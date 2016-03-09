Как обеспечить кожу коллагеном?

Что сделать, чтобы кожа стала упругой и свежей? Насытить ее коллагеном. Как именно и откуда его взять, мы расскажем подробно.

Коллаген – один из структурных белков кожи. Представьте себе пружинки внутри матраса – примерно так выглядит коллагеновый каркас кожи, который он образует вместе с другим белком, эластином. Множество трехмерных спиралей заплетены в надежные и прочные волокна, как в косичку. С возрастом тугая косичка раскручивается, спиральки становятся жесткими и хрупкими. Кожа, лишившись опоры, истончается, теряет тонус и упругость, покрывается морщинками. Можно ли этого избежать?

РАЦИОН ДЛЯ УПРУГОЙ КОЖИ Чтобы стимулировать выработку коллагена, ешьте продукты, в составе которых есть: МЕДЬ – крупы, обовые, а также панцирные животные – улитки, устрицы, моллюски. ВИТАМИН С – киви, цитрусовые, черника, черная смородина и другие ягоды. СЕРА – яичный желток. ЦИНК – ростки пшеницы, пивные дрожжи. КРЕМНИЙ – свекла и другие красные овощи. ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ омега-3, -6 и -9 – лосось или любая другая жирная рыба. ЛЮТЕИН – шпинат, капуста, салат и другая зелень.

ЖЕЛЕЗО - нежирное мясо, язык, печенка, зеленые яблоки, продукты из цельного зерна. Кроме того, производству коллагена способствуют семечки тыквы, гречка, красный перец, овсяные хлопья, соя, морковь, персики, финики, бананы. МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ. ПОЧЕМУ?

Косметологи определяют дефицит коллагена простым щипком кожи верхнего века: если она немедленно не разглаживается,пора принимать меры. «Снижение выработки коллагена связано с процессами старения : замедляется обмен веществ, процессы распада коллагена начинают преобладать над его синтезом. А это выражается в снижении эластичности кожи и изменении овала лица», – объясняет Ольга Капулер. Но старение – не единственная причина.

Гормональный фактор. Не последнюю роль в формировании коллагена играют женские и мужские половые гормоны – эстроген и тестостерон. У мужчин уровень тестостерона снижается постепенно. Это помогает им дольше сохранять плотность костей, мышечную силу и выглядеть заметно моложе ровесниц. У женщин в периоды предменопаузы и менопаузы выработка эстрогена резко падает, а значит, сокращается производство коллагена, что моментально отражается на внешности. На помощь может прийти заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Вопрос о ее назначении необходимо решать с гинекологом-эндокринологом, пройдя полное медицинское обследование. («Здоровье» подробно писало о ЗГТ в апрельском номере.)

Питание. Для построения полноценной молекулы коллагена нашему организму необходимы аминокислоты, образующиеся в результате расщепления белков из пищи. Если не хватает хотя бы одной незаменимой аминокислоты, процесс образования белков приостанавливается, и это сказывается на состоянии кожи (она становится вялой), волос (появляются секущиеся кончики) и ногтей (начинают слоиться и ломаться).

ВЗЯТЬ БАРЬЕР

Стимулировать выработку коллагена и продлить молодость кожи – давняя мечта косметологов. Подобным эффектом обладают витамин С и другие антиоксиданты, а также пептиды и многие растительные экстракты. Их активно включают в состав омолаживающих кремов. Ученые научились дробить молекулы этих веществ и заключать их в особые системы доставки – наносомы, энхансеры, циклодекстрины. Благодаря составу оболочки и крошечным размерам они проходят сквозь эпидермис, пронося с собой полезные вещества.

Многие производители косметики вводят и собственно коллаген. Однако это менее эффективный прием: «Втереть коллаген нельзя, так как молекулы этого белка сравнительно велики и просто не могут проникнуть через эпидермальный барьер вглубь кожи, к коллагеновым волокнам», – поясняет Андрей Искорнев, пластический хирург и один из основателей клиники пластической хирургии The Platinental. Такие кремы могут увлажнять, питать или защищать кожу, но увеличить количество коллагена не способны.

