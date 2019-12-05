КОНЪЮНКТИВИТ – ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН!

Кажется, что-то попало в глаз. Увы, эти ощущения могут свидетельствовать о начале конъюнктивита

Чтобы понять, насколько быстро и качественно глаз расправляется с инфекцией, пылью и другими частичками, попавшими на его поверхность, лучше всего представить ветровое стекло автомобиля, которое постоянно поливает омыватель, а дворники работают на максимальном режиме. В любую погоду такие усилия не пропадают даром - стекло остаётся чистым, с него выметается вся грязь. Если посмотреть на глаз в цейтраферной съёмке - благодаря постоянному выделению слёзной жидкости, морганию и работе ресниц мы увидим такой же эффект.

Но иногда даже в такой мощной защите возникает брешь. Словно прилетевший в ветровое стекло камень, против которого бессильны и «омывайка», и «дворники». В случае с глазом это могут быть: инородное тело, бактерии или вирусы, аллергены. В осенне-зимний период чаще всего встречается вирусный конъюнктивит, весной и летом – аллергический. На бактериальный и «грязевой» приходится не так много случаев.

Наши глаза открыты всем ветрам, а глазные болезни развиваются гораздо реже, чем в носу или горле. Потому, что природа, защитила их особенно надёжно.

Сезонный вирус

Чаще всего глаз поражают аденовирусы - типичные возбудители острых респираторных заболеваний. При этом сначала могут появиться общие симптомы - слабость, озноб, повышение температуры тела, а может начаться и с симптомов поражения глаза, всё зависит от того, куда изначально попал вирус. В этом случае на фоне полного благополучия появляется необъяснимый зуд, резь в глазу. Кажется, в него попала песчинка. Многие идут к зеркалу, просят близких или коллег посмотреть, нет ли в глазу инородного тела. В ответ слышат, что ничего такого не видно, но глаз красный, и даже промывание чаем не приносит облегчения. Через несколько часов становится понятно — это конъюнктивит.

И теперь главное избежать типичных ошибок - не ждать, что наутро пройдёт само, а не откладывая обратиться к офтальмологу. В противном случае рискуете перезаражать всех вокруг и подвергнуть своё зрение серьёзной опасности.

Заразен и опасен

Конъюнктивит крайне заразен. Стоит заболеть одному члену семьи или кому-нибудь в коллективе, как с большой долей вероятности кто-то из домашних или коллег тоже подцепит эту «заразу». Учёные-офтальмологи посчитали, что при отсутствии должного карантина, один заболевший вирусным конъюнктивитом способен заразить до 20 окружающих. Поэтому, человек с конъюнктивитом не должен ходить на работу и в общественные места, ему показан домашний режим, индивидуальные полотенца, посуда, следует как можно меньше контактировать с родственниками. А если у кого-то из знакомых вы заметили красные глаза, примите необходимы меры предосторожности:

Может ли вызвать конъюнктивит косметика?

Механическое или физическое раздражение конъюнктивы тоже может вызвать конъюнктивит, причём к этому может присоединиться химическое воздействие, аллергия или бактерии. По статистике одна из самых частых причин такого смешанного поражения глаз - косметика, а именно попадание на конъюнктиву комочков туши, теней, и других средств, а также непосредственная травма конъюнктивы кистью или карандашом. Если такое произошло, следует как можно быстрее обильно промыть глаз дистиллированной водой. Мы все с детства привыкли вымывать соринки из глаз чаем, к сожалению, времена, когда можно было делать это безопасно, прошли. Сегодня чай сам может содержать в себе немало химических веществ и аллергенов. Поэтому для промывания глаз в различных ситуациях лучше всего приобрести в аптеке флакон дистиллированной воды или специальные капли.

