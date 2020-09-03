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Когда вам не до смеха…

По статистике, недержание мочи делает невыносимой жизнь 34–38% женщин в мире. Они знают все туалеты в городе и никогда не отклоняются от «правильного» маршрута, но если в женский туалет большая очередь, а сил терпеть нет, без всякого стеснения пойдут в мужской.
Опубликовано: 9 сентября 2020 г.

Чаще всего встречается так называемое стрессовое недержание, когда моча непроизвольно выделяется при смехе, кашле, чихании, физической нагрузке, а в более тяжелых случаях – при ходьбе, беге и даже в покое… По словам доктора медицинских наук, профессора, президента Российской ассоциации по менопаузе Веры Балан, трудно говорить о качестве жизни, если женщина думает только об одном – «сухая» она или «мокрая». Многие уходят из профессии (только представьте, как, например, вести урок, если в голове только мысли о том, как не сконфузиться!), отказываются от секса и даже годами не выходят из дома…

Не пей вина!

Само по себе недержание мочи – не болезнь, а симптом. А причин – множество. Нервное напряжение и переутомление, травмы, полученные в родах, ожирение, последствия гинекологических операций и, конечно же, возраст 50+. У таких женщин уменьшается количество половых гормонов, мышцы становятся менее эластичными, ослабевает сфинктер. К тому же они ведут менее активный образ жизни, мышцы их тазового дна становятся слабее, в результате чего происходит подтекание мочи. Определенная «вина» лежит и на некоторых продуктах. Недержание провоцируют кофе, газировка, алкоголь, острая и кислая пища.

Взять под контроль

Врачи называют недержание мочи «инконтиненцией», от английского слова «сontinence» – воздержание, что означает способность человека контролировать мочеиспускание. Проблема недержания настолько распространена, что в 70-е годы прошлого столетия даже было создано Международное общество по удержанию мочи (International Continence Society).Специалисты договорились считать недержанием «непроизвольное выделение мочи, которое приводит к социальным или гигиеническим проблемам».

Неприличный недуг?

По статистике, в мире с жалобами на недержание к врачам обращаются лишь 30% женщин, столкнувшихся с этой проблемой. В России цифра еще ниже – признаться доктору о недержании готовы не более 6-10% женщин. Остальные, прежде всего старших возрастных групп, считают недержание неотъемлемой частью старения, с которой бороться бесполезно и не нужно. Но стесняться недуга не стоит. 

Супер-абсорбент

Существуют разные способы решения проблемы недержания мочи. Но, согласитесь, начинать всегда надо с самых консервативных. Речь о впитывающем белье и прокладках. Мало кто знает, что такие привычные сегодня, они появились только в 70-е годы прошлого столетия, когда был изобретен порошковый супер-абсорбент. При контакте с жидкостью этот порошок превращается в гель, способный удержать жидкости в 600 раз больше собственного веса. Прокладки и белье Depend впитывают влагу, защищают от протеканий и предотвращают появление неприятного запаха. Они незаметны и надежно скроют от окружающих вашу тайну. Это особенно важно для тех, кто сохраняет позитивный настрой и ведет активный образ жизни. 

Опубликовано: 9 сентября 2020 г.

Комментарии

1 0
Kr_80@mail.ru [3 дня назад]
Спасибо за статью! Тема очень актуальная, и действительно не до смеха тем, кто с ней столкнулся. Спасибо за советы и рекомендации! Их вполне можно выполнять и после оценить результат.
0 0
nva535@yandex.ru [2 дня назад]
Здравствуйте. Меня волнует тема недержания уже лет 10. Мне сейчас 48 лет. Я покупаю ежедневные прокладки, но они не спасают. Спасибо за совет попробую теперь ваши специальные прокладки. Но хочется навсегда избавиться от этой проблемы. Может быть вы посоветуете хирурга и клинику в которой делают операции по прекращению этого недуга. Очень тяжело жить с этой проблемой. Спасибо
0 0
l_chudnaya [19 часов назад]
у моей тёти такая проблема возникает периодически, она как раз пользуется depend, отличная вещь.

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Последние комментарии

l_chudnaya [19 часов назад]
у моей тёти такая проблема возникает периодически, она как раз пользуется depend, отличная вещь.
nva535@yandex.ru [2 дня назад]
Здравствуйте. Меня волнует тема недержания уже лет 10. Мне сейчас 48 лет. Я покупаю ежедневные...
Kr_80@mail.ru [3 дня назад]
Спасибо за статью! Тема очень актуальная, и действительно не до смеха тем, кто с ней столкнулся...

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