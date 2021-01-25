Кто куда, а я - в баню!

Баня никогда не выходит из моды. Она даёт то, что так необходимо - чувство приятной расслабленности, лёгкости и спокойствия

Эксперт: Екатерина Балабан, кандидат медицинских наук, заведующая отделением физиотерапии «Клиники спортивной медицины»

Домашняя семейная сауна

«Сауна в доме – наш семейный проект и любимое увлечение, в которое каждый вносит свою лепту».

Кто? Светлана Рославцева, 44 года

Что? Вся наша семья – мы с мужем и трое детей – страстные любители сауны. Это увлечение, ставшее семейной традицией, нас объединяет, радует и останется в памяти детей приятным воспоминанием.

Как? Когда 16 лет назад мы начали строить дачу, то сразу решили – хотим сауну прямо в доме, чтобы далеко не ходить и иметь дополнительный источник тепла. Промозглыми серыми вечами мы собираемся именно здесь. У каждого члена семьи есть свои банные обязанности. Сын рубит дрова и следит за жаром в сауне. Дочки заведуют аромамаслами, заваривают травяной чай и выбирают фильм для семейного просмотра. Я пеку печенье, а наш папа готовит настоящий тульский самовар на дровах.

Паримся мы при температуре 90-100 градусов в три захода по 5-7 минут. Сначала идут мальчики, потом девочки. После каждого захода в гостиной пьем чай с печеньем и смотрим кино.

Русская баня – это горячий мокрый пар, а финская сауна – это сухой жар. Но если брызнуть воду с маслом эвкалипта на камни, то сауна превращается в баню, и уже можно попариться дубовыми вениками. У каждого свой индивидуальный веник, как и своя банная шапка – обязательный атрибут, который защищает волосы и голову от перегрева. Когда кожа достаточно распарена, у женской части нашей семьи начинаются ритуалы красоты, а мужчины с криками и воплями выбегают на снег.

Бонус! Сауна несомненно полезна для здоровья – это закаливание, прогрев, тренировка для лёгких, кожи и сосудов. После сауны остается приятное чувство усталости в теле, ты сладко засыпаешь и видишь сны. Но гораздо больше пользы - для семьи. Это то самое общее семейное дело, в которое все вкладывают свою душу и получают большое удовольствие.

ЗОЖная баня

«Баня для меня - это время спа и красоты, отдых после рабочей канители и суеты».

Кто? Олеся Паталахова, 42 года

Что? Два раза в месяц в выходные мы с мужем едем за город в баню нашего друга, куда также приезжают его друзья-вегетарианцы, марафонцы и йоги, одним словом - зожники. После бани начинается традиционное чаепитие и общение.

Как? В любом сообществе или группе приверженцев здорового образа жизни все участники - страстные поклонники русской бани. Они считают, что баня – это элемент очищения не только физического, но и духовного. Поэтому по выходным устраиваются банные дни с традиционными банными ритуалами, которым предшествуют катание на лыжах, занятия йогой, медитация и дыхательные практики.

В большом чане с горячей водой и травами можно распариваться. Затем тебя попарит банщик веником на любой вкус, а массажист сделает тебе соляной массаж. Все мажутся горчицей, мёдом, обтираются сухой полынью с мёдом, окунаются в холодную купель, дышат аромамаслами. Заходы в горячую баню частые и короткие, зато чаепития с разными зожными вкусностями длинные и приятные. Обычно собирается до 15 человек, всем интересно пообщаться друг с другом, поделиться знаниями о правильном питании и тренировках, рассказать о путешествиях и опыте проживания в азиатских странах. То есть банный день – это встреча людей с одинаковыми увлечениями и взглядом на жизнь.

Бонус! Для меня баня – это еще время отдыха от рабочей канители и суеты. А также время красоты, когда можно побаловать себя спа-процедурами. Я с удовольствием принимаюсь за ритуалы красоты: вдыхаю приятные запахи, наношу на кожу скрабы, маски и кремы. Когда еще и где можно вот так расслабиться и ни о чем не думать!

Хаммам после йоги

«После йоги сижу в густом тумане хаммама, вдыхаю влажный теплый воздух и мне так хорошо, будто только родилась».



Кто? Елена Крылова, 39 лет

Что? Для меня вот уже много лет неотделимы – йога и хаммам. Каждая тренировка заканчивается распариванием в турецкой бане, которая сегодня есть в каждом приличном фитнес-клубе.

Как? Традиция ходить в баню передается из поколения в поколение. В нашей семье к парной меня приучила бабушка, всё детство она парила меня веником в деревенской баньке по-чёрному. Сейчас я тяжело переношу горячую парную, зато обожаю хаммам с комфортной температурой. Особенность турецкой бани в том, что температура в ней нагнетается постепенно, а температура распределяется неравномерно. То есть в одном помещении возникает сразу несколько тепловых зон - от 30-35 до 50-55 градусов.

Два-три раза в неделю после тренировки я сижу в густом тумане, вдыхаю влажный теплый воздух и чувствую, как мышцы расслабляются, из них уходит напряжение. Сосуды, железы, протоки расширяются, ускоряя «разгон» накопленной в мышцах молочной кислоты, связки становятся более эластичными - так закрепляется результат растяжки. Я нащупываю пульс на запястье и делаю вдох через нос продолжительностью 7 ударов. И такой же выдох на 7 ударов. Всего 7 вдохов и выдохов. Я могу находиться в хаммаме 15 минут. Затем отдыхаю, пью полезный чай из термоса. После второго захода распаренную кожу чищу массажной мочалкой-рукавицей, наношу на тело кремы, потом занимаюсь лицом – пилинг, макса, сыворотка, крем.

Бонус! Кажется, я самая счастливая девушка как минимум три раза в неделю, ведь за два часа я успеваю получить три удовольствия сразу – позаниматься йогой, расслабиться в хаммаме и навести красоту. Добавьте к этому хорошее настроение и пользу для здоровья. А когда в выходной беру еще сеанс массажа, тогда счастливее меня точно никого нет!

Комментарий эксперта:

Баня помогает расслабиться, тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы, стимулирует выделительную функцию бронхов, повышает адаптационные способности организма. Высокая температура и влажность способствуют открытию пор, за счет чего кожа очищается и хорошо увлажняется. Сауна полезна после физических нагрузок, чтобы почувствовать расслабленность в теле и мышцах. Это и зарядка для кожи: при горячей температуре кровь приливает к коже, чтобы эффективно ее охладить, а при обливании холодной водой отходит из подкожных капилляров обратно в вены. Для дыхательных путей особенно полезна русская баня, а нагрузка на сердце меньше в финской сауне. Но не пытайтесь провести как можно больше времени в парной, это чревато головной болью, тошнотой и обмороком. Хватит 10 минут в сауне, или 5-7 минут в русской бане. Перед парной стоит принять теплый душ, чтобы подготовить тело к высокой температуре. Но от мыла лучше отказаться: липидная плёнка защищает кожу от возможных ожогов и пересыхания. Если хотите расслабиться, то после парной остывайте постепенно. А если цель взбодриться, то сугроб или ледяной душ – отличный вариант.

В баню не стоит ходить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, людям старше 60 лет, беременным и детям до трёх лет, у которых система терморегуляции еще несовершенна.

Опубликовано: 9 февраля 2021 г.