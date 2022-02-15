К этому празднику готовятся заранее. Красят яйца, делают пасхи и пекут куличи. Мы собрали проверенные рецепты популярных кулинарных блогеров, которые знают толк в сдобном дрожжевом тесте

Кулич-панеттоне

Андрей Рудьков, andychef.ru, andychef.ru (darkzip)

«Этот рецепт я выпросил у итальянской знакомой. Рассказал, как однажды влюбился в панеттоне и она с радостью рассказала, как печь такие куличи, но сказала, что ее рецепт – лишь один из тысячи. Только они готовят его на Рождество, а мы будем на Пасху. Больше всего мне нравится его очень нежная, воздушная и мягкая текстура. Этот кулич согреет теплом вас и ваших близких»!

ПОТРЕБУЕТСЯ: 430 г муки из мягких сортов пшеницы (тип 00), 150 г сахара и 4 желтка, 7 г сухих дрожжей (можно заменить 25 г живых прессованных), 180 г сливочного масла жирностью 82,5% комнатной температуры, 5 г пудры из натуральной ванили, 25 г липового меда (можно заменить кленовым сиропом), 190 г теплого молока, 1 апельсин, 2 лимона, по 100 г черного и белого изюма, 150 г коньяка.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Замочить изюм в 100 г коньяка и 100 г горячей воды на час, затем жидкость слить через сито. Перемешать все сухие ингредиенты.

В другой емкости соединить желтки, мёд и тёплое молоко. Если используете живые прессованные дрожжи, добавить их сюда и перемешать. Когда обе части теста будут готовы, включить миксер на среднюю скорость (насадка крюк). Влить в чашу миксера жидкую массу и постепенно добавлять по столовой ложке сливочное масло. Добавить сухую часть, цедру апельсина и лимонов, влить 50 г конъяка. Обернуть чашу пищевой пленкой и убрать в теплое место без сквозняка. Дать тесту подняться 3 часа. Затем снова вымешивать его 5-10 минут. Важно дождаться так называемого «глютенового» окна, когда растянутое в руках на просвет тесто сразу не порвется. Если тесто рвется слишком рано, его нужно вымешивать еще. Добавить в тесто изюм и хорошо перемешать. Выложить тесто в формы, заполняя их на 1/3, если использовались сухие дрожжи, и на ¼, если использовались живые прессованные. Поставить в теплое место на час-полтора. Выпекать при 180 градусах, режим духовки верх-низ, примерно 25-30 минут. Кулич готов, когда корочка хорошо зарумянится. Поверхность покрыть готовой глазурью. Украсить готовыми пасхальными яйцами из шоколада или марципана.

Совет: Если хотите, чтоб кулич хранился дольше, замените 50% сахара на тримолин (кондитерский сахар), и добавьте его к тёплому молоку.

Пасхальный кулич

Алексей Онегин. Arborio.ru

«Стоит лишь намекнуть, что вам известен правильный, единственно верный рецепт пасхального кулича — и тут же окажется, что чья-то бабушка или мама пекли кулич не так, и он получался гораздо лучше. Ничего удивительного тут нет! И если вас интересует, как приготовить действительно вкусный кулич на Пасху, значит, вы пришли по адресу».

ПОТРЕБУЕТСЯ: Для теста: 1 кг муки, 1,5 стакана молока

6 яиц, 300 г сливочного масла, 1,5-2 стакана сахарного песка,

40-50 г свежих прессованных дрожжей, ¾ ч. л. соли, 150 г изюма, 150 г изюма

100 г миндаля, 5-6 зёрен кардамона или цедра двух апельсинов.

