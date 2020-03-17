Комплексное восстановление волос

Зима - это стресс для волос. Холод и ветер делает их сухими и ломкими. Как восстановить локоны к началу теплого сезона?

Если вы твердо решили взять курс на восстановление после зимы ,то сначала пересмотрите свой домашний уход, - советует стилист по волосам Екатерина Смехова. – Выбирайте шампунь исключительно по типу кожи головы. Если моете голову часто, обращайте внимание на его кислотность: pH должен быть около 7. После мытья волос нанесите кондиционер, маску или бальзам. Даже если времени в обрез, пропускать этот этап не рекомендуется. Затем – несмываемое масло или флюид, которые покрывают волосы защитной пленкой. Особенно это актуально для прямых окрашенных волос». Если вы в течение 2 месяцев будете следовать этим несложным правилам, то вы не узнаете ваши волосы: домашний уход может творить чудеса!

ВЫПРЯМИТЬ НЕЛЬЗЯ НАКРУТИТЬ

Когда прямые волосы после зимы теряют презентабельный вид, хочется либо сделать короткую стрижку, либо найти чудесное средство, которое преобразит шевелюру за пару часов. Именно такой эффект обещает кератиновое выпрямление. Сама процедура заключается в нанесении на волосы специального кератинового уплотнителя, который заполняет пустоты и склеивает чешуйки. В результате разовая процедура дает потрясающий эффект – волосы становятся шелковыми и блестящими. Но, к сожалению, такое состояние держится пару недель, а после волосы могут стать в несколько раз суше и тоньше, чем были до этого. Причина кроется в составе наносимого средства. К сожалению, к чистому кератину производители часто примешивают множество дешевые химических ингредиентов, близких к силиконам. К тому же часто среди списка компонентов скрывается формальдегид, который довольно токсичен. При этом совершенно неважно, в салон какого уровня вы пришли делать процедуру – зачастую мастер не сможет ответить наверняка, что за смесь скрывается в красивом флакончике. Если хочется быстро преобразить локоны, то лучше пройти процедуры, направленные на глубокое увлажнения волос или сделать несколько процедур мезо- или плазмотерапии.

ОТКУДА ТАКАЯ ЖИРНОСТЬ?

Вы снимаете шапку, а тот небольшой объем, который в с трудом придали волосам, опал и сделал прическу куцей. Но хуже всего, что несмотря на все ухищрения, голова уже к вечеру выглядит сальной. Скорее всего, дело в чувствительности сальных желез к андрогенам, а именно дегидротестостерону. Как правило, такая особенность наследуется генетически. Излишний кожный сальный секрет может вызвать рацион, богатый жареными или сладкими продуктами, острыми приправами, алкоголем. Иногда такая, резко возникающая неприятность, говорит о том, что вы неправильно подобрали шампунь или он богат силиконами. Еще в группе риска те, кто привык к ежедневным укладкам - так кожа защищает себя от возможного термального ожога. Как понять, к какой категории относится ваша проблема? Попробуйте придерживаться правильного питания, исключив термический стайлинг. Если волосы все так же салятся, значит самое время записаться к трихологу.

ПОЛЮБИТЬ СВОИ КУДРЯШКИ

Кудрявые волосы, пористые и сухие от природы, чрезвычайно сильно страдают в зимний период. Таким волосам нужен особый подход, о котором рассказала Айсель, основатель салона красоты для кудрявых «ICE CURLY». Первое правило: используйте шампуни без сульфатов. «Сульфаты (SLS) хорошо пенятся и очищают волосы буквально до скрипа, вымывая всё подряд, в том числе защитный гидролипидный слой. Чешуйки волос теряют способность удерживать влагу – это смертный приговор для кудрей. Обезвоженные волосы превращаются в солому. Поэтому бессульфатный шампунь массажными движениями наносите на кожу головы – загрязняется именно она, а не волосы.

Второе правило: используйте средства без силикона. В шампуни, кондиционеры, уходовые и укладочные средства для волос часто добавляют силиконы, их названия оканчиваются на -thiconol, -thicone, -cone -силан, -силоксан. Это синтетические жиры, которые обволакивают стержень волоса, приглаживают чешуйки, создавая на поверхности глянцевую пленку, которая не пропускает влагу к волосам. Силиконы имеют свойство накапливаться в волосах, и вымыть их можно только сульфатными шампунями.

Третье правило: не вытирайте волосы махровым полотенцем, оно заберет всю воду без остатка. Лучше использовать микрофибру или простую хлопчатобумажную ткань. Опустите голову вниз и промокните тканью пряди, слегка сжимая их в ладонях. Так влага останется в волосах и заодно сформируются завитки.

Придать локонам форму можно только во влажном состоянии. «Благодаря воде волосы завиваются, а не пушатся, именно поэтому на море, где повышенная влажность воздуха, кудрявые волосы раскрывают весь свой потенциал. Хорошо, если в вашей сумочке всегда будет спрей с фильтрованной водой – освежайте ею волосы в течение дня», - говорит Айсель.

Следующая задача – «запечатать» влагу и удержать форму завитков. С этим справляются пенки, кремы и гели легкой текстуры, не утяжеляющие волосы. Берите средство в минимальном количестве и распределяйте по ладоням. Пенку для объёма наносим на корневую зону, крем - на кончики волос, гель – по длине. «При этом волосы должны быть максимально влажными, как водоросли: запрокинув голову назад или опустив волосы вниз, сжимайте пряди в ладонях, приподнимая от кончиков к корням, либо скручивайте пряди в жгуты, накручивайте на палец», - советует Айсель. Сушка феном делает волосы пушистыми, а не кудрявыми. Откажитесь от фена, пусть волосы высохнут сами.

Кудрявые люди должны забыть про расчёску. Просто после мытья нанесите на длину волос (избегая корней) кондиционер и прочешите их пальцами. Раз-два в месяц вместо кондиционера можно наносить кератиновую или протеиновую маску (протеины шелка, овса, пшеницы, сои), подержав ее под тёплым полотенцем 20 минут. Масла в чистом виде не подходят кудрявым, поскольку создают на волосах пленку, препятствующую впитыванию воды.

ПОЛЬЗА ЭКСТРАКТОВ

Заметно восстановить тусклые и безжизненные волосы помогут эти био-компоненты:

Масло арганы

Один из самых ценных ингредиентов. Эффект от применения шампуня или маски с натуральным аргановым маслом чувствуется практически сразу, а через месяц интенсивного ухода волосы совершенно не узнать. Волосы становятся более густыми и сильными, лучше растут, обретают здоровый блеск.

Масло ши

Оно богато жирными кислотами и витаминами А, Е, F. Масло ши особенно подойдет для сухих тусклых волос. Оно вернет здоровый блеск и сделает структуру волоса более крепкой.

Протеины пшеницы

Защищают волосы от агрессивного воздействия окружающей среды. Помогают стать даже самым буйным кудрям более гладкими и послушными.

Экстракт миндаля и авокадо

Шампунь и ополаскивать с этими ингредиентами – настоящее спасение, если волосы ломаются, и их трудно отрастить до желаемой длины.

Экстракт граната

Делает тонкие и слабые волосы более объемными и живыми. Шампунь с этим экстрактом подойдет, если вы часто экспериментируете с оттенком локонов.

Опубликовано: 24 марта 2020 г.