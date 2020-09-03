Когда вам не до смеха…

По статистике, недержание мочи делает невыносимой жизнь 34–38% женщин в мире. Они знают все туалеты в городе и никогда не отклоняются от «правильного» маршрута, но если в женский туалет большая очередь, а сил терпеть нет, без всякого стеснения пойдут в мужской.

Чаще всего встречается так называемое стрессовое недержание, когда моча непроизвольно выделяется при смехе, кашле, чихании, физической нагрузке, а в более тяжелых случаях – при ходьбе, беге и даже в покое… По словам доктора медицинских наук, профессора, президента Российской ассоциации по менопаузе Веры Балан, трудно говорить о качестве жизни, если женщина думает только об одном – «сухая» она или «мокрая». Многие уходят из профессии (только представьте, как, например, вести урок, если в голове только мысли о том, как не сконфузиться!), отказываются от секса и даже годами не выходят из дома…

Не пей вина!

Само по себе недержание мочи – не болезнь, а симптом. А причин – множество. Нервное напряжение и переутомление, травмы, полученные в родах, ожирение, последствия гинекологических операций и, конечно же, возраст 50+. У таких женщин уменьшается количество половых гормонов, мышцы становятся менее эластичными, ослабевает сфинктер. К тому же они ведут менее активный образ жизни, мышцы их тазового дна становятся слабее, в результате чего происходит подтекание мочи. Определенная «вина» лежит и на некоторых продуктах. Недержание провоцируют кофе, газировка, алкоголь, острая и кислая пища.

Взять под контроль

Врачи называют недержание мочи «инконтиненцией», от английского слова «сontinence» – воздержание, что означает способность человека контролировать мочеиспускание. Проблема недержания настолько распространена, что в 70-е годы прошлого столетия даже было создано Международное общество по удержанию мочи (International Continence Society).Специалисты договорились считать недержанием «непроизвольное выделение мочи, которое приводит к социальным или гигиеническим проблемам».

Неприличный недуг?

По статистике, в мире с жалобами на недержание к врачам обращаются лишь 30% женщин, столкнувшихся с этой проблемой. В России цифра еще ниже – признаться доктору о недержании готовы не более 6-10% женщин. Остальные, прежде всего старших возрастных групп, считают недержание неотъемлемой частью старения, с которой бороться бесполезно и не нужно. Но стесняться недуга не стоит.

Супер-абсорбент

Существуют разные способы решения проблемы недержания мочи. Но, согласитесь, начинать всегда надо с самых консервативных. Речь о впитывающем белье и прокладках. Мало кто знает, что такие привычные сегодня, они появились только в 70-е годы прошлого столетия, когда был изобретен порошковый супер-абсорбент. При контакте с жидкостью этот порошок превращается в гель, способный удержать жидкости в 600 раз больше собственного веса. Прокладки и белье Depend впитывают влагу, защищают от протеканий и предотвращают появление неприятного запаха. Они незаметны и надежно скроют от окружающих вашу тайну. Это особенно важно для тех, кто сохраняет позитивный настрой и ведет активный образ жизни.

Опубликовано: 9 сентября 2020 г.