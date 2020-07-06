КОРОННАЯ ДИАГНОСТИКА

Как быстро и точно выявить заражение коронавирусом нового типа и вовремя обнаружить опасные осложнения болезни?

Эксперт: Наталья Фёдорова, заведующая лабораторией клинической бактериологии (с участком CОVID-диагностики) Российской детской клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей патологии МБФ ФГАО ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Новый штамм коронавируса, получивший название SARS-СoV-2 появился в ноябре 2019 года, заставив мир в кратчайшие сроки буквально с нуля разработать средства диагностики и диагностические алгоритмы. Мы расскажем о том, как правильно и быстро пройти лабораторное тестирование на COVID-19.

Быстрый старт

Самый распространённый метод диагностики новой коронавирусной инфекции – лабораторное выделение РНК вируса методом ПЦР. Пожалуй, это единственный способ поймать возбудителя с поличным, обнаружив его генетический материал в клетках эпителия. Учёным пришлось разрабатывать системы буквально «с колёс», как только удалось получить из Китая первые образцы вируса.

В Новосибирском научном центре «Вектор» с задачей справились, а к апрелю в стране получили государственную регистрацию ещё несколько тест-систем различных производителей. Теперь тестирование можно пройти на платной основе в коммерческих лабораториях, стоимость анализа около 2 тысяч рублей, срок исполнения 1-2 суток, предусмотрена услуга выезда лаборанта на дом для забора материала. Но чаще используют метод самостоятельного забора, при котором контакт между пациентом и лаборантом не происходит. Курьер привозит специальный набор и вешает на дверную ручку, вы самостоятельно берёте у себя мазок, вешаете набор обратно, курьер забирает его и отвозит в лабораторию. Главное, сделать всё правильно.

Комментарий эксперта: по опыту наших лабораторий, большая часть ложноотрицательных результатов может быть связана с несоблюдением техники взятия материала. Второй этап возможного сбоя – подготовка материала к исследованию (выделение и раскапывание в плашки), который необходимо выполнять очень скрупулёзно, без малейшей ошибки. Если на обоих этапах технология будет полностью соблюдена, количество ложноотрицательных результатов окажется не столь значимым.

Возьми меня правильно

Мазок берут сначала из носа, а затем из ротовой полости. Если нос забит слизью, нужно обязательно высморкаться. Тупфер вводят на глубину 2-3 см, а затем наклоняют вниз и вращательными движениями ведут в нижний носовой ход непосредственно в нижнюю носовую раковину. После этого нужно извлечь тупфер, обломить его по метке и поместить в пробирку. Второй мазок берут из ротоглотки, и главное избежать распространённой ошибки – ткнуть тупфер в миндалину и, ощутив рвотный рефлекс, считать миссию выполненной.

Для начала нужно воздержаться от приёма пищи и питья в течение 2 часов. Перед проведением мазка ополоснуть рот водой. Затем вращательными движениями взять мазок сначала с поверхности обеих миндалин, затем нёбных дужек и задней стенки глотки. Вставить второй тупфер в ту же пробирку рядом с первым (у некоторых тест-систем используются две разных пробирки), обломить его и плотно закрыть пробирку.

Делать ли тест всем подряд?

Тест становится всё доступнее, но кому стоит его делать? Опыт итальянских врачей показал, что поголовное тестирование людей с симптомами ОРВИ – палка о двух концах. На них расходуется большое количество тестов, и когда эпидемия набирает ход, возникает острый дефицит тест-систем. При этом у 80% людей COVID-19 протекает в лёгкой форме и достаточно стандартного лечения ОРВИ (постельный режим, обильное питьё, борьба с температурой, общеукрепляющие средства), а в условиях тотальной самоизоляции больной не представляет угрозы для окружающих. Всё больше специалистов рекомендуют проводить тестирование только лицам, у которых болезнь протекает тяжело, есть подозрение на пневмонию и требуется специфическое лечение.

C другой стороны, есть немало примеров когда казалось бы лёгкая форма через 7-10 дней внезапно перетекает в пневмонию, поэтому сейчас даже хорошо переносящим заболевание врачи выписывают препараты (главным образом противовирусные и противомалярийные) которые ранее продемонстрировали эффективность в лечении болезни. Значит, знать результат теста важно на любом этапе развития заболевания.

