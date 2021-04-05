Здоровье

Когда не хватает витаминов

Иногда холодной весной хочется только одного — лечь и погреться на солнышке. Если вы себя часто ловите на похожих мыслях, то вполне вероятно, что вам требуется особая поддержка в период межсезонья
Опубликовано: 28 апреля 2021 г.

СИНДРОМ НАКОПЛЕННОЙ УСТАЛОСТИ

Казалось бы, начало новой весны следует встречать на подъеме эмоций. Откуда же берется  ощущение, что больше нет сил ждать хорошей погоды? Вы много работаете, живете в постоянном режиме решения проблем, не замечая из чего состоит ваше ежедневное меню, да и в придачу испытываете проблемы со сном. Если хотя бы две из вышеописанных ситуаций имеют место в вашей жизни, значит, ваш организм может испытывать нехватку самых необходимых витаминов и минералов. Не забудем еще и тот факт, что в течение зимы на прилавках нет такого разнообразия качественных овощей и фруктов, которые позволяют пополнять запасы таких важных элементов, как группы витаминов B, A, E и С. Не говоря уже о витамине D, который вырабатывается организмом самостоятельно, особенно в солнечные дни. Зимой его синтез уменьшается из-за большого количества пасмурных дней. Европейские терапевты называют состояние усталости от холодов и пониженный тонус синдромом накопленной усталости. Хорошая новость в том, что его симптомы можно успешно корректировать.

ТОТ САМЫЙ ПРОДУКТ

Витамин D повышает всасывание кальция - именно поэтому так важно постоянно получать его. Как следствие, мы ощущаем приподнятое настроение, замечаем, что цвет лица стал более ровным и здоровым. Зимой большая часть витамина D, которую мы получаем из пищи, происходит из обогащенных продуктов, таких как апельсиновый сок, молоко и зерновые. Поэтому в начале весеннего периода  так важно включать в свой рацион продукты, исключительно богатые прежде всего витамином D.  

  • Сардины

Блюда из сардин содержат много кальция и колекальциферола (витамин Д), омега-3-жирных кислот и коэнзима Q10, мощного антиоксиданта, который хорошо поддержит иммунную систему и весь организм в целом.

 Сардины желательно употреблять на завтрак тем, кому необходима бодрость в течение рабочего дня.

  • Лосось

В полезном лососе много питательного белка и так называемого «хорошего» жира. Всего 100 грамм этой полезной рыбки обеспечивают человека дневной нормой витамина D. Лосось – чуть ли не единственный натуральный продукт с такой серьезной заявкой.

  • Говяжья печень

В говяжьей печени содержится огромное количество витаминов, аминокислот и микроэлементов, без которых организм человека не сможет обойтись. Уже 100 грамм отварной говяжьей печени, употребленной в пищу, могут покрыть суточную норму витаминов А, С, В, Е, К, D, а также железа, меди, цинка, хрома. Тем более, что эти витамины и микроэлементы находятся в говяжьей печени в легко усваиваемой для организма человека форме.

ЧЕМПИОН СРЕДИ КАПУСТЫ

Хотите выбрать самый полезный овощ для своего рациона? Предлагаем обратить внимание на брокколи. В этом виде цветной капусты есть целый набор витаминов -   С, B1, B2, каротин, лютеин, фолиевая, никотиновая, пантотеновая кислоты, минеральные соли калия, кальция, фосфора, марганца и железа, ферменты и фитонциды. Кстати, именно брокколи — лидер по содержанию витамина С среди всех других капуст. 

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД

Часто восполнить нехватку важных элементов лишь изменениями в меню не всегда удается. Как же поступить? Прием горсти даже самых полезных таблеток может дать негативные токсичные последствия. Витаминные комплексы в жидком виде  гораздо дружелюбнее по отношению к организму. С первой секунды попадания в организм жидкие витамины сразу «расходятся» по органам и системам. Они лучше расщепляются в желудке и усваиваются в кишечнике, чем твердые аналоги. Комплексной поддержкой для организма может стать БАД в формате тоника. Обратите внимание на те добавки, которые имеют в составе мультивитаминный комплекс, содержа кальций, витамины А, E, D, C и группы D. В идеале в списке ингредиентов должны значатся водные экстракты трав и фруктовые соки, которые регулируют уровень рН в желудке, поддерживая его в нужном значении.

Опубликовано: 28 апреля 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

yuvk [5 дней назад]
мне 61 год (17/02/1960), вес 230 кг. в июле 2017 я перенес инфаркт. лечился в томске в...
sati [9 дней назад]
совсем забыли о таком важной детали для женщин как внешний вид и прежде всего лица. И никак...
Ramiz [13 дней назад]
"25% мужчин, у которых «ничего не получается», страдают из-за побочных эффектов лекарств...
Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 