Корейский мастер-класс

Сияющие ухоженные лица жительниц Кореи – визитная карточка этой страны. И дело не только в огромном разнообразии и качестве корейских косметических средств, но и в особом алгоритме их использования Эксперт: Юлия Лещёва Врач-дерматолог, косметолог. Адепт корейских косметических средств

Другая культура

Смыть макияж, протереть лицо чем-нибудь очищающим и нанести крем. Наш стандартный вечерний ритуал, заимствованный у мам. Правда иногда, удаётся побаловать себя посещением косметолога, чтобы сделать чистку, пилинг или пройти курс мезотерапии. А потом – опять привычная баночка с кремом.

«В Корее это просто невозможно, - говорит Юлия Лещёва,- корейская женщина никогда не ограничится сывороткой или кремом.

При том, что у них более смуглый тип кожи, испокон веков они изыскивали способы её отбеливания и защиты от солнца, поддержания сияющего, гладкого, белоснежного лица. Здесь иметь здоровую, красивую кожу – признак успешного, благополучного человека.»

Передающаяся из поколения в поколение привычка каждый день ухаживать за своим лицом и большой выбор качественных средств ухода способствовала тому, что большинство корейских женщин очень эффективно используют косметические средства в домашних условиях, почти не прибегая к инъекционным методикам и услугам косметологов.

Главный секрет

Он - в многоступенчатой системе повседневного ухода за лицом, который помогает решать все проблемы с внешним видом кожи: сухостью, мелкими морщинками, излишней чувствительностью, пигментацией, сосудистым рисунком, расширенными порами. Улучшить качество кожи можно только благодаря регулярному и правильному уходу. Поэтому в Корее 2 раза в неделю принято использовать легкие пилинги по типу скаток и отшелушивающие и смягчающие кожу скрабы. Такой подход им намного ближе, чем использование 2 раза в год более агрессивных пилингов с шелушением, когда кожа теряет влагу и повреждается её эпидермальный барьер.

Не распространена здесь и мезотерапия, потому что ингредиенты и экстракты, которые используются в мезотерапевтических коктейлях, например гинко билоба, артишок, витамин С, гиалуроновая кислота, есть в средствах для наружного применения, в формах, которые достаточно глубоко пропитывают весь эпидермис. А растительные экстракты, аминокислоты из морского гидролизированного коллагена проникают в дерму и улучшают кровообращение. После нанесения корейских средств для лица и масок и вы почувствуете приятное ощущение тепла, это означает, что идет улучшение микроциркуляции в сосудах дермы. Это очень полезно для кожи.

Делай раз, делай два.. и так далее

Итак, как же выглядит многоступенчатый домашний уход за лицом корейских женщин?

«Первое – это бережное очищение от загрязнений и поверхностных роговых чешуек, которые мешают активному проникновению кремов. Если вы качественно не очистили кожу от грязи, сала и роговых чешуек, даже самое хорошее средство, крем или сыворотка не проникнут в кожу. Их ингредиенты «залипнут» в мертвых руинах вашей кожи, - говорит Ю.Лещёва.- Поэтому начинаем с де-макияжа (при чувствительной коже используем не пенку, а только гидрофильные средства: масла, молочко, специальные твердые, похожие на вазелин, формы. Когда сухость уйдет – пенки.) На веки пенки использовать вообще нельзя. Там нет кожного сала и кожа тонкая. К этому ежедневному очищению 2 раз в неделю добавляется бережное отшелушивание, с помощью которого кореянки шлифуют свою кожу до блеска и наносят маски. Их в Корее – огромное разнообразие: гидрогелевые, кремовые, тканные, эластичные для второго подбородка..»

После очищения начинает действовать правило 30 секунд. Именно за это время нужно нанести увлажняющее средство – тонер, который восстанавливает PH кожи. Тонер подготавливает кожу к проникновению сывороток, эссенций, ампул, которые способны заменить мезотерапию. Они хорошо проникают в подготовленную кожу.

Следующий этап - нанесение активных питательных ингредиентов. Использование сыворотки вместе с кремом всегда более эффективно. Сыворотка не содержит жиров и легче проникает в кожу, а, содержащий их крем, как бы «запечатывает» эффект сыворотки, создавая липидную мантию, которая не позволяет коже потерять влагу и как бы восполняет тот жир, который был потерян при очищении.

Завершающий этап – солнцезащитный крем или крем со светоотражающими частицами, который дает декоративный эффект ( ВВ, СС, DD- кремы), которые традиционно содержат большой солнечный фильтр, с SPF не меньше 50. Потому что для кореянок очень важно

иметь ровный цвет лица, без пигментации и лишнего загара.

Де-макияж, отшелушивание, использование масок, эссенций, ампул, тонера, сывороток и кремов – все эти составляющие регулярного ухода создают хороший накопительный эффект, поддерживают здоровье и красоту кожи. К косметологам кореянки обращаются очень редко, предпочитая решать возникшие проблемы тоже домашним уходом, но с использованием профессиональной косметики. Профессиональных линий меньше. Такая косметика отличается высочайшим качеством, ( хотя все корейские средства безопасны и не содержат запрещенных ингредиентов), она гипоаллергенна и очень эффективна за счет более высокой концентрации используемых субстанций.

«Если в обычных косметических продуктах содержится 5-10 процентов активных веществ, - говорит Юлия,- то в профессиональной косметике их содержание может доходить до 40. И эффект в разы выше. Подчас не хуже, чем после курса салонных косметических процедур.»

Опубликовано: 16 декабря 2021 г.