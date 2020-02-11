На первый взгляд - детям. Но не все так однозначно. Ученые Массачусетского технологического института провели онлайн-тестирование среди более чем 600 тысяч человек и выяснили, что для освоения английской грамматики на уровне носителя желательно стартовать не позже 10 лет. Однако, в другом исследовании было показано, что взрослые люди имеют явное преимущество перед детьми в изучении нового языка, так как могут воспользоваться уже накопленным лингвистическим опытом для обработки свежей информации. С другой стороны, у детей обычно лучше обстоит дело с артикуляцией звуков. Этот эффект особенно заметен у детей иммигрантов: при погружении в среду они сразу начинают подражать носителям языка и в результате овладевают правильным произношением намного быстрее, чем их родители.
Теория и практика / Психический комфорт
Кому легче учить иностранный язык: взрослым или детям?
На первый взгляд - детям
Опубликовано: 11 ферваля 2020 г.
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