Для глазури: по 1 стакану сахара и воды, 2 яичных белка.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Отделить белки от желтков и растереть желтки с сахаром добела. Растопить сливочное масло. Смешать ½ стакана теплого молока с дрожжами и 4 стакана муки и замесить тесто. Затем добавить остальное молоко, растёртые желтки, сливочное масло, оставшуюся муку, соль. Взбить белки до устойчивых пиков и добавить в тесто. Поставить тесто подходить на 2,5-3 часа в теплое место. Оно должно удвоиться в объеме. Добавить изюм, измельчённый миндаль и толчёный кардамон или мелко натёртую цедру и размешать. Разложить тесто по формам, заполнив их на 1/3, и снова поставить в теплое место. Когда тесто подойдет до 3/4 объема формы, выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40-50 минут. Готовность проверить деревянной палочкой — если проткнуть ей кулич, она должна выйти сухой.

Традиционный русский кулич по старинному рецепту

Максим Сырников. vk.com/maximsyrnikov

«Из всех моих рецептов этот – самый лучший. Очень важно правильно подготовить муку. Ее нужно обязательно просеять, а затем подсушить в очень сухом и теплом месте, рассыпав на противне слоем в 1-2 см. А после этого снова просеять. Не делайте куличи в широкой форме – так он и осядут. Для этого рецепта я использую высокие цилиндрические формы диаметром не более 12-14 см. В процессе подъема теста, избегайте на кухне не только сквозняка, но и громких разговоров. С наступающим вас днем Воскресения Христова»!

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг муки, 500–600 мл молока, 300 г сливочного масла, 10 желтков, 40 г свежих прессованных дрожжей, 1 ч. л. соли без верха, 350 г сахара, 30 г коньяка, 150 г изюма, 100 г цукатов, ½ мускатного ореха, ½ ч. л. хорошего молотого кардамона (одни зёрнышки, без оболочки), 5-6 почек гвоздики, отделенных от палочек, ½ ч. л. молотой цейлонской корицы, 1 ст. л. лимонной цедры, немного настойки настоящего шафрана. Для глазури: 1 белок и стакан сахарной пудры.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Изюм и цукаты замочить в коньяке (можно заменить на хорошее крепленое вино – херес, мадеру, портвейн). Пряности смолоть и перемешать. Растопить сливочное масло, но не перегревать его, снять пену. Для опары смешать дрожжи с теплым молоком и 100 г муки. Желтки взбить с сахаром и солью. После того, как опара поднимется, добавить оставшуюся муку, желтки, пряности. Вымешивать тесто руками в общей сложности надо не менее часа. В первые полчаса постепенно вылить в тесто всё масло и добавить изюм с цукатами и коньяком. Оставить тесто для подъема на 2-3 часа в теплом месте и обмять его за это время 2-3 раза. Затем разложить по формам, наполняя их на ¼.

После того, как тесто в формах поднимется не более, чем на 2/3, поставить их в духовку и печь при температуре 170 градусов. Время приготовления зависит от размера формы. Желательно иметь тонкую деревянную лучинку, для проверки готовности: если кулич проткнуть в середине, тесто не должно прилипать. Готовые куличи вынуть и разложить для остывания на бок на сложенное вдвое полотенце. За это время два-три раза перевернуть, чтобы не было вмятин. Для глазури взбить белок с сахарной пудрой. Полностью остывшие куличи смазать глазурью и украсить орехами и цукатами.

Кулич с «французским акцентом»

Нина Фомина. Сookingpalette.net

«Трудно подсчитать, сколько существует рецептов куличей. Только в моей коллекции их пять, вкусных, проверенных. И каждый хорош по-своему. Предлагаемый рецепт я разработала на основе знаменитой французской булки бриошь. Кулич получается очень пушистым и дырчатым, приятного желтого цвета и тает во рту! Обычно я делаю 1 основной кулич и несколько маленьких. При этом можно использовать разные наполнители-смеси и различную глазурь, посыпки. Получается интересно и весело».

