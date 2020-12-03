Куриная грудка с хурмой

4 порции, в каждой 325 ккал
Потребуется
400 г филе куриной грудки,
1 хурма,
60 г сметаны (15-20%),
соль, перец, лимонный сок и свежая зелень по вкусу
Что делать:
Разрезать куриное филе на 4 порции и сделать в каждом куске надрезы так, чтобы получились «кармашки». Посолить, поперчить, положить филе в форму для запекания. Нарезать хурму тонкими ломтиками и разложить по «кармашкам». Смазать филе сметаной и сбрызнуть лимонным соком.
Разогреть духовку до 160 градусов, готовить 60 минут. Затем разложить филе по тарелкам и украсить свежей зеленью.
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