Кто меня укусил ?

Что это? - удивляемся мы, увидев большое красное пятно или волдырь на коже. Пропустив момент укуса, переживаем, насколько он опасен.

Больше всего мы опасаемся клещей, способных переносить опасные инфекционные заболевания: клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Некоторые боятся малярийных комаров, а вдруг это вообще клопы или блохи, нашествие которых нет, да и случается даже в элитных жилых комплексах. Мы собрали самые частые последствия от укусов, с помощью которых вы сможете задним числом вычислить обидчика и своевременно принять необходимые меры.

Укус комара

Последствия этого укуса многие хорошо себе представляют – плотный, набухший слегка покрасневший бугорок, который сильно чешется и постоянно напоминает о себе. Это ни что иное, как аллергическая реакция на комариные белки, попавшие в нашу кровь. Обычно укусов появляется сразу несколько, так как комары редко летают по-одному, да и один, воспользовавшись вашей невнимательностью, обязательно присосётся несколько раз. Укус проходит сам через некоторое время, но чтобы снять отёк, а главное зуд, можно помазать места укусов успокаивающей мазью.

Укус клеща

Благодаря аномально тёплой зиме и последовавшей за ней сверхранней весне клещи в этом году начали активность в середине февраля – абсолютный рекорд для средней полосы. Укус этого членистоногого одновременно и место его временного обитания, ведь клещ напитывается кровью в течение нескольких дней. Попав на тело, клещ пробирается к уязвимым местам с наиболее тонкой кожей – в область паха, подмышек, шеи, место за ушами или на волосистую часть головы. Типичные признаки укуса: красное, круглое пятно около 1 см в диаметре, овальной формы и с неровными очертаниями, чёрная точка в центре, припухлость и жжение в месте укуса в течение 7 дней. Удаление клеща важно провести в первые 48 часов (тогда риск заразиться опасными инфекциями значительно меньше), важно доверить это профессионалам, а виновника обязательно сдать на лабораторное исследование.

​Укус блохи

Напрасно многие думают, что блохи это обитатели притонов и ночлежек. Каждый дерматолог может рассказать немало случаев, когда нападению этих мелких кровососущих подвергались вполне респектабельные люди, проживающие в хороших условиях. Соседи, дети, домашние животные – вот неполный список тех, кто может занести блох в дом. Блошиные укусы – мелкие красные пупырышки, появляющиеся группами по 3-4 и сопровождающиеся сильнейшим зудом. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, нужно промыть зону укусов мыльной водой и намазать цинковым кремом или другой мазью, снимающей зуд.

Укус клопа

Нашествия клопов периодически случаются и в наше время, но как показывает практика наибольшая вероятность столкнуться с ними у путешественников, в гостинице или частных апартаментах. Укусы клопов множественные, но, всё же, и не так много, как после нападения блох, они больше по размерам, имеют размытые границы, а у аллергиков возможно появление сильного покраснения, вздутия и зуда. При этом некоторые вообще могут не замечать последствий, не обращая небольшие красные точки никакого внимания.

Укус пчелы или осы

Яд этих насекомых не опасен для человека, но крайне болезнен. На месте укуса возникает выраженное покраснение, отёк, повышается местная температура кожи. Единственная реальная опасность – развитие аллергической реакции на компоненты яды, в результате которой может произойти выраженный местный отёк, системный отёк Квинке, при котором нарушается прохождение воздуха через дыхательные пути, и даже смертельно опасный анафилактический шок. После укуса пчелы жало может остаться на коже, а может и нет, оса же всегда уносит жало с собой. При этом пчелиное жало способно выделять яд ещё несколько минут, поэтому важно его как можно быстрее удалить с помощью пинцета. Место укуса обработать антисептиком, не лишним будет принять таблетку антигистаминного средства.

Укус муравья

Даже в средней полосе модно встретить совершенно разных муравьёв – от мелких «садовых» до крупных «лесных». Но самый незаметный малыш кусается достаточно болезненно. Впрыскивая под кожу кислоту, обидчик вызывает чувство сильного жжения, напоминающего ожог от крапивы. Последствия также похожи – на месте укуса возникает плотное белое уплотнение, вокруг которого появляется покраснение кожи. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, можно помазать место укуса гидрокортизоновой мазью.

4 ТИПА ОБЩИХ РЕАКЦИЙ НА УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

-Лёгкие - крапивница, зуд, недомагание.

-Средней тяжести – присоединяются одышка, боль в животе, тошнота, головокружение, рвота.

-Тяжёлые – дополнительно возникают удушье, нарушение глотания, хрипы, страх смерти.

-Шок – потеря сознания, падение артериального давления, нарушение функций органов

Причина отёка и зуда в месте укуса – инфильтрация тканей лимфоцитами и эозинофилами.