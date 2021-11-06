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Лара Фабиан

Самая популярная франкоязычная певица последнего десятилетия часто приезжает в Россию с гастролями и имеет тысячи поклонников, которые восхищаются ее голосом, обаянием и молодостью
Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

Комментарий эксперта: Юлия Чехонина 

 

Лара Фабиан в цифрах:

Возраст: 51 год (родилась 9 января 1970 года)

Рост: 163 см

Вес: 58 кг

Ее диета

Певица тщательно следит за питанием. В ее холодильнике всегда есть яйца, сыр и растительное молоко. Раз-два в месяц она ест белое мясо птицы, но в основном в ее меню - рыба и морепродукты. Когда она на гастролях, то ест один раз в день – это полноценный обед и протеиновый коктейль. А перекусывать любит горсткой миндаля, бананом или соевым йогуртом. «Я перестала есть итальянские блюда, когда узнала, что у меня непереносимость глютена, - признается Лара. – Мой рацион теперь построен на фруктово-овощной основе – это груши, яблоки, томаты, редис, морковь, огурцы имбирь, авокадо. Изредка певица позволяет себе бокал красного сухого вина.

Ее форма

Держать форму певице позволяет сцена, за один концерт она теряет много калорий. «Я ненавижу пробежки, монотонные занятия в фитнес-зале, зато обожаю прогулки на свежем воздухе и велотренажёр, - говорит Лара. - Еще я практикую хатха-йогу и составила себе небольшую тренировку с несложными, но эффективными асанами». Во время гастролей она делает гимнастику прямо в номере отеля.

Ее красота

«Для меня 50 лет – это цифра, а не состояние души. Я с удовольствием воспринимаю себя пятидесятилетней женщиной, - признается певица. - Возраст не является определяющим и не очерчивает строгие границы в чем-либо. Все возрастные предрассудки копятся в голове, в реальности же важно то, как мы себя ощущаем». Лара чувствует себя полной энергии, а ее девиз - здесь и сейчас.

Ее жизнь

Лара Фабиан родилась в Бельгии, в семье бельгийца фламандского происхождения и сицилийки. Начала свою карьеру в 14 лет. Певица воспитывает 14-летнюю дочь Лу от первого брака с режиссером Жераром Пулличино, сейчас замужем за иллюзионистом Габриэлем Ди Джорджио. В 1998 году она представляла Люксембург на конкурсе «Евровидение» и заняла 4 место. Певица записала альбом, музыку к которому написал российский композитор Игорь Крутой.

Комментарий эксперта:

Фруктово-овощная основа рациона певицы - гарантия низкой калорийности блюд. Лара вынуждена соблюдать аглютеновую диету, что подразумевает отказ от ржи, пшеницы, ячменя, овса и продуктов из них, то есть в ее меню нет фастфуда, выпечки, кондитерских и колбасных изделий,хлеб и макаронные изделия. Соблюдая такие ограничения, поневоле будешь стройным. Но здоровым людям не стоит отказывать от злаковых – это источник пищевых волокон и витаминов группы В.

Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

Комментарии

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