Кому легче учить иностранный язык: взрослым или детям?

На первый взгляд - детям

На первый взгляд - детям. Но не все так однозначно. Ученые Массачусетского технологического института провели онлайн-тестирование среди более чем 600 тысяч человек и выяснили, что для освоения английской грамматики на уровне носителя желательно стартовать не позже 10 лет. Однако, в другом исследовании было показано, что взрослые люди имеют явное преимущество перед детьми в изучении нового языка, так как могут воспользоваться уже накопленным лингвистическим опытом для обработки свежей информации. С другой стороны, у детей обычно лучше обстоит дело с артикуляцией звуков. Этот эффект особенно заметен у детей иммигрантов: при погружении в среду они сразу начинают подражать носителям языка и в результате овладевают правильным произношением намного быстрее, чем их родители.

Опубликовано: 11 ферваля 2020 г.