, если она обоснована. А если нет, пропускать мимо ушей.

2. Чтобы день прошел отлично, начните утро с простого ритуала: налейте себе кофе, подойдите к зеркалу, улыбнитесь и скажите: сегодня будет хороший день!

3. Слушайте музыку, она даёт ощущение свободы, облагораживает, делает нас сильнее и устойчивее к жизненным ситуациям. Музыка может быть любой, но без нее жить нельзя.

4. Если вы хотите преображения, посмотрите на себя как бы чужими глазами, со стороны.

5. Счастливой женщину делает любовь к миру, жизни, людям, близким, профессии. Чтобы вас любили, нужно хотя бы немножечко любить себя, но не перестараться.

Опубликовано: 14 июля 2021 г.