Здоровье

Кто срезал грипп?

Куда  исчез  грипп и сезонные ОРВИ
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 сентября 2021 г.

Новая коронавирусная инфекция преподносит всё новые сюрпризы. Один из них - с начала 2020 года в нашей стране не было ни одного подъёма заболеваемости сезонным гриппом. Мало того, случаев заболевания привычной нам респираторной инфекцией в прямом смысле можно пересчитать по пальцам. Аналогичная ситуация сложилась во всём мире. Так, по данным Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, в 2020 году в стране отмечено снижение заболеваемости гриппом и сезонными респираторными инфекциями на 98%. Роспортебнадзор рапортует: отмечается беспрецедентное снижение заболеваемости другими вирусными инфекциями: коклюшем, корью, краснухой, паротитом. Что происходит?
Гуляющая в народе версия о том, что нынче всё называют коронавирусом, поэтому пропали другие болезни, не выдерживает критики. Дело в том, что во многих крупных учреждениях параллельно с ПЦР на коронавирус берут ПЦР на весь спектр ОРВИ, парагрипп и несколько гриппозных штаммов. Обычно это позволяло «выловить» тысячи случаев этих инфекций. В этом году - единицы. Кроме того, слишком уж характерную клиническую картину имеет ковид - полное исчезновение обоняния при отсутствии сильного насморка, изменение вкуса, своеобразные мышечные боли, сильнейшая слабость, две волны болезни, боли в груди, одышка даже при лёгких формах, постковид, наконец. В общем, ни разу не грипп, да и с привычными нам сезонными ОРВИ не перепутаешь. А болеют сейчас объективно только «этим».
Вторая версия - на фоне локдаунов, беспрецедентного разобщения людей, масочного режима и социальной дистанции разорвались традиционные пути передачи сезонных вирусных инфекций. Осенью и весной, в самое время для зарождения и распространения эпидемии, большинство стран были закрыты. Буквально досками заколочен главный «инкубатор» гриппа - Китай. Похожая ситуация по всей густонаселённой Азии - Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Япония. За счёт жёстких мер там единичные случаи заражения даже ковидом, грипп и вовсе эту войну проиграл. Наверняка эти меры если и не послужили единственной причиной исчезновения привычных нам ОРЗ, то внесли в этот феномен важнейший вклад.
Третья версия - эволюционная. Не исключено, что в мире вирусов работает система внутренней регуляции, и появление нового сверхагрессивного мутанта приводит к тому, что он быстро завоёвывает лидирующую позицию, буквально подавляя развитие других. Темп распространения так быстр, а охват заражения настолько масштабен, что другие за ним просто не успевают. Приходят на выжженное поле, уходят несолоно хлебавши. На мой взгляд, это также одна из основных причин сложившегося дисбаланса. И это хорошо.
Почему? Потому что другие жители вирусного государства долго терпеть эту гегемонию не будут. Ведь тогда на карту будет поставлено их существование. Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями реванша, и у нас появится неожиданный союзник - сезонные вирусы. Как непримиримые политические противники на время выборов объединяются против общего врага, так и старые знакомые вирусы могут сыграть на нашей стороне. В дополнение к массовой вакцинации и социальным ограничениям это станет ещё одним оружием, способным загнать надоевший ковид в стойло лёгких сезонных ОРВИ. Туда, где ему самое место.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 сентября 2021 г.

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