Комментарий эксперта:

С открытием тестирования в коммерческих лабораториях туда выстроились очереди, многие хотят провериться на коронавирус. У большинства – нет симптомов, есть лишь страх и мнительность. Увы, среди тех, кто придёт в этот день в лабораторию обязательно будут и те, кто действительно болен. И риск заразиться, несмотря на все предостережения, повысится в разы. Поэтому, без серьезных оснований проходить тестирование на COVID-19 не следует, либо лучше вызвать курьера из лаборатории на дом и взять мазок самостоятельно.

Когда ждать экспресс-тест?

Сегодня проведение ПЦР анализа занимает около 4-х часов – лаборантам надо скрупулёзно точно подготовить материал перед тем, как запускать аппарат. Непосредственно сам анализ на анализаторе занимает около 2 часов. Но уже к концу марта в большинстве COVID-лабораторий страны скопились немалые очереди из ожидающего анализ материала, поскольку число мазков увеличивалось в геометрической прогрессии. Ответа приходилось ждать трое суток и даже больше.

Новый шанс даёт совместная разработка российских и японских учёных – тест, основанный на другом методе исследования. Вместо полимеразной цепной реакции применяется изометрическая молекулярная диагностика, позволяющая сократить время тестирования более чем в 4 раза – до 30-40 минут. К тому же заявленная специфичность метода приближается к 100%, что на сегодняшний день превышает точность ПЦР-диагностики COVID-19. Но у системы есть и минусы – в то время как с помощью ПЦР одновременно исследуется до 96 образцов, с использованием новой тест-системы - лишь один, пусть и меньше по времени. Тестирование стартовало в наиболее поражённых пандемией регионах – Москве и области, а также в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях в апреле. К сожалению, наиболее быстрый вариант теста – тест-полосок, по типу экспресс анализов на наркотические вещества или ВИЧ-инфекцию, пока не представлен, но учёные всех стран активно работают над его разработкой.

Насколько полезен тест на антитела?

Ещё один важный аспект диагностики любой инфекционной болезни – возможность определять наличие антител к возбудителю. Это позволит узнать, кто из нас уже перенёс заболевание в лёгкой форме, а, значит, может похвастаться иммунной защитой. Правда пока неясно, насколько стойким и продолжительным будет такой иммунитет. В середине марта экспресс-тест на определение антител появился во Франции. Это качественный анализ, который за 15 минут даст ответ на вопрос был у человека контакт с вирусом SARS-coV-2 или нет. А вот насколько по ним можно будет определить наличие врождённого иммунитета к коронавирусу нового типа и существует ли он вообще – пока не ясно.

10 апреля Федеральное медико-биологическое агентство России презентовало отечественную разработку теста на антитела к коронавирусу, представляющий собой «96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов». Сколько будет продолжаться само исследование и какова его точность не сообщается, разработчики готовятся к получению государственной регистрации тест-системы. Но важно, что результат будет не качественным, а количественным - в отличие от французского, покажет общее число антител. Значит, получится узнать напряженность иммунитета (насколько он сильный) и сколько времени прошло с начала заболевания.

А это точно?

Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавируса нового типа составляет 70-80%, сообщил 7 апреля 2020 года на конгрессе человек и лекарство директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По словам специалиста, чаще речь идёт о ложноотрицательных результатах, когда есть явные симптомы COVID-19 и характерная рентгенологическая картина на компьютерной томографии. Число ложноположительных тестов в разы меньше. В ходе исследования, в котором приняли участие 1,4 тысячи больных COVID-19, 300 больных получили отрицательный результат теста, в то же время у них была типичная клиническая картина заболевания и характерные признаки пневмонии на КТ.

Именно компьютерной томографии лёгких необходимо отдавать приоритет в спорных случаях при диагностике коронавирусной инфекции. С начала апреля, согласно распоряжению Министерства Здравоохранения диагноз устанавливают, ориентируясь либо на положительный результат теста, либо на характерные симптомы, подкреплённые типичной для заболевания картиной лёгких по результатам компьютерной томографии.

С начала апреля согласно распоряжению Минздрава даже при отрицательном результате теста при наличии характерных симптомов и пневмонии по КТ устанавливают диагноз COVID-19.

Опубликовано: 22 июля 2020 г.