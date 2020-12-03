Куриная грудка с хурмой

По своим полезным свойствам, яркости и сладости эта большая ягода может достойно конкурировать с другими зимними фруктами

4 порции, в каждой 325 ккал

Потребуется

400 г филе куриной грудки,

1 хурма,

60 г сметаны (15-20%),

соль, перец, лимонный сок и свежая зелень по вкусу

Что делать:

Разрезать куриное филе на 4 порции и сделать в каждом куске надрезы так, чтобы получились «кармашки». Посолить, поперчить, положить филе в форму для запекания. Нарезать хурму тонкими ломтиками и разложить по «кармашкам». Смазать филе сметаной и сбрызнуть лимонным соком.

Разогреть духовку до 160 градусов, готовить 60 минут. Затем разложить филе по тарелкам и украсить свежей зеленью.

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.