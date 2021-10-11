Когда не хватает элемента

Мы редко задумываемся о том, как микроэлементы влияют на процессы в нашем организме. А знать это не только интересно, но и важно

Во-первых, дефицит микронутриентов уже довольно скоро даёт о себе знать - мы начинаем чувствовать изменения в теле и в своём самочувствии, видим перемены во внешности. Во-вторых, нам необходимо получать микронутриенты в повышенном количестве, когда дело касается моментов, требующих большой физической или умственной нагрузки, в период восстановления после болезни и во время беременности. Важно следить за показателями железа, цинка, калия, омега-3, кальция и магния, витаминов В, D, С, А, Е.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

Нехватка магния особенно чувствуется в межсезонье. Он принимает участие в различных ферментативных реакциях, включая выработку энергии, синтез липидов и белков, проведение нервных импульсов, сокращение и расслабление мышц, образование костей. Интересно, что магний работает в паре с кальцием, доставляя его к костям, поэтому при недостатке магния обнаруживается и дефицит кальция, кости теряют эластичность и становятся хрупкими.

Магний необходим для сердечно-сосудистой системы, поскольку способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов, благодаря этому снижается кровяное давление. И поскольку магний действует, как мягкое сосудорасширяющее средство, это улучшает моторику и перистальтику кишечника, отделение желчи, выведение лишнего холестерина.

Что касается эмоционального аспекта, то нехватка магния ведет к раздражительности, тревожности и плохому настроению, проблемам с концентрацией и вниманием, трудности восприятия новой информации.

Исследование, опубликованное в научном журнале California Agriculture, говорит о том, что люди с высоким индексом массы тела чаще испытывают дефицит магния. А микроэлемент регулирует уровень сахара в крови, играя серьезную роль в профилактике сахарного диабета.

60% магния находится в костях, около 27% - в мышцах, остальное количество распределяется в крови и тканях.

Симптомы дефицита магния:

Мышечные спазмы, покалывание в ногах, головокружения, постоянное мышечное напряжение, слабость, снижение концентрации, ломкость ногтей, выпадение волос. Если эти проблемы вам знакомы, возможно, стоит сдать анализ на содержание магния в крови.

В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Недостаток калия, кальция или магния не даёт мышцам расслабляться. А это приводит к икроножным судорогам, особенно часто с этим сталкиваются женщины во время беременности. Чтобы избежать судорог, необходимо поддерживать магний в организме на должном уровне - он будет препятствовать излишнему притоку кальция в клетки мышц и нервов, уменьшая их напряжение. На этапе беременности магний участвует в формировании плаценты и нервной системы будущего малыша, а заодно увеличивает стрессоустойчивость матери.

СКОЛЬКО МАГНИЯ НУЖНО В ДЕНЬ?

Для беременных женщин ежедневная доза магния составляет 350-400 мг.

Для девушек от 14 до 18 лет — 360 мг

Для женщин от 19 до 30 лет — 310 мг

Для женщин от 31 года — 320 мг

МАГНИЙ НА ЗАВТРАК

Чтобы уровень магния в организме оставался на должном уровне, достаточно ввести в рацион продукты с его высоким содержанием. Например, пшеничные отруби (611 мг магния на 100 гр), тыквенные семечки (534 мг на 100 гр), кунжут (351 мг), а также миндаль (304 мг), кешью (270 мг). Еще магний есть в овсяных хлопьях, шпинате, рисе, фасоли, куриных яйцах и даже бананах. Из овощей магнием богаты авокадо, свежий зеленый горошек, свекла, брокколи, цветная капуста, морковь, сельдерей и спаржа. Абсолютный рекордсмен по содержанию этого микроэлемента - бурые водоросли: в 100 гр содержится до 900 мкг магния!

При высоком уровне стресса, при интенсивных физических и умственных нагрузках потребность в магнии в любом возрасте существенно возрастает. А из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта организм может не усвоить магний из растительных продуктов в полной мере. В этом случае важно поддержать уровень магния с помощью витаминно-минеральных комплексов, например, в жидком виде – тоники неплохая альтернатива надоевшим капсулам и таблеткам. Благодаря полезной для здоровья смеси концентратов фруктовых соков, водных экстрактов растений и мёда магний в жидкой форме быстрее абсорбируется и усваивается.

Опубликовано: 21 октября 2021 г.