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КОМПОНЕНТЫ СОЛНЦЕЗАЩИТКИ ПОПАДАЮТ В КРОВЬ!

Дерматологи советуют защищать кожу от летнего солнца, но его компоненты могут всасываться в кровь, выяснили американские учёные.
Опубликовано: 9 августа 2019 г.

Первое исследование, оценивающее возможное системное воздействие солнцезащитных средств было проведено авторитетной организацией  - Центром по оценке и исследованию лекарственных средств при американском Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). И сразу же привлекло внимание терапевтов и дерматологов со всего мира. Учёные смогли доказать – вещества, входящие в состав «крема от солнца» не только всасываются в кровь, но и задерживаются в ней минимум на сутки.

В исследовании приняли участие волонтёры, которые в течение нескольких дней посещали пляж и загорали, смазывая кожу разными солнцезащитными средствами. Главой задачей добровольцев было досконально повторить типичный день на берегу  среднестатистического отдыхающего, который по наблюдениям учёных, использует средства от солнца в среднем 4 раза.

Исследователи ежедневно забирали у испытуемых кровь и мочу, пытаясь обнаружить в них химические вещества, выполняющие функцию фильтров ультрафиолета - авобензона, оксибензона, октокрилена и экамсула. Анализы делались во все «пляжные» дни, а также ещё 3 дня после завершения активной фазы эксперимента.  В итоге ученым удалось обнаружить в крови и мочи все четыре вещества в достаточно высокой концентрации. Они находились в биологических жидкостях не только во время ежедневного применения солнцезащитных средств, но и в течение 24 часов после завершения их использования.

Согласно правилам FDA, обнаружение веществ из кожных средств в крови или моче служит показанием для поведения более углублённого изучения  и оценки их безопасности. Ученые думают, что, скорее всего вредного влияния на организм обнаружить не удастся,  а тем, кто беспокоится за своё здоровье, советуют использовать солнцезащитные средства не с химическими, а с физическими фильтрами. Для этой цели в крем чаще всего добавляют отражающие солнечный цвет наночастицы оксидов титана и цинка.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

-Основной показатель защиты от ультрафиолета – SPF. Это число обозначает во сколько раз можно увеличить пребывание на открытом солнце в сравнении с незащищённой кожей.

-Новую порцию средства следует наносить на кожу через каждые 3 часа.

-Химические средства защиты от ультрафиолета при слишком часто использовании могут вызвать аллергические реакции, а физические  - спровоцировать появление угрей.

Опубликовано: 9 августа 2019 г.

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