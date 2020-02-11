Лара Фабиан: «50 лет – это цифра, а не состояние души»

В январе Ларе Фабиан исполнится 50 лет, в честь чего она устроила грандиозное мировое турне «50 World Tour» с несколькими концертами в российских городах, где у нее множество поклонников. О своем отношение к жизни и творчеству, Лара рассказала в эксклюзивном интервью «Здоровью».

«РУССКИХ ОТЛИЧАЕТ ОСОБАЯ ЭНЕРГИЯ»

Лара, вы часто приезжаете в Россию. Помните, что привело вас сюда в первый раз?

Россия стала для меня откровением. Каждый раз, когда я думаю о знакомстве с вашей страной, представляю себя ребенком, которому предложили открыть коробку с подарком. Живой интерес, желание разобраться, что скрыто внутри – вот, какие чувства возникли у меня при знакомстве с русской культурой. Часто потрясающие вещи случаются тогда, когда ты их совсем не ждешь. Так и получилось, когда композитор Игорь Крутой предложил мне сделать совместный проект. Сотрудничество стало невероятным - Игорь, как настоящий джентльмен, постепенно открывал мне русские культурные коды. И в это же время я почувствовала, какая сила кроется в поддержке русских зрителей. Особенно женщин.

Русская публика отличается от европейской?

Я чаще всего выступаю перед людьми, для которых либо французский, либо английский язык - родной. То есть мое творчество принадлежит миру франкофонии. Но какое потрясающее чувство я испытываю, когда выхожу на сцену в России, представляя репертуар на иностранном языке, а встречаю удивительно теплый прием - зрители знают слова моих песен, поют их вместе со мной. Для меня такое понимание моего творчества стало полной неожиданностью. Мне кажется, что русских отличает особая энергия.

В альбоме «Мадемуазель Живаго», записанном в соавторстве с Игорем Крутым - истории разных женщин. Они о романтической влюбленности, боли расставания, и даже насилии…

Да, это не просто приятные песенки, чтобы забыться. Но ведь и наша реальная жизнь - это всегда гамма чувств. И какую бы судьбу ни уготовила жизнь, женщина всегда должна быть личностью. То есть постоянно развиваться, знать и отстаивать свои права. Для меня это очень важный посыл.

Почему вы выбрали такое название? В книге Бориса Пастернака «Доктор Живаго», самые сильные личности переживают не одну драму...

Во-первых, Лариса или Лара – главная героиня романа, в честь которой назвала меня мама. Во-вторых, классика русской литературы всегда внушала мне ощущение трепета. Там, действительно, много драмы, страсти, иногда - предопределенности, фатальности жизни. Это сложно, в этих понятиях непросто разобраться. Но нужно не бояться дотронуться до самых личных струн души. Это особые переживания.

«ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ, МЫ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ»

Вы имеете в виду личные переживания?

Не только. Любое драматическое событие способствует росту. Какое-нибудь событие, которое кажется сначала негативным, отправляет тебя в пучину переживаний. Но такие ситуации искуснее всего учат становиться лучшей версией себя. Сегодня я чувствую себя более сильной чем раньше. И это благодаря трудностям, которые мне удалось преодолеть. Подумать только, сейчас я благодарна судьбе за все те невзгоды и испытания, что выпали мне. Хотя пару десятков лет назад многие неприятности вызывали у меня не такие позитивные мысли.

Вы поменяли свой взгляд на вещи?

Сегодня мне близка тактика использовать падения, чтобы нащупать почву для нового шага вперед. Мне не очень нравится зацикливаться на драме. Ведь часто в ее основе находится какая-то проблема. Пусть и болезненная для человека, но вполне решаемая. Не люблю демонизировать ситуацию, накручивать, искать какие-то магические кармические узлы. И не очень понимаю, когда вижу такие действия со стороны.

