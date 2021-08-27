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КТО НАСОЛИЛ ИММУНИТЕТУ?

Соль не только повышает давление, но и может снижать иммунитет
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 октября 2021 г.

Cтолкнувшись с пандемией нового коронавируса, учёные стали всё больше внимания уделять влиянию различных факторов на иммунитет. Немало интересного удалось узнать о продуктах питания, самые распространённые из которых могут вызвать значимое снижение защитных сил организма.

Солёный эксперимент

Одно из таких исследований завершилось в конце марта в Боннском Университете (Германия). Доктор Курц с коллегами в течение нескольких лет изучали воздействие пищевых веществ на иммунную систему лабораторных грызунов и людей. Особое внимание исследователей было сосредоточено на воздействии соли. Так, учёные увеличивали содержание соли в дневном рационе грызунов одной из групп в несколько раз, животные получали пересолёную пищу в течение недели. В то же время мыши из контрольной групп питались обычно. Затем исследователи подвергали испытуемых животных обеих групп воздействию заражающей дозы различными бактериальными возбудителями.

Приманка для микробов

Оказалось, что избыточное потребление соли в течение недели снижает способность грызунов противостоять двум видам микроорганизмов: колибактериям и листериям. К первому семейству относится всем известная кишечная палочка, способная вызвать целый спектр патологий от серьёзных отравлений до заражения крови, вторая способна вызвать у человека паразитарное заболевание – листериоз. По данным анализов в крови грызунов значимо снизилось содержание нейтрофилов, ответственных за оборону от бактерий, и лимфоцитов – клеток крови, играющих важнейшую роль в противовирусной защите.

Похожие результаты были получены и для людей. Волонтёров, как и грызунов, учёные в течение недели активно насыщали поваренной солью: в дополнение к стандартному суточному потреблению они получали по 6 грамм соли в день в виде таблеток, что соответствует содержанию хлорида натрия в двух гамбургерах. Через неделю волонтёры из обеих групп сдали анализы крови, в которых, по аналогии с грызунами было обнаружено не только снижение общего количества лимфоцитов но и ухудшение их характеристик (скорость передвижения, передача информации о обнаруженном возбудителе другим клеткам и т.д.).

Удар по сосудам

«Избыток соли неожиданным образом ухудшает показатели иммунитета, и прежде всего антибактериальную и противовирусную защиту», - говорит автор исследования Кристиан Курц. Возможно, это происходит за счёт негативного влияния на иммунные клетки гормона стресса кортизола, выработка которого увеличивается на фоне переизбытка соли. Этот факт был выявлен учёными впервые и именно он может играть ведущую роль в «солевой иммуносупрессии».

Кроме того, избыток соли может ухудшить защитные свойства организма перед вирусами, и прежде всего SARS-Cov-2 за счёт доказанного негативного влияние на сердечно-сосудистую систему. С одной стороны уже ясно, что сердечно-сосудистые заболевания, и больше всего гипертония, являются основным фактором риска тяжёлого течения COVID-19, с другой – поваренная соль является одним из основных провокаторов повышения давления.

А ограничение её суточного потребления в 2 раза ( с 12 гр до 6 гр в сутки), понижает кровяное давление у людей с гипертонией примерно на 5,5 мм рт.ст., - к такому выводу пришли ученые из сообщества "Кокрейн" после анализа данных 184 исследований, в которых приняло участие около 6 тыс. человек.

Что же делать, чтобы не навредить своему иммунитету в тяжёлое время мировой пандемии, когда желательно максимально избегать заражения не только новым коронавирусом, но и любой другой респираторной вирусной инфекцией? Возможно, лучше будет на какое-то время полностью исключить поваренную соль из своего рациона?

Солёные лайфхаки

Учёные уверены – соль важный компонент нашей питательной цепи, хлорид натрия участвует во многих биохимических процессах в наших клетках. Вред может нанести лишь избыточное суточное потребление соли, а у больных гипертонической болезнью и почечными заболеваниями эта норма требует дополнительного сокращения.

Этим людям учёные советуют использовать несколько простых лайфхаков. Например, отказаться от фастфуда и полуфабрикатов (в них всегда содержится максимальное количество соли), в ресторане отдельно указывать официанту, что солить приготавливаемое вам блюдо следует минимально, а на домашнем столе вместо солонки ставить пиалу с лимонным соком, который можно полноценно использовать для досола во время приёма пищи.

 Где граница?

 Где пролегает граница между нормальным и высоким употреблением соли? Согласно международным рекомендациям взрослые должны употреблять не больше 6 г поваренной соли в день, для больных гипертонией эта норма снижается до 2 г в сутки. Но контролировать потребление соли сложно, особенно когда речь идёт о переработанных продуктах, например хлебе, колбасе, сыре. Во многих странах на продуктах уже введена специальная «солевая маркировка», позволяющая достаточно точно рассчитать свой суточный соевой рацион.

Здоровым людям рекомендуют ограничить суточное потребление поваренной соли шестью граммами.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 октября 2021 г.

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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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