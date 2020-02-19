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Кремовая каша с овсяным молоком

Опубликовано: 19 ферваля 2020 г.

2 порции, 572 ккал

Понадобится:

2 ст. л. сиропа из топинамбура

1 банан

100 г. овсяных хлопьев

300 мл овсяного молока

горсть грецких орехов, щепотка соли

Что делать:

Нарезать грецкие орехи на небольшие кусочки и обжарить на сухой сковороде. Очистить и нарезать банан кружочками. Когда орехи почти обжарятся, добавить на сковороду 1 столовую ложку сиропа из топинамбура и кружочки банана. Жарить на среднем огне до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще одну минуту. Овсяные хлопья измельчить в блендере до консистенции муки. Затем высыпать в кастрюлю, залить молоком, добавить щепотку соли и 1 столовую ложку сиропа из топинамбура, перемешать и варить на слабом огне помешивая, пока молоко полностью не впитается. Выложить кашу в тарелки, добавить карамелизованный банан с орехами.

Опубликовано: 19 ферваля 2020 г.

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