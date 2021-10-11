Ламинария – суперфуд

Водоросли - это такое же широкое понятие, как травы. Можно выделить три большие группы водорослей, которые мы используем в пищу – красные (нори), бурые (ламинария, чука, даши, хиджики, фукус) и зелёные (морской виноград, спирулина). Их употребляют как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента многих блюд, из некоторых делают БАДы и косметические средства.
Ламинарию стали употреблять в пищу еще в древней Японии, ее также использовали в народной медицине многие страны Азии. В России о ней узнали в XVIII веке благодаря экспедиции Беринга. Сейчас морская капуста продается в каждом магазине, она есть в разном виде - сушёная, свежая и маринованная.
Ламинарии растут на глубине 4-10 м в местах с постоянным течением. Их 30 видов, максимальная длина 20 м. Лидер по добыче ламинарии - Япония, а лучшее место обитания - Охотское море.
В чём польза?
В первую очередь, ламинария - богатый источник йода, который усваивается гораздо лучше, чем в неорганической форме. Йод важен для нормального функционирования щитовидной железы, но при гиперфункции употребление водорослей нежелательно. Достаточно съесть всего 30-50 гр морской капусты, чтобы получить суточную норму йода (150 мкг). Помимо этого в ламинарии много железа, магния, марганца, кобальта, натрия, серы, фосфора, а также почти всех витаминов группы B, витаминов A, C, PP, E, D, K, H. Содержание цинка в 100 г сушёных водорослей - 85% от суточной нормы.
Ламинария состоит из пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и обмен веществ, а полисахариды водорослей помогают усилить рост полезных бактерий кишечной микрофлоры и укрепить иммунитет, что важно в период сезонных простуд.
Бурые водоросли содержат фукоксантин - флавоноид, который придаёт им темно-зелёный цвет, он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета 2 типа. Помимо этого, есть исследования, которые подтвердили, что морская капуста препятствует повышению свертываемости крови и образованию тромбов, а также снижает уровень «плохого» холестерина благодаря уникальному минералу ванадию.
Ламинарию активно используют в косметологии в составе масок, кремов, лосьонов и тоников. Они хорошо увлажняют и омолаживают кожу.
Кушать подано!
Ламинария - низкокалорийный продукт, содержит всего 49 ккал на 100 гр, что делает ее основным компонентом любой диеты.
В Японии с водорослями готовят более 300 блюд почти со всеми продуктами, особенно с мясом, рыбой, овощами, грибами, рисом, пастой и сыром. Из ламинарии варят супы, добавляют в хлеб и даже десерты. Особой популярностью пользуются салаты из морской капусты. К ним можно добавлять овощи, травы, яйцо и заправлять различными соусами. Сырые водоросли перед употреблением нужно промыть от песка, варить 10-15 минут. Сушеный продукт перед варкой следует замочить на несколько часов в холодной воде.
У ламинарии специфический йодистый вкус, но мало кто знает, что она содержит глутамат натрия в его самом естественном безвредном виде. Это тот самый усилитель вкуса. Можно слегка протушить ламинарию в масле с чесноком или красным перцем, а затем подать к любой рыбе, жареному на гриле кальмару или другим морским гадам. И ваше блюдо заиграет новыми красками.
Перед покупкой маринованной ламинарии нужно обратить внимание на ее срок годности и состав, в нем не должно быть консервантов, усилителей вкуса и загустителей. Лучше выбирать продукт в прозрачной упаковке, чтобы исключить мутный рассол. Качественная сухая морская капуста будет иметь тёмно-зеленый оттенок, пластины не должны быть склеены между собой.
Рецепты от Оксаны Козьмодемьянской, бренд-шефа «Лимон и ёлки»
Карпачо из свеклы с морской капустой
1 порция, 235 ккал
Понадобится:
1 сырую свеклу,
30 г маринованной морской капусты,
10 мл оливкового масла,
5 мл лимонного сока,
1 зубчик чеснока,
5 г кедровых орехов,
40 г любого творожного сыра,
соль, перец по вкусу.
Что делать:
Для заправки смешать оливковое масло, чеснок, лимонный сок. Свеклу отварить или запечь до полуготовности, остудить и нарезать тонкими слайсами. Морскую капусту смешать с частью заправки. Собрать блюдо: свеклу выложить тонким слоем в нахлёст, в центр - морскую капусту, полить свеклу оставшейся запивкой, разложить произвольно сыр и орешки.
Соус с ламинарией
1 порция, 213 ккал
Понадобится:
50 г сушёной ламинарии,
1 зубчик чеснока,
20 мл оливкового масла,
5 мл лимонного сока,
5 мл вустерского или соевого соуса,
соль, перец по вкусу.
Что делать:
Ламинарию замочить и приготовить согласно инструкции, соединить её со всеми ингредиентами и пробить в блендере. Соус идеален к рыбе, морепродуктам и просто к блюдам из картофеля и других овощей.
Суп морской капустой
1 порция, 129 ккал
Понадобится:
20 г сушёной ламинарии,
300 мл воды,
20 г креветок,
40 г мидий в створках,
50 г сёмги,
5 мл соевого соуса,
10 г сыра тофу,
зелень кинзы, зелёный лук, соль и перец по вкусу.
Что делать:
Ламинарию отварить 10-15 минут до готовности, далее на минимальном огне добавить все ингредиенты, кроме зелени. Томить суп 5 минут и подать, украсив зеленью.
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