Аллергия - летом .... и зимой

Аллергический конъюнктивит - типичная весенне-летняя история, протекающая в рамках поллиноза. Обычно аллергики путём тыка или с помощью аллергологических тестов вычисляют главного виновника (или виновников) своих страданий и, по возможности, избегают с ними встречи. Бывает, что даже приходится менять на месяц-другой климатическую зону. Но в последние десятилетия аллергический конъюнктивит стал появляться и осенью, и даже зимой. Всё потому, что мы стали больше и дальше путешествовать, и нередко зимой оказываемся в другом полушарии, где цветение природы в самом разгаре. Поэтому, если вы склонны к аллергии, и собираетесь провести новогодние каникулы в тёплой стране, не поленитесь захватить с собой антигистаминные таблетки и глазные капли с глюкокортикостероидами.

Почему так важно правильно лечить конъюнктивит?

Вторая после карантина важнейшая задача - правильное и своевременно начатое лечение. В народе утвердилось несерьёзное отношение к этому заболеванию - мол покраснел глаз, ничего, через несколько дней пройдёт. Увы, течение конъюнктивита длительное, нередко упорное, а несвоевременное или неправильное лечение может привести к развитию серьёзных осложнений, в том числе грозящих различными нарушениями зрения. Приготовьтесь – лечение также не будет коротким, в среднем использовать капли, отказаться от косметики и избегать солнечных лучей придётся в течение 2-3 недель.

Окулисты назначают пациентам местную медикаментозную терапию, которая заключается в использовании глазных капель и мазей. В более тяжелых случаях могут применяться субконъюнктивальные инъекции. Хорошо помогают при конъюнктивите промывания глаз, для которых можно использовать отвары целебных трав, например, ромашки или корня алтея.

Опасное осложнение

Кератоконъюнктивит – то самое грозное осложнение, из-за которого следует вовремя и правильно начинать лечение любого конъюнктивита. В этом случае воспаление уже не ограничивается конъюнктивой, а переходит на лежащую ниже роговицу - важную ткань глаза, для защиты которой и предназначена конъюнктива. Срыв защитных механизмов приводит к образованию изъязвлений на поверхности глаза, обширным кровоизлияниям, отделяемого становится всё больше, появляется гной. Нередко повышается температура тела, присоединяются симптомы интоксикации, такие как потливость и озноб. Для лечения кератоконъюнктивита может потребоваться госпитализация, поэтому главная задача - не запускать обычный конъюнктивит, избегая самолечения вовремя обращаться к врачу.

Можно ли продолжать носить линзы? Что делать с контактными линзами, если у вас начался конъюнктивит – этот вопрос актуален ля многих. Увы, носить контактные линзы во время конъюнктивита строго запрещено. Необходимый компонент лечения – постоянный доступ кислорода к поражённой конъюнктиве и возможность слёзной жидкости максимально хорошо промывать глаз, что невозможно при использовании контактных линз. К тому же поверхность линз – отличная среда для размножения патогенных микроорганизмов, там же они найдут себе убежище от действия каплей и мазей. Да и сами лекарства обязательно повредят структуру линзы, с самого утра изменив её оптический свойства. В этом случае она станет не исправлять, а искажать зрение. В общем, вердикт офтальмологов однозначен – на время лечения вы забываете про контактные линзы и достаёте с полки успевшие позабыться очки. Что может и неплохо, во всяком случае для представительниц слабого пола, которым на время лечения нельзя пользоваться косметикой. Очки в этом случае помогут «замаскировать» зону глаз. Компьютер противопоказан Заболевшим конъюнктивитом рекомендовано ограничить нагрузку на глаза. Нередко даже солнечный свет вызывает неприятные ощущения и ухудшает течение болезни, что уж говорить о мониторе компьютера или планшета. Учитывая, что работа за компьютером также сопровождается напряжением глаз, она полностью противопоказана. Вряд ли работодатель будет рад, если конъюнктивитом заболеет половина офиса, поэтому смело берите больничный на весь период лечения. Лечение конъюнктивита длительное и может достигать 3 недель. Человек с коньюктивитом в среднем заражает до 20 окружающих.