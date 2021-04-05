Когда не хватает витаминов

Иногда холодной весной хочется только одного — лечь и погреться на солнышке. Если вы себя часто ловите на похожих мыслях, то вполне вероятно, что вам требуется особая поддержка в период межсезонья

СИНДРОМ НАКОПЛЕННОЙ УСТАЛОСТИ

Казалось бы, начало новой весны следует встречать на подъеме эмоций. Откуда же берется ощущение, что больше нет сил ждать хорошей погоды? Вы много работаете, живете в постоянном режиме решения проблем, не замечая из чего состоит ваше ежедневное меню, да и в придачу испытываете проблемы со сном. Если хотя бы две из вышеописанных ситуаций имеют место в вашей жизни, значит, ваш организм может испытывать нехватку самых необходимых витаминов и минералов. Не забудем еще и тот факт, что в течение зимы на прилавках нет такого разнообразия качественных овощей и фруктов, которые позволяют пополнять запасы таких важных элементов, как группы витаминов B, A, E и С. Не говоря уже о витамине D, который вырабатывается организмом самостоятельно, особенно в солнечные дни. Зимой его синтез уменьшается из-за большого количества пасмурных дней. Европейские терапевты называют состояние усталости от холодов и пониженный тонус синдромом накопленной усталости. Хорошая новость в том, что его симптомы можно успешно корректировать.

ТОТ САМЫЙ ПРОДУКТ

Витамин D повышает всасывание кальция - именно поэтому так важно постоянно получать его. Как следствие, мы ощущаем приподнятое настроение, замечаем, что цвет лица стал более ровным и здоровым. Зимой большая часть витамина D, которую мы получаем из пищи, происходит из обогащенных продуктов, таких как апельсиновый сок, молоко и зерновые. Поэтому в начале весеннего периода так важно включать в свой рацион продукты, исключительно богатые прежде всего витамином D.

Сардины

Блюда из сардин содержат много кальция и колекальциферола (витамин Д), омега-3-жирных кислот и коэнзима Q10, мощного антиоксиданта, который хорошо поддержит иммунную систему и весь организм в целом.

Сардины желательно употреблять на завтрак тем, кому необходима бодрость в течение рабочего дня.

Лосось

В полезном лососе много питательного белка и так называемого «хорошего» жира. Всего 100 грамм этой полезной рыбки обеспечивают человека дневной нормой витамина D. Лосось – чуть ли не единственный натуральный продукт с такой серьезной заявкой.

Говяжья печень

В говяжьей печени содержится огромное количество витаминов, аминокислот и микроэлементов, без которых организм человека не сможет обойтись. Уже 100 грамм отварной говяжьей печени, употребленной в пищу, могут покрыть суточную норму витаминов А, С, В, Е, К, D, а также железа, меди, цинка, хрома. Тем более, что эти витамины и микроэлементы находятся в говяжьей печени в легко усваиваемой для организма человека форме.

ЧЕМПИОН СРЕДИ КАПУСТЫ

Хотите выбрать самый полезный овощ для своего рациона? Предлагаем обратить внимание на брокколи. В этом виде цветной капусты есть целый набор витаминов - С, B1, B2, каротин, лютеин, фолиевая, никотиновая, пантотеновая кислоты, минеральные соли калия, кальция, фосфора, марганца и железа, ферменты и фитонциды. Кстати, именно брокколи — лидер по содержанию витамина С среди всех других капуст.

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД

Часто восполнить нехватку важных элементов лишь изменениями в меню не всегда удается. Как же поступить? Прием горсти даже самых полезных таблеток может дать негативные токсичные последствия. Витаминные комплексы в жидком виде гораздо дружелюбнее по отношению к организму. С первой секунды попадания в организм жидкие витамины сразу «расходятся» по органам и системам. Они лучше расщепляются в желудке и усваиваются в кишечнике, чем твердые аналоги. Комплексной поддержкой для организма может стать БАД в формате тоника. Обратите внимание на те добавки, которые имеют в составе мультивитаминный комплекс, содержа кальций, витамины А, E, D, C и группы D. В идеале в списке ингредиентов должны значатся водные экстракты трав и фруктовые соки, которые регулируют уровень рН в желудке, поддерживая его в нужном значении.

Опубликовано: 28 апреля 2021 г.