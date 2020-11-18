КОГДА «ЗАМУЧАЛИ РУДНИКИ»

В этой ситуации может идти речь о том, что заболевание приобрело хронический характер, или имеется патология, не связанная с органами дыхания. Диагностика и раннее начало лечения позволяют добиться полного выздоровления и не допустить развития осложнений.

В этой ситуации может идти речь о том, что заболевание приобрело хронический характер, или имеется патология, не связанная с органами дыхания. Диагностика и раннее начало лечения позволяют добиться полного выздоровления и не допустить развития осложнений.

Различают два вида кашля:

сухой (непродуктивный) – мокрота в этом случае не выделяется;

– мокрота в этом случае не выделяется; влажный (продуктивный) – сопровождается выделением мокроты.

Кашель имеет много нюансов, которые могут быть важны для выявления вызвавших его причин.

Различают следующие характеристики кашля: По тембру Короткий осторожный– повреждение и воспаление мышц грудной клетки, переломах ребер, повреждении плевры по любой причине; Лающий – заболевания гортани, сдавление трахеи (зоб, онкологические процессы), истерия; Сиплый – воспаление голосовых связок, при этом голос будет хриплым; Беззвучный – разрушение голосовых связок (туберкулез, опухоль, сифилис), поражение нервов и мышц гортани, истощение больного; Кашель с глухим оттенком «как в бочку» - различные формы туберкулеза. По времени возникновения Утренний; Вечерний; Ночной. По длительности Постоянный – хронические бронхиты, хронические заболевания глотки и гортани; Периодический – бронхиальная астма, у курильщиков, при вдыхании холодного воздуха у пациентов с гиперчувствительностью бронхов.

Оценивая совокупность всех характеристик кашля, специалисты назначают обследования, которые позволяют поставить окончательный диагноз и назначить лечение.

Необходимо помнить, что даже после перенесённого простудного заболевания, кашель, который длится дольше трех недель, свидетельствует о том, что патологический процесс становится хроническим. В этом случае обязательно нужно обращаться к специалистам, чтобы избежать серьезных последствий и окончательно выздороветь. Какие заболевания могут привести к появлению затяжного кашля?

Заболевания легких и бронхов, такие как острые и хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония, туберкулез, некоторые онкологические процессы сопровождаются длительным кашлем. Специалист первичного звена – участковый терапевт или узкий специалист – пульмонолог или фтизиатр подозревая у пациента эти заболевания, может использовать следующие методы диагностики:

Рентгенография органов грудной клетки - доступный и простой метод, позволяющий оценить легочные ткани, диафрагму, сердце и крупные сосуды. Чаще всего при кашле рентгенография позволяет выявить признаки хронического бронхита и пневмонию, реже признаки туберкулёза и наличие новообразований.

Компьютерная томография легких – более высокотехнологический метод обследования дыхательной системы, который позволяет увидеть детальное изображение органов, нарезая картинку послойно. КТ всё чаще используют рутинно, всё дело в том, что «современные» пневмонии – микоплазменная, хламидийная и вирусная COVID-пневмония в начальных стадиях практически не видны на рентгене.

Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия или спирография) позволяет определить функциональную способность дыхательной системы с помощью измерения объемных и скоростных показателей дыхания. Исследование абсолютно безболезненно и широко распространено. В зависимости от конкретной задачи перед спирометрией врач может отменить или наоборот назначить прием бронходилататоров (препаратов, расширяющих дыхательные пути с помощью расслабления мышц бронхов). Исследование важно для выявления бронхиальной обструкции и рестрикции при астме и аллергиях.

ЭхоКГ (УЗИ сердца) врачи назначают его, если не удалось найти проблемы в органах дыхания. Всё дело в том, что так называемый «сердечный» механизм стоит на втором месте среди причин затяжного кашля. При различных заболеваниях сердечно – сосудистой системы оно не справляется со своей функцией «насоса». В результате возникает ситуация, когда кровь «застаивается» в легких, провоцируя отек.

Фиброгастродоуденоскопия позволит исключить или подтвердить ещё одну частую причину кашля – заболевания верхних отелов желудочно-кишечного тракта. Иногда содержимое пищевода и желудка при их патологии может забрасываться в дыхательные пути, раздражая слизистую и вызывая постоянный рефлекторный кашель. Особенно часто это происходит при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), особенно если человек любит плотно покушать, а потом принять горизонтальное положение. ФГДС покажет наличие эзофагита (воспаления пищевода), и его причины - грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или недостаточности кардии. Остаточное содержимое желудка (а иногда и желчь из двенадцатиперстной кишки) на глазах исследователя будет забрасываться в пищевод.

Осмотр ЛОРа и КТ придаточных пазух носа может потребоваться при патологии носоглотки, когда кашель вызван попаданием в нижележащие отделы дыхательных путей обильного отделяемого; трахеи и глотки - из-за воспалительных (хронический синусит, гипертрофические полипы) или онкологических процессов в них. А ещё кашель могут вызвать болезни щитовидной железы, которые вызывают увеличение её размеров, и кроме постоянного подкашливания вызывают ощущение инородного тела в горле. Подозревая эту ситуацию, врач- терапевт направляет пациента к эндокринологу, который назначает УЗИ щитовидной железы, уточняющее её объем и структуру, лабораторные тесты, определяющие уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный).

Некоторые лекарства могут вызывать затяжной кашель .В частности, препараты из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, которые используются для лечения повышенного артериального давления (эналаприл, каптоприл, периндоприл), при постоянном приеме у некоторых пациентов могут вызывать длительный сухой кашель. В этом случае врач отменяет препарат группы иАПФ и назначает лекарство из другой фармакологической группы.

Хламидия и миокоплазма.В последние годы в роли возбудителей сезонных ОРЗ всё чаще выступают одни из самых таинственных возбудителей – хламидии и микоплазмы. Для них характерно развитие «вялотекущих» пневмоний, бронхитов, а если заболевание перенесено на ногах, оно нередко оставляет за собой 1-2 месячный «кашлевой след». Вывести инфекцию на чистую воду поможет анализ мокроты с помощью ПЦР.

Надсадный кашель курильщика возникает при длительном отказе от сигарет. Чтобы его победить, придётся сделать одну-две затяжки, а бросающим пагубную привычку не избежать приёма противокашлевых препаратов.

Опубликовано: 10 декабря 2020 г.