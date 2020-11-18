КОГДА «ЗАМУЧАЛИ РУДНИКИ»

Различают два вида кашля:
- сухой (непродуктивный) – мокрота в этом случае не выделяется;
- влажный (продуктивный) – сопровождается выделением мокроты.
Кашель имеет много нюансов, которые могут быть важны для выявления вызвавших его причин.
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Различают следующие характеристики кашля:
По тембру
По времени возникновения
По длительности
Оценивая совокупность всех характеристик кашля, специалисты назначают обследования, которые позволяют поставить окончательный диагноз и назначить лечение.
- Необходимо помнить, что даже после перенесённого простудного заболевания, кашель, который длится дольше трех недель, свидетельствует о том, что патологический процесс становится хроническим. В этом случае обязательно нужно обращаться к специалистам, чтобы избежать серьезных последствий и окончательно выздороветь. Какие заболевания могут привести к появлению затяжного кашля?
Заболевания легких и бронхов, такие как острые и хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония, туберкулез, некоторые онкологические процессы сопровождаются длительным кашлем. Специалист первичного звена – участковый терапевт или узкий специалист – пульмонолог или фтизиатр подозревая у пациента эти заболевания, может использовать следующие методы диагностики:
Рентгенография органов грудной клетки - доступный и простой метод, позволяющий оценить легочные ткани, диафрагму, сердце и крупные сосуды. Чаще всего при кашле рентгенография позволяет выявить признаки хронического бронхита и пневмонию, реже признаки туберкулёза и наличие новообразований.
Компьютерная томография легких – более высокотехнологический метод обследования дыхательной системы, который позволяет увидеть детальное изображение органов, нарезая картинку послойно. КТ всё чаще используют рутинно, всё дело в том, что «современные» пневмонии – микоплазменная, хламидийная и вирусная COVID-пневмония в начальных стадиях практически не видны на рентгене.
Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия или спирография) позволяет определить функциональную способность дыхательной системы с помощью измерения объемных и скоростных показателей дыхания. Исследование абсолютно безболезненно и широко распространено. В зависимости от конкретной задачи перед спирометрией врач может отменить или наоборот назначить прием бронходилататоров (препаратов, расширяющих дыхательные пути с помощью расслабления мышц бронхов). Исследование важно для выявления бронхиальной обструкции и рестрикции при астме и аллергиях.
ЭхоКГ (УЗИ сердца) врачи назначают его, если не удалось найти проблемы в органах дыхания. Всё дело в том, что так называемый «сердечный» механизм стоит на втором месте среди причин затяжного кашля. При различных заболеваниях сердечно – сосудистой системы оно не справляется со своей функцией «насоса». В результате возникает ситуация, когда кровь «застаивается» в легких, провоцируя отек.
Фиброгастродоуденоскопия позволит исключить или подтвердить ещё одну частую причину кашля – заболевания верхних отелов желудочно-кишечного тракта. Иногда содержимое пищевода и желудка при их патологии может забрасываться в дыхательные пути, раздражая слизистую и вызывая постоянный рефлекторный кашель. Особенно часто это происходит при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), особенно если человек любит плотно покушать, а потом принять горизонтальное положение. ФГДС покажет наличие эзофагита (воспаления пищевода), и его причины - грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или недостаточности кардии. Остаточное содержимое желудка (а иногда и желчь из двенадцатиперстной кишки) на глазах исследователя будет забрасываться в пищевод.
Осмотр ЛОРа и КТ придаточных пазух носа может потребоваться при патологии носоглотки, когда кашель вызван попаданием в нижележащие отделы дыхательных путей обильного отделяемого; трахеи и глотки - из-за воспалительных (хронический синусит, гипертрофические полипы) или онкологических процессов в них. А ещё кашель могут вызвать болезни щитовидной железы, которые вызывают увеличение её размеров, и кроме постоянного подкашливания вызывают ощущение инородного тела в горле. Подозревая эту ситуацию, врач- терапевт направляет пациента к эндокринологу, который назначает УЗИ щитовидной железы, уточняющее её объем и структуру, лабораторные тесты, определяющие уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный).
Некоторые лекарства могут вызывать затяжной кашель .В частности, препараты из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, которые используются для лечения повышенного артериального давления (эналаприл, каптоприл, периндоприл), при постоянном приеме у некоторых пациентов могут вызывать длительный сухой кашель. В этом случае врач отменяет препарат группы иАПФ и назначает лекарство из другой фармакологической группы.
Хламидия и миокоплазма.В последние годы в роли возбудителей сезонных ОРЗ всё чаще выступают одни из самых таинственных возбудителей – хламидии и микоплазмы. Для них характерно развитие «вялотекущих» пневмоний, бронхитов, а если заболевание перенесено на ногах, оно нередко оставляет за собой 1-2 месячный «кашлевой след». Вывести инфекцию на чистую воду поможет анализ мокроты с помощью ПЦР.
Надсадный кашель курильщика возникает при длительном отказе от сигарет. Чтобы его победить, придётся сделать одну-две затяжки, а бросающим пагубную привычку не избежать приёма противокашлевых препаратов.
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