Хочется иногда сказать: «Эй, не отчаивайтесь, иногда в сути любой драмы лежит обычная обывательская проблема. И ничего больше. Просто не надо всё усложнять!». Более того, я уверена, что если мы углубляемся в неконструктивные тяжелые мысли, то собственными руками отрезаем путь к решению проблем. Можно 20 минут погоревать о всех возможных несправедливостях, а потом приступить к действию. Я человек, который опирается на факты и стратегии, а не на расплывчатые озарения, которые придут из неоткуда и сразу же все изменят.

Сейчас такой оптимистический взгляд на решение проблем очень популярен.

Это глубинное понимание жизненных циклов. Уважение к жизни. Уверенность в том, что всё происходит в свое время. Внутреннее доверие к процессу. Это большая мудрость, которой я все еще учусь.

Получается, драмы вас не вдохновляют?

Я считаю, что слишком большой поток драматических переживаний может нести губительные последствия для человека. Для меня жизнь – это любовь, положительная энергия. Я - на другой стороне. Уверена, что у каждого человека есть внутренний стержень, который держит .И любовь – потрясающая основа для этого. Переживания раскалывают нас на множество кусочков, а светлое чувство дает силы жить здоровую и радостную жизнь. И я выбираю именно такой вариант. Выбираю не драму, а любовь.

Ваши новые песни- «Camouflage» (маскировка), «Papillon» (бабочка) очень философские. С чем это связано?

Это важные для меня композиции. Трек «Camouflage» о том, как часто мы надеваем маску, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Мы камуфлируем радость, боль. припасая на разные случаи жизни разные маски. А когда мы с ними срастаемся, жить свободно и открыто уже дискомфортно. Я сама глубоко страдала из-за этого. Но сейчас уверена, что нельзя выражать свои чувства и эмоции только так, как «положено». Иначе мы перестаем быть гармоничными личностями. В песне «Papillon» говорится о том, что наш век не такой длинный. Поэтому просто необходимо жить здесь и сейчас. Полностью проживать ту секунду, которую нам дарит жизнь.

«ТЩАТЕЛЬНО СЛЕЖУ ЗА ГОЛОСОМ И ПИТАНИЕМ»

У вас очень запоминающийся голос с глубоким тембром. Как вы заботитесь о нем?

Что бы ни случилось, уже не один десяток лет я каждый день занимаюсь классическим вокалом с репетитором. Я говорю абсолютно серьезно – что бы ни случилось. Например, сразу же после нашего интервью у меня очередной урок. Если по какой-то причине мой учитель не может прийти, я провожу занятие сама. Перерыв могу сделать только в течение 10-дневного отпуска. Каким бы титулованным не был артист, если он хочет и дальше работать с публикой, его голос должен быть в хорошем состоянии всегда. Не на «золотом диске», проданном большим тиражом 10 лет назад, а как раз перед концертом в выходные. Я не думаю, что знаменитый бегун Усейн Болт смог бы оставаться чемпионом, бросив тренировки. С возрастом голос может меняться и так же стареть, поэтому следует прилагать больше усилий для его поддержания. На самом деле голос похож на мышцу, поэтому с ним нужно работать дисциплинированно и четко, но в тоже время относиться к нему с большим уважением. Это мой рабочий инструмент, который для меня невероятно ценен.

А как вы поддерживаете такую потрясающую физическую форму?

Помогает сцена. Моя концертная нагрузка по-прежнему высока, а одно выступление съедает огромное количество калорий.

Я ненавижу пробежки, монотонные занятия в фитнес-зале, зато обожаю прогулки на свежем воздухе. Еще я практикую хатха-йогу и составила себе небольшую тренировку с несложными, но очень эффективными асанами.

А еще у меня на телефоне есть приложение, с помощью которого можно самостоятельно провести тренировку по йоге. Поэтому заниматься могу где угодно - во время гастролей делаю свой гимнастику прямо в номере отеля. Для меня это спасение.

А что входит в ваше меню?