5 ВРАГОВ КОЛЛАГЕНА - Курение - Алкоголь - Излишний ультрафиолет - Стресс - Недостаточное увлажнение кожи Другое дело – инъекции: они доставляют этот белок глубоко в кожу. Правда, и с ними не все просто. Управлять биосинтезом коллагена пока не научились. Невозможно, привнеся его извне, «починить» или заменить старые волокна: новые молекулы просто не смогут встроиться в наши «спиральки». Однако запустить процесс обновления инъекциям все-таки под силу. Дело в том, что организм всеми силами старается избавиться от чужеродного коллагена – пытается его растворить. При расщепленииобразуются аминокислоты, из которых в дальнейшем строится основа нашего собственного коллагена. Что и позволяет поддержать «коллагеновую фабрику».

С ДОСТАВКОЙ ВНУТРЬ

Существует несколько салонных процедур, стимулирующих выработку собственного коллагена.

Ионофорез. Коллаген в виде маски наносится на кожу, лицо накрывают пленкой, а сверху прикрепляют электроды. Под воздействием тока раздражаются кожные рецепторы, коллаген распадается, через протоки сальных желез попадает на определенную глубину и накапливается в коже.

Мезотерапия. Гель на основе коллагена с помощью инъекций вводят вглубь кожи, где он сохраняется около 9 месяцев. Все это время клетки пытаются растворить чужеродный материал, в процессе чего стимулируется выработка собственного коллагена. Будьте осторожны: на такие инъекции часто возникают аллергические реакции, так что перед процедурой необходимо выполнить аллергопробы.

Ридолиз. В средний слой кожи вводятся игольчатые электроды, через которые подается высокочастотный ток. Он вызывает повреждение соединительной ткани и реактивный отек. В ответ организм начинает вырабатывать новые коллагеновые волокна.

Термаж. С помощью специального аппарата в коже создается электромагнитное поле. За счет этого коллагеновые волокнапрогреваются до 600, в них нарушаются внутримолекулярные связи. Длинные расплетенные «косички» коллагена вновь закручиваются, становятся более плотными и короткими. Кожа подтягивается, а информация о повреждении коллагеновых волокон запускает синтез нового коллагена. КАКОЙ ОН БЫВАЕТ? В косметике используется три вида коллагена. Производитель обязан указать на этикетке, какой именно вид белка содержится в данном креме. ЖИВОТНЫЙ. Его получают из шкуры крупного рогатого скота. Самый неэффективный и даже опасный, согласно последним исследованиям Ассоциации российских косметологов. Часто вызывает аллергию.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ. Получают биотехнологическим путем, например, из протеинов пшеницы. Безопасен, не вызывает аллергии. Очень дорог и применяется в основном в косметике класса люкс.

МОРСКОЙ. Добывают из моллюсков и кожи рыб. Его молекулы самые маленькие, по структуре близки нашим собственным. Эффективно увлажняет и восстанавливает, но часто вызывает аллергию.

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

Сегодня коллаген входит в состав многих витаминных комплексов и пищевых добавок. Популярность приобретают и блюда с коллагеном. В так называемых ресторанах красоты коллагеновый порошок смешивают с мясными и рыбными блюдами, подают пышки с коллагеновым наполнителем и салат из коллагена и морских водорослей. Такое меню пользуется большой популярностью.

Эксперты к этой идее относятся скептически. Наш организм плохо усваивает коллаген из пищи из-за крупного размера его молекул. Вреда от такой еды нет, но и польза пока не доказана. «С одной стороны, – считает Андрей Искорнев, – подобные биодобавки могут косвенно способствовать выработке коллагена. Но, с другой, вряд ли возможно заставить его синтезироваться именно там, где нужно, – например, в глубоких слоях кожи лица».

Ольга Капулер еще более категорична: «БАДы, позиционируемые как коллаген для омоложения кожи, – всего лишь рекламная уловка, – говорит она. – В состав этих биодобавок входят такие же белки, как в мясе, рыбе, бобовых. В желудочно-кишечном тракте они расщепляются на аминокислоты, которые затем отправляются на синтез белков в другие клетки». Причем в кожу эти аминокислоты попадут в последнюю очередь. Наш организм устроен так, что все необходимые вещества первым делом направляются во внутренние органы, кости и суставы, а кожа, волосы и ногти снабжаются по остаточному принципу.

Так что плюс от добавок с коллагеном все же есть: они хороши в профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно суставов и позвоночника . Ну а дойдут ли до кожи? Тут уж как повезет.

Опубликовано: 10 октября 2019 г.