Кремовая каша с овсяным молоком

2 порции, 572 ккал
Понадобится:
2 ст. л. сиропа из топинамбура
1 банан
100 г. овсяных хлопьев
300 мл овсяного молока
горсть грецких орехов, щепотка соли
Что делать:
Нарезать грецкие орехи на небольшие кусочки и обжарить на сухой сковороде. Очистить и нарезать банан кружочками. Когда орехи почти обжарятся, добавить на сковороду 1 столовую ложку сиропа из топинамбура и кружочки банана. Жарить на среднем огне до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще одну минуту. Овсяные хлопья измельчить в блендере до консистенции муки. Затем высыпать в кастрюлю, залить молоком, добавить щепотку соли и 1 столовую ложку сиропа из топинамбура, перемешать и варить на слабом огне помешивая, пока молоко полностью не впитается. Выложить кашу в тарелки, добавить карамелизованный банан с орехами.
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