Я тщательно слежу за своим питанием. Когда нахожусь на гастролях, то ем один раз в день. Тогда в меню входят свежие фрукты, овощи, часто дополняю обед протеиновым коктейлем. Это персональное меню, которое мне подходит, но не обязательно подойдет другим. Очень редко я позволяю себе алкоголь, но если случается, то выбераю бокал красного сухого вина. Обязательно принимаю витамины. А перекусывать люблю горсткой миндаля, бананом или соевым йогуртом.

У вас же итальянские корни, как же застолья с пастой, лазаньей, ароматным итальянским хлебом...

После того, как я узнала, что у меня непереносимость глютена, моя итальянская семья, действительно, пребывала в шоке. Потому что я перестала есть все эти прекрасные блюда. Теперь мой рацион построен на фруктово-овощной основе - груши, яблоки, томаты, редис, морковь, огурцы имбирь, авокадо всегда присутствуют в рационе. Еще в моем холодильнике обязательно есть яйца и растительное молоко. Что касается мяса, то позволяю себе раз в месяц белое мясо птицы, зато часто ем рыбу. С большой осторожностью и вниманием отношусь к выбору продуктов животного происхождения - для меня важно, как и где были выращены эти животные.

Какие эмоции вызывает то, что в январе вы отпразднуете 50 лет?

Для меня 50 – это цифра, а не состояние души. Я с удовольствием воспринимаю себя пятидесятилетней женщиной. У меня нет никакой тоски, сожалений или апатии по этому поводу. Сейчас 49, будет 50. Простая констатация факта и ничего больше. Возраст не является определяющим и не очерчивает строгие границы в чем-либо. Все возрастные предрассудки копятся в голове, в реальности же важно то, как мы себя ощущаем. Я уверена, что в 50 всё может только начинаться. Во всяком случае, я себя чувствую полной энергии.

Звучит жизнеутверждающе! А как планируете провести зимние праздники?

У меня очень насыщенная жизнь, поэтому хочется очень простых вещей. Например, провести время со своей дочкой, вдумчиво поговорить с мужем, глядя ему в глаза. Побродить в парке или в лесу. Зайти в супермаркет, а потом свернуть на рынок и купить свежих продуктов. Сделать небольшую уборку дома, приготовить ужин. Спокойно посмотреть, как день сменяется вечером, заметить нюансы зимнего света. Именно так я по-настоящему отдыхаю и набираюсь сил.

5 фактов о Ларе Фабиан

Родилась 9 января 1970 года в Бельгии в семье бельгийца фламандского происхождения и сицилийки. начала свою карьеру в 14 лет. Настоящая фамилия Лары – Крокар, а псевдоним она поаимствовала у своего дяди Фабиано. Воспитывает 12-летнюю дочь Лу от первого брака с режиссером Жераром Пулличино, сейчас замужем за иллюзионистом Габриэлем Ди Джорджио. В 1998 году представляла Люксембург на конкурсе «Евровидение- 1988» и заняла 4 место. В 2018 году стала одним из наставников канадской версии шоу «Голос». Самая популярная франкоязычная певица последнего десятилетия, у нее 20 миллионов проданных альбомов, 30 лет сольной карьеры.

5 советов Лары Фабиан

1. Я не люблю сожалеть о чем-то несделанном. Старайтесь осуществлять всё намеченное, чтобы не возвращаться мыслями в прошлое с чувством сожаления.

2. Мы часто чувствуем, что чего-то не хватает. Но чувство удовлетворенности даёт нам не многомиллионный счёт, а благополучие в главных сферах жизни – в любви, работе, семье.

3. В 5 лет я сказала отцу, что буду певицей. Вернее нет, я объявила,

что уже являюсь певицей! Если есть мечта, нужно приложить очень много усилий, чтобы она осуществилась. Просто так ничего не бывает.

4. Мой девиз – здесь и сейчас. Попробуете жить более осознанно каждый день.

5. Глубокая вера в лучшее, позитивный настрой – это то, что может спасти вас, когда надежда постепенно угасает.