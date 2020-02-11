Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Кому легче учить иностранный язык: взрослым или детям?

На первый взгляд - детям
Опубликовано: 11 ферваля 2020 г.

На первый взгляд - детям. Но не все так однозначно. Ученые Массачусетского технологического института провели онлайн-тестирование среди более чем 600 тысяч человек и выяснили, что для освоения английской грамматики на уровне носителя желательно стартовать не позже 10 лет. Однако, в другом исследовании было показано, что взрослые люди имеют явное преимущество перед детьми в изучении нового языка, так как могут воспользоваться уже накопленным лингвистическим опытом для обработки свежей информации. С другой стороны, у детей обычно лучше обстоит дело с артикуляцией звуков. Этот эффект особенно заметен у детей иммигрантов: при погружении в среду они сразу начинают подражать носителям языка и в результате овладевают правильным произношением намного быстрее, чем их родители.

Опубликовано: 11 ферваля 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам...
Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам фототрихограммы и...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

Miola [3 дня назад]
Я на диете венеры шариповой смогла похудеть без проблем и вреда для здоровья)
marinalikov [6 дней назад]
Лично я не использую дезодоранты.
sati [10 дней назад]
поддерживаю Формагель, эффективное средство. Тем более. что подходит в любом месте хоть ноги...

Еще в рубрике

Анатомия страха

СТРАХ УСИЛИВАЕТ БОЛЬ, МЕШАЕТ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ...

Вопрос-ответ

Вы спрашивали - мв отвечаем

ЗЯБКО?

Осенью многие начинают мёрзнуть. И не то, чтобы...

На вкус и цвет

У каждого человека есть собственные вкусовые...

Время назад!

В молодости кажется, что время тянется медленно...

Ап-чхи!
ДИСЛЕКСИЯ: что со мной не так?

«Ну, что ты так долго думаешь, здесь же черным по...

ШЕСТЬ СПОСОБОВ РАССЛАБИТЬСЯ

Снять напряжение тела и «очистить голову» без...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 