ПОТРЕБУЕТСЯ: 500-550 г муки, 125 мл теплого молока, 2 ч. л. сухих дрожжей, 100 г сахара, 1 ½ ч. л. соли, 5 яиц или 4 яйца + 1 желток, если делаете белковую глазурь, 200-225 г сливочного масла, 1-2 ч. л. экстракта ванили (или ванильного сахара), ½ – 1 ч. л. молотого кардамона, 1 ст. л. натертой цитрусовой цедры, 1-1/2 чашки смеси из изюма, цукатов и орехов. Для сахарной глазури: 200 г сахарной пудры, 2 ст. л. молока, лимонного сока или воды, 25 г сливочного масла (по желанию) для блеска глазури. Для белковой глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. лимонного сока.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Для опары смешать ½ чашки муки и дрожжи, добавить теплое молоко и слегка взбить. Накрыть пищевой пленкой и дать постоять примерно 20-30 минут. Добавить яйца, желток и ванилин к опаре. Взбить до однородного состояния. В другой посуде смешать оставшуюся муку, сахар, соль, цедру и кардамон. Добавить эту смесь в опару. Размешать до однородного состояния. Дать постоять примерно 5 минут. Примерно в четыре приема добавлять сливочное масло, хорошо размешивая после каждой добавки (для миксера средняя скорость). После того, как масло размешается с яично-мучной массой, тесто перемешивать примерно 5-7 минут. Добавить изюм, цукаты, орехи. Снова перемешать. Формы для кулича смазать сливочным маслом. На дно каждой формы положить промасленную бумагу для выпечки размером с дно формы. Наполнить тестом на 1/3. Накрыть полотенцем и дать постоять 1/5 –2/5 часа. Тесто должно утроиться в объеме. Разогреть духовку до 180 градусов для больших куличей и 175-200 градусов для маленьких.

Выпекать 35-40 минут большие куличи и15 минут маленькие. Вынуть из духовки, дать постоять примерно 3-5 минут, затем вынуть из форм на решетку. Для сахарной глазури тщательно растереть все ингредиенты, для белковой – взбить белок с сахарной пудрой. Полностью остудить кулич и покрыть глазурью.

Бонус: Диетический творожный кулич

ПОТРЕБУЕТСЯ: 350 г творога в брикетах, 2 яйца, подсластитель по вкусу, 100 г рисовой или кукурузной муки, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г изюма. Для глазури: 1/2 яичного белка, 2 ч. л эритрита и 1 ч. л. лимонного сока.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Смешать все ингредиенты, исключая изюм. Его добавить в готовое тесто. Выложить тесто в форму для куличей, оставив 1/3 места для⠀подъема. Выпекать 50 минут при температуре 180-200 градусов. Сделать глазурь, взбив белок с эритритом и лимонным соком. Кулич остудить, покрыть глазурью и оставить при комнатной температуре, чтобы глазурь подсохла.

ЯндексДзен, блог «Все о правильном питании»⠀

Проверьте свою муку!

Обидно бывает потратить кучу денег и времени, но спечь невкусный кулич…

Прежде чем приступать к его приготовлению, проверьте качество клейковины в муке. Ее должно быть до 30%. Делается это очень просто. Замесите немного теста из 25 г муки, смешав их с 12,5 г воды. Получившийся комочек теста как следует вымесить и положить на полчаса в прохладную воду. Далее осторожно отмывать из теста крахмал, сливая воду и обновляя ее. Когда жидкость станет прозрачный, извлечь оставшийся комочек (это и есть клейковина) и отжать его, а затем взвесить и прикинуть сколько клейковины в вашей муке и годится ли она для кулича. Не спешите выбрасывать «не такую» муку. Она пригодится бля нежных бисквитов и рассыпчатого песочного теста, вафель, крекеров и заварного крема.

Былое и думы…

«Как невыразимо вкусен душистый чай с шафранным куличом, в котором каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя ждут на каждом шагу. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!»

Александр Куприн, «Пасхальные колокола»

Опубликовано: 12 апреля 2022 г.